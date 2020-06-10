За сутки COVID-19 заболели 70 детей и 49 медиков, всего 2 073 ребенка и 5 184 медработника, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 073 ребенка и 5 184 медицинских работника.

Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 525 человек. Из них 70 детей и 49 медработников. Были госпитализированы 114 человек", - отметил министр.

По словам Степанова, зафиксировано 123 летальных случая. Выздоровели 357 пациентов.

"За всем время пандемии заболели 28 381 человек. Из них 2 073 ребенка, а также 5 184 медработника", - добавил министр.

В то же время 12 769 человек побороли коронавирус.

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