Киев и 6 областей не могут сегодня перейти к смягчению карантинных мер, - Ляшко

Показатели инцидентности превышают норму в Киеве и 6 областях Украины.

Об этом во время-онлайн брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам санврача, смягчение карантина сегодня будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Кабмина.

"Сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности (12 на 100 тыс. населения). Это город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применить очередной этап смягчения карантинных мер", - отметил Ляшко.

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