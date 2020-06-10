За сутки в Волынской области выявили 101 новый случай COVID-19, три человека умерли, - ОГА

По данным Волынского областного лабораторного центра за последние сутки на Волыни зарегистрировано 101 новый случай заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Так, новые случаи зафиксированы: Владимир-Волынский район - 43, г. Ковель - 20, Ковельский район - 7, Камень-Каширский район - 15, г. Луцк - 6, Луцкий район - 4, Турийский район - 2, Киверцовский район - 1, Любомльский район - 1, Ратновский район - 1, Старовыжевский район - 1. Выздоровели за сутки 12 человек. Три случая болезни завершились летально (Ковель, Луцкий и Маневицкий районы).

Всего по состоянию на 10 утра 10 июня в области зарегистрировано 1214 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 311 человек. 37 случаев болезни завершились летально.

За весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:

- г. Луцк - 237 случаев, в т.ч. 5 летальных;

- Луцкий район - 97 случаев, в т.ч. 3 летальных;

- г. Ковель - 199 случаев, в том числе 6 летальных;

- Ковельский район - 21 случай, в том числе 1 летальный;

- Луцкий район - 167 случаев, в т.ч. 6 летальных;

- г. Нововолынск - 80 случаев, в т.ч. 6 летальных;

- Иваничевский район - 21 случай;

- Владимир-Волынский район - 108 случаев, в т.ч. 2 летальных;

- Старовыжевский район - 54 случая, в т.ч. 2 летальных;

- Маневицкий район - 50 случаев, в том числе 3 летальных;

- Камень-Каширский район - 55 случаев, в т.ч. 3 летальных;

- Гороховский район - 36 случаев;

- Любомльский район - 22 случая;

- Турийской район - 17 случаев;

- Ратновский район - 13 случаев;

- Локачинский район - 11 случаев;

- Шацкий район - 10 случаев;

- Рожищенский район - 8 случаев;

- Любешовский район - 8 случаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала года в мире из-за коронавируса умерло больше людей, чем от малярии, гриппа, алкоголизма и наркотиков. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки поступило 33 сообщения о подозрении на COVID-19.

В области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 вирусологической лабораторией областного лабораторного центра обследовано 8769 человек, в том числе за последние сутки - 676 ​​человек.