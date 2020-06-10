Песков пояснил CNN низкую смертность от COVID-19 в РФ: Мы не занижаем, просто наша система здравоохранения более эффективна

Низкие показатели смертности от коронавируса в России обусловлены не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения.

Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Большое количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране объясняется массовым тестированием на заболевание, пояснил представитель Кремля. "Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете", - сказал он.

На вопрос журналиста канала, почему статистика смертности в России по сравнению с другими странами выглядит заниженной, Песков ответил следующее: "Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?"

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