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За сутки COVID-19 заболели 70 детей и 49 медиков, всего 2 073 ребенка и 5 184 медработника, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 073 ребенка и 5 184 медицинских работника.
Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 525 человек. Из них 70 детей и 49 медработников. Были госпитализированы 114 человек", - отметил министр.
По словам Степанова, зафиксировано 123 летальных случая. Выздоровели 357 пациентов.
"За всем время пандемии заболели 28 381 человек. Из них 2 073 ребенка, а также 5 184 медработника", - добавил министр.
В то же время 12 769 человек побороли коронавирус.
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Выздоровели 357 пациентов.
В то же время 12 769 человек побороли коронавирус.
..."
Источник: https://censor.net/n3201008
О чём это он? О том, что можно прекращать карантин?