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Новости Коронавирус и карантин
6 346 50

Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна

Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна

Низкие показатели смертности от коронавируса в России обусловлены не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения.

Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Большое количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране объясняется массовым тестированием на заболевание, пояснил представитель Кремля. "Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете", - сказал он.

На вопрос журналиста канала, почему статистика смертности в России по сравнению с другими странами выглядит заниженной, Песков ответил следующее: "Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?"

Читайте также: Жертвами COVID-19 в РФ уже стали более 6 тыс. человек, число инфицированных достигло 485 тыс.

карантин (16729) Песков Дмитрий (1865) россия (95497) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 5650
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10.06.2020 10:02
+25
Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 6046Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 2898
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10.06.2020 10:05
+21
А ось лікарня в Бубаях:
Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 8324
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10.06.2020 10:04
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Ага. Я теж у дитинстві у бабайок вірив
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10.06.2020 10:02 Ответить
Яскравий приклад досягнення : пацієнт у мавзолеї і кандидат на оздоровлення на прізвище ху?ло .
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10.06.2020 11:31 Ответить
Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 5650
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10.06.2020 10:02 Ответить
А ось лікарня в Бубаях:
Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 8324
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10.06.2020 10:04 Ответить
Довоевались деды с бабками? И наверное и детей с внуками нет,потому что они ихтамнеты!
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10.06.2020 10:11 Ответить
Ремонта нет. Персонал хамовитый. Из лекарств - один спирт. Пациентов неделями не моют и от них воняет. Коронавирус просто не желает находится в подобных условиях, не выдерживает и сам уходит.
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10.06.2020 10:44 Ответить
Боярка лечет от всех незгод)
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10.06.2020 10:02 Ответить
Вот же п#зд@бол.
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10.06.2020 10:03 Ответить
Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 2219
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10.06.2020 10:06 Ответить
та не, скрепы и лишняя хромосома.
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10.06.2020 10:04 Ответить
Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 6046Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 2898
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10.06.2020 10:05 Ответить
Только почему то кацапы с деньгами лечатся за границей.
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10.06.2020 10:06 Ответить
Да при чем здесь медицина, в странах СНГ да и в восточной Европе смертность ниже.
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10.06.2020 10:06 Ответить
Рахувати правильно вміють...
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10.06.2020 10:14 Ответить
там і тривалість життя нижча
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10.06.2020 10:16 Ответить
Интересно, Песков смог эту фразу проговорить и не заржать?
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10.06.2020 10:07 Ответить
Он профессиональный лжец!
Уверен, он даже смог сам ПОВЕРИТЬ в собственные слова... секунд на десять.
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10.06.2020 10:15 Ответить
Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна - Цензор.НЕТ 3962

Областная детская больница им. Силищевой, 2014 г.
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10.06.2020 10:08 Ответить
Одно из самых главных черт характера подонка, -это нагло врать не краснея! Получается что письков один из ведущих подонков.
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10.06.2020 10:08 Ответить
Ну да, как та ведущая ржала, когда рассказывала о пособии в 180 рублей для лечения за границей.
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10.06.2020 10:10 Ответить
Дивно, якщо медична система ефективніша, то чому Кобздон так рвався лікуватися в Гамерику та Німеччину?))
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10.06.2020 10:10 Ответить
Пєсков пояснив CNN низьку смертність від COVID-19 у РФ: Ми не занижуємо, просто наша система охорони здоров'я ефективніша - Цензор.НЕТ 3866
https://www.youtube.com/watch?v=nWrToE901gA
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10.06.2020 10:11 Ответить
Самое удивительно в том, что полним-полно кацапов, которые в это вранье ВЕРЯТ!
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10.06.2020 10:12 Ответить
я тебе скажу больше . и у нас хватает малоросов которые в эту брехню кацапскую верят
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10.06.2020 10:16 Ответить
"С тех пор как я принял начальство, - может быть, вам покажется даже невероятным, - все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком."

