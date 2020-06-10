В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению коммунальных тарифов, - Шмыгаль

Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги, потому что рыночная цена на газ ниже той, которая заложена в нынешних тарифах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, повышению коммунальных тарифов в Украине.

"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", - объяснил Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что в Украине цены на электричество, газ и отопление рыночные.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - добавил Шмыгаль.

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