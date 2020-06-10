Утверждение программы с МВФ позволит Украине получить дополнительно почти $3 млрд от ЕС и Всемирного банка, - Минфин

Утвержденная Международным валютным фондом (МВФ) новая программа stand-by открывает Украине возможность получить финансирование от других партнеров.

Об этом в колонке для Экономической правды написал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, Всемирного банка по формуле 700 млн долларов + 300 млн долларов, макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро", - уточнил министр.

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Он также добавил, что сотрудничество с МВФ следует рассматривать как элемент доверия и позитивных ожиданий относительно будущей взвешенной экономической политики.