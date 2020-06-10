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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав может отменить обязательную самоизоляцию для части людей, которые вернулись из-за рубежа

Минздрав может отменить обязательную самоизоляцию для части людей, которые вернулись из-за рубежа

Министерство здравоохранения рассматривает возможность освободить от самоизоляции людей, которые возвращаются из стран, где ситуация с коронавирусом такая же, как в Украине или лучше.

Об этом на брифинге заявили министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Степанова, сейчас страны делятся на "красные" и "зеленые" зоны. "Красные" - страны, где ситуация с коронавирусом хуже, чем в Украине, "зеленая" - ситуация с коронавирусом такая же, как в Украине, или лучше.

"Это наши предыдущие мысли. Люди, которые возвращаются из "красной" зоны должны 14 дней находиться на самоизоляции или обсервации. С "зеленой" зоны - не будут нуждаться самоизоляции", - пояснил министр.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Идея бубочки?
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10.06.2020 10:09 Ответить
Давно пора. Мені ще 2 дні залишилося самоізолюватися після приїзду з Польщі. Але все це курям на сміх. Особливо аплікація Авакяна - "дій вдома". Видно купував її там, де рюкзаки.
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10.06.2020 10:30 Ответить
давня порада..
Всім Владам..

не запроваджуй заходи,котрі не можеш проконтролювати.
Бо не поважатимуть.
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10.06.2020 10:44 Ответить
Опять они там шото рассматривают. Кто вас еще слушает? ><
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10.06.2020 10:33 Ответить
то з Індією,Туркменистаном,Китаєм самоізоляції не буде ?
бо там офіційно ситуація краща
Ляшко,ти придурок ? )))
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10.06.2020 10:42 Ответить
 
 