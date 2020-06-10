За сутки на Львовщине выявили 78 новых случаев COVID-19, всего 2 289 инфицированных и 80 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 10 июня во Львове и Львовской области подтверждено 2289 случаев инфицирования коронавирусом, из них 80 - летальных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

За весь период пандемии во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5 144 человека, госпитализированы - 804, на амбулаторном лечении - 4340 человек, выписаны - 616 человек. Сейчас в больнице находятся 180 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 1 человек.

Всего коронавирусная инфекция обнаружена - у 2289 человек, 80 человек умерли. 557 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 411 ПЦР-теста, из которых 78 - положительный (среди них - 45 это жители Львова).

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