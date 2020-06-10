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Новости Коронавирус и карантин
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От коронавируса спасают не аппараты ИВЛ, а своевременное обращение к врачу и карантинные меры, - Микичак

От коронавируса спасают не аппараты ИВЛ, а своевременное обращение к врачу и карантинные меры, - Микичак

Замминистра здравоохранения Ирина Микичак подчеркнула, что больных коронавирусным заболеванием спасают своевременное обращение к врачам и карантинные меры, а не аппараты ИВЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила во время брифинга в Житомирской областной детской больнице.

"Спасает не аппарат искусственной вентиляции, а спасают своевременное обращение и те меры карантина, которые позволяют сдержать поступление в больницу пациентов. Проблема была с искусственной вентиляцией потому, что поступавшие в стационары пациенты, нуждались не в 2-5-10 дневном лечении, как примерно среднестатистические пациенты при других заболеваниях в отделениях интенсивной терапии, а в 3-4 недельном, а такого парка оборудования нет", - отметила Микичак.

По ее словам, больницы не имеют такого количества аппаратов ИВЛ, чтобы они были у каждого пациента. Поэтому все области должны рассчитывать оборудование на тех пациентов, которые могут нуждаться в интенсивной терапии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав хочет увеличить штрафы за отпуск лекарств без рецепта врача, - Микичак

В то же время Микитчак отметила, что по окончании пандемии COVID-19 часть аппаратов ИВЛ в больницах просто не будет использоваться, поскольку не будет такой необходимости.

Как сообщалось, в конце мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина на средства Европейского инвестиционного банка закупит несколько сотен аппаратов ИВЛ экспертного класса и мобильные рентген-установки.

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
https://rupor.info/news/157727/v-hersone-ot-koronavirusa-vyzdoroveli-vse-bolnye В Херсоне от коронавируса выздоровели все больные , санитарка этой больницы сказала что болела таким коронавирусом в 1976 году.
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10.06.2020 09:50
+2
"Одна санитарка сказала... "
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10.06.2020 10:05
+2
Она просто узнала этот коронавирус. Встречалась с ним в 1500 году - 100 пудов тот самый.
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10.06.2020 10:07
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https://rupor.info/news/157727/v-hersone-ot-koronavirusa-vyzdoroveli-vse-bolnye В Херсоне от коронавируса выздоровели все больные , санитарка этой больницы сказала что болела таким коронавирусом в 1976 году.
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10.06.2020 09:50 Ответить
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10.06.2020 10:00 Ответить
"Одна санитарка сказала... "
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10.06.2020 10:05 Ответить
Она просто узнала этот коронавирус. Встречалась с ним в 1500 году - 100 пудов тот самый.
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10.06.2020 10:07 Ответить
И шо интересно!
Санитаркой она начала работать пол года назад.
А до этого, в том числе и в 1976 году, она собирала стеклотару.
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10.06.2020 10:12 Ответить
Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак - Цензор.НЕТ 5985

Так вот же она. санитарка. инфа проверена. 1000 скреп
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10.06.2020 10:24 Ответить
"все на так однозначно, одна медсестра все сама видела и знаеть",- ваш вброс яркий пример рашистской пропаганды
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10.06.2020 10:27 Ответить
0Й НЕ НАДО О ПОЛИТИКЕ
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10.06.2020 12:05 Ответить
производуны аппаратов ИВЛ:
От коронавируса спасают не аппараты ИВЛ, а своевременное обращение к врачу и карантинные меры, - Микичак - Цензор.НЕТ 350
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10.06.2020 09:52 Ответить
вивела з числа спасаючих чинників апарати ШВЛ
Скабєєва курить
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10.06.2020 10:02 Ответить
от короны по версии минздрава спасает только живительная гомеопатия и позитивный настрой
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10.06.2020 10:08 Ответить
не тільки
ще імбір, лимон та цибуля
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10.06.2020 10:47 Ответить
Вот такто ребрята. Оказывается аппаратура, медикаменты, квалифицированные врачи оснащенные всем необходимым, наличие в продаже, повсеместно, средств защиты по вменяемым ценам, доступное тестирование населения от короны не спасают. Спасает своевременно обратиться к врачу (обратился и автоматически здоров), карантинные меры (это когда ты тупо сидишь дома за свой счет) и конечно позитивный настрой!!! Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, но нахиба нам тогда эта замминистра и вообще это министерство, если лечения они не предлагают и вообще не в нем дело?
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10.06.2020 10:06 Ответить
Замість медичного обладнання з фонда по боротьбі з вірусом ми профінансуємо міліцію і будівництво доріг, бо гарно зекономили на цій боротьбі. Хочу нагадати, що цей фонд наповнюють за рахунок скасування субсидій, надбавок вчителям і бюджетів місцевого самоврядування - тобто за рахунок пересічного українця.
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10.06.2020 10:12 Ответить
Медицина, по версии минздрава, нам нафик не нужна. Распилим бапки на ремонтах дорог, а пациентов полечим живительным плацебо
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10.06.2020 10:20 Ответить
Судячи з статистики вірус дія вибірково - заражає цілеспрямовано лікарів. Унікальний український феномен.
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10.06.2020 10:08 Ответить
Это Бог их наказал за издевательство над пациэнтами, бессовестные поборы и аморальность. Украинские "ликари" сами по себе феномен. Из кошмаров.
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10.06.2020 10:18 Ответить
Подготавливают стадо к росту смертности.
Общий посыл:
"Это не мы виноваты, это вы сами виноваты."
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10.06.2020 10:09 Ответить
От кори, полиомиелита, столбняка и других детских болезней спасает не вакцинация,
а противозачаточные средства.
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10.06.2020 10:09 Ответить
Именно. А минздрав нужен не для организации эффективного здравоохранения, а чтоп брифинги давать и статистику смертности оглашать.
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10.06.2020 10:16 Ответить
Украинский вариант кацапской Малышевой Где Зеленский находит этих идиотов ?
Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак - Цензор.НЕТ 1095
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10.06.2020 10:11 Ответить
А чим він відрізняється від тих, кого знаходить?
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10.06.2020 10:13 Ответить
есть быть точным - то смертность на ИВЛ при коронавирусе достигает 90%
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10.06.2020 10:14 Ответить
Чтото мне эта тётя на фотке напоминает ту, что "вечернюю сказку" или "в гостях у сказки вела". Может ей туда и пойти: делать ничего не нужно настрополила причу, сложила руки и улыбаешься в камеру и сказки слушателям рассказываешь. Как раз про наш минздрав.
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10.06.2020 10:14 Ответить
Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак - Цензор.НЕТ 3910
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10.06.2020 10:17 Ответить
От коронавируса спасает именно НЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧАМ! Так шансов выжить больше!
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10.06.2020 10:30 Ответить
Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак - Цензор.НЕТ 6110
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10.06.2020 10:41 Ответить
большего дебилизма не сыскать-Замминистра здравоохранения Ирина Микичак подчеркнула, что больных коронавирусным заболеванием спасают своевременное обращение к врачам и карантинные меры, а не аппараты ИВЛ.(современная медицина достигла таких успехов с аферистами,что если здоровый человек обратится к врачам провести диагностику они обязательно ему диагностируют ту или инную болезнь ,а сейчас в тренде вирус с короной,...))
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10.06.2020 10:51 Ответить
понятно, на аппараты ивл денег нет, пользуйтесь велосипедными насосами
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10.06.2020 11:24 Ответить
 
 