Гоголь Н.В. "Ревизор"
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10.06.2020 10:13 Ответить
😂🤣😭🤬🤮
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10.06.2020 10:15 Ответить
не, ну это мастер-класс. я не думаю что он сам верит в высранное, ибо это клиника же. но и так нагло помочиться в глаза журналистам и ватникам - тоже стоит многого. Стальные .... усы прям, очень мужественная мущинка.
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10.06.2020 10:16 Ответить
Ага!
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10.06.2020 10:16 Ответить
The Times опубликовала статью под заголовком «Российское здравоохранение очень устало» (Russia's health system is dying on its feet). В подводке говорится, что недофинансирование, переутомление, усталость и ветхость - отличительная черта российской системы ухода за больными. А коэффициент смертности находится на уровне Центральной африканской республики - 12,9 умерших на 1000 человек по итогам трех кварталов 2019 года.
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10.06.2020 10:20 Ответить
Верно, он говорит. Эффективно они народ хоронят с другими диагнозами.
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10.06.2020 10:16 Ответить
Пєсков пояснив CNN низьку смертність від COVID-19 у РФ: Ми не занижуємо, просто наша система охорони здоров'я ефективніша - Цензор.НЕТ 8076
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10.06.2020 10:17 Ответить
Массовым гипнозом + спиртование...и конечно же уринотерапия..
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10.06.2020 10:18 Ответить
після такої реклами нескінченні потоки бажающих вилікуватись хлинуть в кацапію з Європи, Азії й Америки - ги-ги-ги.... митниця з поганцями справиться???
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10.06.2020 10:19 Ответить
ТРОЛЬ стопитого левела))) Он наверное сам там ржал как коняка)
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10.06.2020 10:19 Ответить
та какой там троль) тролить - исскуство, оно просто дебил
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10.06.2020 10:32 Ответить
Медицина в Мордорі ефективна! Її ефективність доведена надійнісю апаратів ШВЛ їхнього ж виробництва.
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10.06.2020 10:21 Ответить
Ну, якщо взять слова "Піськова", і оцінить їх "трішки з іншого ракурсу", то він недалекий від правди... Але вона не має стосунку до "ефективності медицини"... Читав, колись, мемуари німецького лікаря часів Другої Світової... Так от, вони самі дивувалися, наскільки діти в СРСР здоровіші від німецьких... А справа в тому, що дитяча смертність в СРСР була набагато вищою, з-за низького рівня медичного обслуговування. І багато дітей просто не виживали... Такий собі "своєрідний природний відбір...". Те ж саме і зараз, що в Росії, що в Україні та СНГшних країнах...
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10.06.2020 10:59 Ответить
В СРСР природній відбір залишав лиш здоровіших людей.
Я не раз чув фразу типу "А от раніше наші діди й баби були набагато здоровішими та майже не хворіли". А потім я одного разу полистав архівні записи 1947 року, в яких фіксувалася смерть людей: кожна четверта померла особа - особа до 18 років, причина: менінгіт, грип, запалення легенів, гангрена та інші хвороби, хоча дуже багато було дитячих смертей від вибуху мін чи ***********.
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10.06.2020 11:13 Ответить
От і я - про це саме... Цікавився такими речами і я... Особливо тоді, коли це торкнулося моєї сім"ї. Сусідка, педіатр, яку бувало, дружина запрошувала дитину подивиться, помітила, що у неї, відразу після прописаних від ОРЗ, антибіотиків, з"являлися хрипи в легенях... Тобто, починалося запалення легень.... Так вона, приходячи, завжди казала: "Знаю я тебя, девочка: чай с малиной, компрессы, горчичники, и никаких антибиотиков...". Антибіотики - "палиця з двома кінцями"... Б"ють по всьому організму, не дивлячись на імунітет... А весь світ, після їх відкриття, на них "звихнувся". Лікарі перли їх, куди треба, і куди "не треба"... І ми маємо вже третє, четверте покоління, що на них виросло... Тобто, з ослабленим імунітетом...