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Новости Сотрудничество с МВФ
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В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению коммунальных тарифов, - Шмыгаль

В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению коммунальных тарифов, - Шмыгаль

Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги, потому что рыночная цена на газ ниже той, которая заложена в нынешних тарифах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, повышению коммунальных тарифов в Украине.

"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", - объяснил Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что в Украине цены на электричество, газ и отопление рыночные.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Украина ожидает $2,1 млрд первого транша МВФ уже в этом месяце, - Шмыгаль

Автор: 

МВФ (3334) тарифы (1878) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+6
значит будут повышать.
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10.06.2020 09:24
+4
Интересно сколько переплатили украинцы за отопление учитывая что весь отопительный период тариф считался по более дорогому газу чем он был на самом деле.
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10.06.2020 09:15
+4
Тобто підвищення суто ваша ЗЄ-ініціатива. Зрозуміло.
ЗЄ-тарифи! Кінець епохи бідності!
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10.06.2020 09:22
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Правила форума Совет форумчан
там - нет... а вы повысьте !!!))) (ну по просьбе...этих...трудящихся... ахметок и каламойш))))
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10.06.2020 09:13 Ответить
"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны платить больше 6500 гривен?"
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10.06.2020 09:16 Ответить
а я знаю?...
сдается мне, осенью, под местные выборы (если не разродятся еще какими-нибудь) до нового года попытаются продержать старые тарифы (не снижая и не приводя к рыночным)))...а уж потом...чтоб отбить бабки и за выборы и за "проседания и приседания"))) начнут щипать наши карманы...
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10.06.2020 09:22 Ответить
Интересно сколько переплатили украинцы за отопление учитывая что весь отопительный период тариф считался по более дорогому газу чем он был на самом деле.
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10.06.2020 09:15 Ответить
А жаль, что нету. Зебилы должны страдать
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10.06.2020 09:22 Ответить
Тобто підвищення суто ваша ЗЄ-ініціатива. Зрозуміло.
ЗЄ-тарифи! Кінець епохи бідності!
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10.06.2020 09:22 Ответить
У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення комунальних тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6724
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10.06.2020 09:27 Ответить
значит будут повышать.
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10.06.2020 09:24 Ответить
Розпродажу землі теж не було в вимогах МВФ, це ви самі запропонували як псевдореформу.
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10.06.2020 09:24 Ответить
В годы совдепии тоже такое практиковали...блин как всё начало вонять совдепией при новой власти,особенно во время изоляции в карантине.
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10.06.2020 09:38 Ответить
Як нема? За "Бариги" кожна праска кричала що є!
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10.06.2020 09:33 Ответить
Згідно з меморандумом МВФ, ціна на компослуги повинна бути ринковою - а оскільки ціни на енергоносії обвалились, то шмигалі мають понизити ці ціни. А воно каже - ціни на газ у 2 рази нижчі - нема причин до росту. Є велика причина для зниження! Дбл, бдь.
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10.06.2020 09:33 Ответить
Есть только требование Ахметова, которое эта тварь будет выполнять.
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10.06.2020 09:40 Ответить
будет повышение пенсионного возраста до 65 и соответственно
трудового стажа до 40 лет
ЗеГниды обувают лохов
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10.06.2020 09:40 Ответить
серйозно? Тепер, мабуть, Госдеп вимагає, а ви героїчно опираєтесь?
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10.06.2020 09:46 Ответить
У МВФ требований может и нет, а у Бени и Ажметки есть. Так что можно уже готовиться к повышению с осени. Если эти бараны говорят что не будут что-то делать, то через месяц-два сделают обязательно)
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10.06.2020 09:53 Ответить
але ахметка вимагає
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10.06.2020 09:54 Ответить
Интересно
Шнырьгаль, шо ты будешь петь после повышения.Ну, если досидишь до этого в своем кресле.
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10.06.2020 09:56 Ответить
Ты нам сказки не рассказывай ахметовец,почему мы платим нелепый пдв за газ?
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10.06.2020 10:07 Ответить
Требований нет, но мы вам коммуналку все равно повысим. Не благодарите.
Ваш Шмыга
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10.06.2020 10:10 Ответить
При Пєцику такоООго не було!!
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10.06.2020 10:27 Ответить
Интересно ЗЕленые пляшут:в тарифах 6500 грн при стоимости 3200 грн и население платит но абонентплату за газ на 24% всеравно поднимут
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10.06.2020 10:43 Ответить
та ты шо! У нас уже выкатили планы +9% на отопление и горячую воду....
наверное про шмыгаля не знают....
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10.06.2020 11:41 Ответить
 
 