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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 70 детей и 49 медиков, всего 2 073 ребенка и 5 184 медработника, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 70 детей и 49 медиков, всего 2 073 ребенка и 5 184 медработника, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 073 ребенка и 5 184 медицинских работника.

Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 525 человек. Из них 70 детей и 49 медработников. Были госпитализированы 114 человек", - отметил министр.

По словам Степанова, зафиксировано 123 летальных случая. Выздоровели 357 пациентов.

"За всем время пандемии заболели 28 381 человек. Из них 2 073 ребенка, а также 5 184 медработника", - добавил министр.

В то же время 12 769 человек побороли коронавирус.

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Автор: 

дети (6491) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За словами колеги дружини медика, "самолікування" на дому одного хворого на КОВІД медика обійшлося в понад 10000грн. На додачу хворіє чоловік і дитина.
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10.06.2020 09:25 Ответить
а що це для наших людей - копійки...
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10.06.2020 09:28 Ответить
Звичайно, кінець епохи бідності...
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10.06.2020 09:31 Ответить
Точно, ставка лікаря спеціаліста вищої кваліфікації 4200грн.
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10.06.2020 10:08 Ответить
ну , тут я завжди кажу - Девушки бывают разные -як і Медики ...- деякі живуть як Керуючі Швейцарських Банків...
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10.06.2020 10:34 Ответить
"...
Выздоровели 357 пациентов.

В то же время 12 769 человек побороли коронавирус.
..."
Источник: https://censor.net/n3201008

О чём это он? О том, что можно прекращать карантин?
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10.06.2020 09:26 Ответить
на 1 Вересня напевне КАРАНТИН почнеться по-новому....- якщо не ранышше...
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10.06.2020 09:27 Ответить
Чтобы у быдла и мысль не возникала поднимать голову коронабесы бьют по детям...
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10.06.2020 09:49 Ответить
 
 