Той самий німець, про якого я згадував, писав, що спартанці були "далеко не дурнями", коли вели відбір дітей... Розумію, що це жорстоко, однак, людство ще не навчилося мінять свою генетику, і відсутність обмежень у розмноженні людей, що мають вроджені генетичні аномалії, вроджені захворювання, веде до ослаблення фізичного здоров"я всієї людської популяції... До чого прийдемо? До того, що люди будуть умирать від ФРЖ і герпесу... Не "завтра", не "через рік"... Однак, якщо ми не прийдемо до "медичної карти здоров"я" в РАГС, то так і буде. Людина повинна знать усі ризики, при укладенні шлюбу... Однокласник дружини на цьому "погорів" - тесть з тещею знали про пухлину в мозку дочки, але це приховували... І він залишився вдівцем, та ще й з дитиною, що мала вроджену ваду здоров"я...
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10.06.2020 12:16 Ответить
Перед смертью в россии человека поют Бояришником , а это уже другая статистика.
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10.06.2020 10:28 Ответить
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10.06.2020 10:37 Ответить
)) если допустить искусственное происхождение вируса, то вместе с его созданием, автоматом будет запущено и создание антидода плюс налажено его производство, как и для ядов. отсюда косвенно мы можем узнать, если в короткое время в какой-то из стран будет "создано" эффективное лекарство, эта страна и становится первой в списке подозреваемых в создании этого вида биологического или химического оружия. так что может быть он сказал и правду. может быть, что у них просто паралельно вирусу было разработано и лекарство. может не до конца или что-то пошло косо. но биоматериала для тестов, по любому там хватает, а статистику смертности болеющих, как и умирающих, в мирное время там засекретить не проблема. рашка вообще - мировое исключение из правил по достоверности любой информации. свежий пример - если бы не интернет, так бы никто и не узнал, что природу под норильском угрохали на столетия. значит по любому сеть у себя они отрежут и раша внутри самой себя, сразу резко "оздоровится" по всем параметрам )
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10.06.2020 10:37 Ответить
Пєсков пояснив CNN низьку смертність від COVID-19 у РФ: Ми не занижуємо, просто наша система охорони здоров'я ефективніша - Цензор.НЕТ 6045Найкращій скальпель, таблетка, мікстурка...
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10.06.2020 10:53 Ответить
Расєя це кончена країна, більш БРЕХЛИВОГО НАРОДУ НІЖ МОСКОВИТ/КАЦАП/РАСЄЯНІН У ЦІЛОМУ СВІТІ НЕМАЄ

Пєсков пояснив CNN низьку смертність від COVID-19 у РФ: Ми не занижуємо, просто наша система охорони здоров'я ефективніша - Цензор.НЕТ 3524
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10.06.2020 11:31 Ответить
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
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10.06.2020 11:33 Ответить
на Заході треба переймати досвід,таргани та грибок в російських лікарнях допомогає пацієнтам швидко одужати)
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10.06.2020 11:37 Ответить
"Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?" )))))).Відповідаю. Міркував про це ...Так вона може бути ефктивною тільки не зараз і не при вашій владі, і корупціїї та ваших мізках овець. Так вона дозволяє зберегти життя людям ..тільки на папері.)))))) Ц е факт.. А тепер питання кацапам "Хто б з вас поставив керівником невиправного брехуна??????..
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10.06.2020 12:34 Ответить
Просто, есть наглая ложь и есть статистика!! Которая по лжи переплюнет весь мир!!
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10.06.2020 12:48 Ответить
Просто, есть наглая ложь и есть статистика!! Которая по лжи переплюнет весь мир!!
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10.06.2020 12:49 Ответить
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10.06.2020 12:59 Ответить
 
 