Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна
Низкие показатели смертности от коронавируса в России обусловлены не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения.
Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Большое количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране объясняется массовым тестированием на заболевание, пояснил представитель Кремля. "Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете", - сказал он.
На вопрос журналиста канала, почему статистика смертности в России по сравнению с другими странами выглядит заниженной, Песков ответил следующее: "Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?"
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Уверен, он даже смог сам ПОВЕРИТЬ в собственные слова... секунд на десять.
Областная детская больница им. Силищевой, 2014 г.
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Гоголь Н.В. "Ревизор"
Я не раз чув фразу типу "А от раніше наші діди й баби були набагато здоровішими та майже не хворіли". А потім я одного разу полистав архівні записи 1947 року, в яких фіксувалася смерть людей: кожна четверта померла особа - особа до 18 років, причина: менінгіт, грип, запалення легенів, гангрена та інші хвороби, хоча дуже багато було дитячих смертей від вибуху мін чи ***********.