От коронавируса спасают не аппараты ИВЛ, а своевременное обращение к врачу и карантинные меры, - Микичак
Замминистра здравоохранения Ирина Микичак подчеркнула, что больных коронавирусным заболеванием спасают своевременное обращение к врачам и карантинные меры, а не аппараты ИВЛ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила во время брифинга в Житомирской областной детской больнице.
"Спасает не аппарат искусственной вентиляции, а спасают своевременное обращение и те меры карантина, которые позволяют сдержать поступление в больницу пациентов. Проблема была с искусственной вентиляцией потому, что поступавшие в стационары пациенты, нуждались не в 2-5-10 дневном лечении, как примерно среднестатистические пациенты при других заболеваниях в отделениях интенсивной терапии, а в 3-4 недельном, а такого парка оборудования нет", - отметила Микичак.
По ее словам, больницы не имеют такого количества аппаратов ИВЛ, чтобы они были у каждого пациента. Поэтому все области должны рассчитывать оборудование на тех пациентов, которые могут нуждаться в интенсивной терапии.
В то же время Микитчак отметила, что по окончании пандемии COVID-19 часть аппаратов ИВЛ в больницах просто не будет использоваться, поскольку не будет такой необходимости.
Как сообщалось, в конце мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина на средства Европейского инвестиционного банка закупит несколько сотен аппаратов ИВЛ экспертного класса и мобильные рентген-установки.
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Санитаркой она начала работать пол года назад.
А до этого, в том числе и в 1976 году, она собирала стеклотару.
Так вот же она. санитарка. инфа проверена. 1000 скреп
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