Количество активных больных COVID-19 за сутки снизилось в 8 областях Украины и Киеве, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в восьми из 24 областей Украины и в Киеве, еще в трех украинских областях число заболевших не изменилось, а в остальных 13 - возросло.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Волынской области, где достигло рекордного показателя – 101 человек. Также более 40 заболевших за сутки - в Киеве и Львовской области, выздоровевших - в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

В 16 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время. Количество болеющих превышает 2 тысячи в г. Киеве и Черновицкой области, 1 тысячу - также в Киевской и Львовской областях, а меньше 10 болеющих в Полтавской и Херсонской областях.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 17 новых случаев заболевания Covid-19 и 39 - выздоровления, сейчас в области болеет 405 человек (на 22 меньше за сутки);

- в Волынской области - 101 случай заболевания, 3 – смерти и 11 - выздоровления, сейчас болеет 867 человек (на 87 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 2 случая заболевания и 44 - выздоровления, сейчас болеет 278 человек (на 42 меньше за сутки);

- в Донецкой области 11 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти зафиксировано не было, сейчас болеет 119 человека;

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- в Житомирской области 38 новых случаев заболевания и по 1 случаю смерти и выздоровления, сейчас болеет 455 человек (на 36 больше за сутки);

- в Закарпатской области 23 человека заболели, 1 умер и 22 выздоровели, сейчас болеет 787 человек, как и днем ранее;

- в Запорожской области 3 человека заболели, 1 умер и 6 выздоровели, сейчас болеет 191 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 20 человек заболели, а 1 умер, сейчас болеет 541 человек (на 19 больше за сутки);

- в Киеве подтверждено 57 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 60 - выздоровления, сейчас в столице болеет 2 515 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Киевской области 29 человек заболели, 1 умер и 18 выздоровели, сейчас болеет 1 232 человек (за сутки на 10 больше);

- в Кировоградской области 2 случая смерти и 1 - выздоровления, сейчас болеет 109 человек (на меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 11 человек;

- во Львовской области 78 новых случаев заболевания, 4 - смерти и 26 - выздоровления, сейчас болеет 1 655 человек (на 48 больше за сутки);

- в Николаевской области 4 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеет 103 человека;

- в Одесской области 18 человек заболели и 42 выздоровели, сейчас болеет 592 человека (на 24 меньше за сутки);

- в Полтавской области 2 человека заболели, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 7 человек;

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- в Ривненской области 28 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 22 - выздоровления, сейчас болеют 962 человека (на 5 больше за сутки);

- в Сумской области 1 человек выздоровел, новых случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеют 34 человека;

- в Тернопольской области 8 новых случаев заболевания, выздоровевших и умерших не было, сейчас болеет 300 человек (на 8 больше за сутки);

- в Харьковской области 33 новых случая заболевания и 29 – выздоровления, сейчас болеет 658 человек (за сутки на 4 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 4 человека;

- в Хмельницкой области 2 человека заболели, 1 – умер, а 10 - выздоровели, сейчас болеет 158 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Черкасской области 11 человек заболели, а 1 ранее заболевший умер, сейчас болеет 136 человек (на 10 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 28 новых случаев заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 21 случай выздоровления, сейчас в области болеет 2 429 человек (на 2 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 16 новых случаев заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 231 человек (на 16 больше за сутки).

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