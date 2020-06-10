Минздрав может отменить обязательную самоизоляцию для части людей, которые вернулись из-за рубежа

Министерство здравоохранения рассматривает возможность освободить от самоизоляции людей, которые возвращаются из стран, где ситуация с коронавирусом такая же, как в Украине или лучше.

Об этом на брифинге заявили министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Степанова, сейчас страны делятся на "красные" и "зеленые" зоны. "Красные" - страны, где ситуация с коронавирусом хуже, чем в Украине, "зеленая" - ситуация с коронавирусом такая же, как в Украине, или лучше.

"Это наши предыдущие мысли. Люди, которые возвращаются из "красной" зоны должны 14 дней находиться на самоизоляции или обсервации. С "зеленой" зоны - не будут нуждаться самоизоляции", - пояснил министр.

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