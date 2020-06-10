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Новости Сотрудничество с МВФ
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Утверждение программы с МВФ позволит Украине получить дополнительно почти $3 млрд от ЕС и Всемирного банка, - Минфин

Утверждение программы с МВФ позволит Украине получить дополнительно почти $3 млрд от ЕС и Всемирного банка, - Минфин

Утвержденная Международным валютным фондом (МВФ) новая программа stand-by открывает Украине возможность получить финансирование от других партнеров.

Об этом в колонке для Экономической правды написал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, Всемирного банка по формуле 700 млн долларов + 300 млн долларов, макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро", - уточнил министр.

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Он также добавил, что сотрудничество с МВФ следует рассматривать как элемент доверия и позитивных ожиданий относительно будущей взвешенной экономической политики.

Автор: 

Всемирный Банк (447) кредит (2378) МВФ (3334) Минфин (1556) Евросоюз (17118) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+1
Мрази,где это кредиты называют помощью?
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10.06.2020 10:08
+1
Це як що наша Галабароцька МВФу сраку не покаже.
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10.06.2020 10:09
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Мрази,где это кредиты называют помощью?
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10.06.2020 10:08 Ответить
с такой процентной ставкой это помощь. другое дело что и помощь надо отдавать
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10.06.2020 10:35 Ответить
Да никогда уровень процставки не сделает из кредита помощь,кредит и помощь - это разные слова с абсолютно разными значениями,превратить кредит в помощь это все равно что сказать - оттенок вашего коричневого говна позволяет назвать эту субстанцию сочной котлеткой.
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10.06.2020 12:33 Ответить
ага, вот допустим тебя припекло, срочно деньги нужны, ты бежишь к друзьям занимать много денег на год (и даже с процентом, бо инфляция) - а потом такой, эта ваша помощь не помощь была, фи...
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10.06.2020 13:03 Ответить
кредит в обычное время это кредит, а кредит когда тебе очень надо и отдать ты неизвестно или сможешь... то это помощь
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10.06.2020 13:04 Ответить
Демагогия и оправдашки - это не аргументы.
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10.06.2020 13:11 Ответить
это реальность, а у тебя демагогия про котлетки )
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10.06.2020 13:14 Ответить
Называть серое горячим,а сладкое жидким это не реальность, это идиотизм.
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10.06.2020 13:18 Ответить
да, все идиоты, пишут макрофинансовая помощь, и тут один умник выискался )
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10.06.2020 13:23 Ответить
Це як що наша Галабароцька МВФу сраку не покаже.
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10.06.2020 10:09 Ответить
Украина каждый год отдает больше чем берет, вот они радуются получению пары миллиардов зелени а тем временем в этом году в бюджет заложен возврат более 400 млрд грн кредиторам.
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10.06.2020 10:12 Ответить
А эти как наркоманы на игле, все кредиты гребут, вот только кто отдавать будет.
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10.06.2020 10:27 Ответить
И что в будущем отдадут взамен на новые кредиты?
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10.06.2020 10:30 Ответить
не это ли экономическое чудо о котором говорил зеля. кредиторы выстроились в очередь, няни не успевают считать бабло
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10.06.2020 10:33 Ответить
Сколько в этой ветке руснявых плачет по кредиту, аж улыбнуло.
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10.06.2020 10:55 Ответить
А как насчёт бездефицитного бюджета?
Чтобы траты ограничить заработанным, а не кредиты проедать?
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10.06.2020 11:31 Ответить
 
 