За сутки в Волынской области выявили 101 новый случай COVID-19, три человека умерли, - ОГА
По данным Волынского областного лабораторного центра за последние сутки на Волыни зарегистрировано 101 новый случай заболевания COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.
Так, новые случаи зафиксированы: Владимир-Волынский район - 43, г. Ковель - 20, Ковельский район - 7, Камень-Каширский район - 15, г. Луцк - 6, Луцкий район - 4, Турийский район - 2, Киверцовский район - 1, Любомльский район - 1, Ратновский район - 1, Старовыжевский район - 1. Выздоровели за сутки 12 человек. Три случая болезни завершились летально (Ковель, Луцкий и Маневицкий районы).
Всего по состоянию на 10 утра 10 июня в области зарегистрировано 1214 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 311 человек. 37 случаев болезни завершились летально.
За весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:
- г. Луцк - 237 случаев, в т.ч. 5 летальных;
- Луцкий район - 97 случаев, в т.ч. 3 летальных;
- г. Ковель - 199 случаев, в том числе 6 летальных;
- Ковельский район - 21 случай, в том числе 1 летальный;
- Луцкий район - 167 случаев, в т.ч. 6 летальных;
- г. Нововолынск - 80 случаев, в т.ч. 6 летальных;
- Иваничевский район - 21 случай;
- Владимир-Волынский район - 108 случаев, в т.ч. 2 летальных;
- Старовыжевский район - 54 случая, в т.ч. 2 летальных;
- Маневицкий район - 50 случаев, в том числе 3 летальных;
- Камень-Каширский район - 55 случаев, в т.ч. 3 летальных;
- Гороховский район - 36 случаев;
- Любомльский район - 22 случая;
- Турийской район - 17 случаев;
- Ратновский район - 13 случаев;
- Локачинский район - 11 случаев;
- Шацкий район - 10 случаев;
- Рожищенский район - 8 случаев;
- Любешовский район - 8 случаев.
За минувшие сутки поступило 33 сообщения о подозрении на COVID-19.
В области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 вирусологической лабораторией областного лабораторного центра обследовано 8769 человек, в том числе за последние сутки - 676 человек.
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