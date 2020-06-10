2 859 1
Киев и 6 областей не могут сегодня перейти к смягчению карантинных мер, - Ляшко
Показатели инцидентности превышают норму в Киеве и 6 областях Украины.
Об этом во время-онлайн брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По словам санврача, смягчение карантина сегодня будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Кабмина.
"Сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности (12 на 100 тыс. населения). Это город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применить очередной этап смягчения карантинных мер", - отметил Ляшко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Марченко #470125
показать весь комментарий10.06.2020 10:20 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль