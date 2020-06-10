В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению коммунальных тарифов, - Шмыгаль
Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги, потому что рыночная цена на газ ниже той, которая заложена в нынешних тарифах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, повышению коммунальных тарифов в Украине.
"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", - объяснил Шмыгаль.
В то же время премьер отметил, что в Украине цены на электричество, газ и отопление рыночные.
"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - добавил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сдается мне, осенью, под местные выборы (если не разродятся еще какими-нибудь) до нового года попытаются продержать старые тарифы (не снижая и не приводя к рыночным)))...а уж потом...чтоб отбить бабки и за выборы и за "проседания и приседания"))) начнут щипать наши карманы...
ЗЄ-тарифи! Кінець епохи бідності!
трудового стажа до 40 лет
ЗеГниды обувают лохов
Шнырьгаль, шо ты будешь петь после повышения.Ну, если досидишь до этого в своем кресле.
Ваш Шмыга
наверное про шмыгаля не знают....