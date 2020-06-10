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Минздрав изменил правила выписки пациентов с COVID-19, количество выздоровевших может увеличиться, - Ляшко. ВИДЕО

Минздрав изменил подход к выписке пациентов, больных коронавирусом, из стационаров.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменен подход к выписке людей, больных коронавирусом, из стационаров, и снятию диагноза после выздоровления.  Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест", - рассказал главный санврач.

"Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", - добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 6 областей не могут сегодня перейти к смягчению карантинных мер, - Ляшко

Автор: 

тестирование (496) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+11
ипать как все просто... изменил правила - и выздоровевших стало сразу больше... цирк на дроте
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10.06.2020 10:15
+4
от дятли! Не має вже чим тестувати, всі гроші передали на ремонт доріг!
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10.06.2020 10:14
+3
Подкину им ещё одну идею:
Выписывать "выздоровлевших" можно сразу в ПРИЕМНОМ покое!
Хорошая статистика вообще до небес взлетит.
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10.06.2020 10:20
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от дятли! Не має вже чим тестувати, всі гроші передали на ремонт доріг!
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10.06.2020 10:14 Ответить
Ну чего сразу дятел?Посмотрите на статистику шведов.У них было уже два случая,когда за сутки выздоравливало больше 4-х и почти трёх тысяч человек,но вновь заболевшие портили праздник.Теперь они перестали вообще сообщать о количестве выздоровевших и активных больных.Равняемся на передовой опыт
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10.06.2020 11:24 Ответить
ипать как все просто... изменил правила - и выздоровевших стало сразу больше... цирк на дроте
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10.06.2020 10:15 Ответить
Паляться, як лохи.
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10.06.2020 10:18 Ответить
Скоріше всього звільняють ліжка..
Очікуваний "наплив" після зняття карантину.

В Брестском музыкальном колледже коронавирусом болеют и педагоги, и учащиеся с конца апреля. Заболела главный бухгалтер и секретарь из учебной части. Молодёжь переносит в лёгкой форме, только с потерей обоняния.
Тесты в Бресте не делают, многие так и ходят на работу. КТ только платно. Запись больше, чем на две недели вперёд. Студентам с сильным кашлем справок об освобождении от занятий не дают!", - сообщает подписчик.
"В Бресте критическая ситуация по Covid-19. Людей уже не госпитализируют, некуда. Болеют священники и работники многих храмов в Бресте и области, некоторые продолжают служить и работать больными, пока совсем не свалятся", - пишет читатель.
"Очаги в Бресте на улицах Ленинградской, 17, Высокой, 28, есть заболевшие в райпо", - сообщает подписчик.
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10.06.2020 10:50 Ответить
Если маска на лице, можно выписывать.
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10.06.2020 10:17 Ответить
Подкину им ещё одну идею:
Выписывать "выздоровлевших" можно сразу в ПРИЕМНОМ покое!
Хорошая статистика вообще до небес взлетит.
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10.06.2020 10:20 Ответить
В цьому є сенс. Зараз щоб рахуватись одужавшим треба два тести ПЛР підряд, кожен з результатів яких треба чекати по тижню. З висловлювань медиків випадку коли перший тест показав негатив а наступний знову позитив ще не було.
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10.06.2020 10:24 Ответить
Як же ще інфекційки забитими утримувати? Наразі вже й розгрузити час.
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10.06.2020 10:36 Ответить
після першого "негатив" виписують. Другий роблять вже дома.
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10.06.2020 10:38 Ответить
Пані Супрун,перелогіньтесь! ))
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10.06.2020 10:51 Ответить
логічно .якщо вилікувався -то ти вже нікого не заразиш... 2 тест -для страховки,але особливого змісту не має.. Роблять лише тому,що вірус новий,невідомо,як далі буде себе вести..
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10.06.2020 10:55 Ответить
Даю подсказку. Если не ставить диагноз больных вообще не будет. Даешь самую здоровую нацию в мире.
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10.06.2020 10:47 Ответить
Пізно.. цим шляхом пішов Туркменистан. )))
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10.06.2020 10:52 Ответить
лечитесь люди лучше удаленно ине парьте нам мозги,типа так...
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10.06.2020 10:53 Ответить
Ура.. у нас начнет расти показатель" выздоровления".. догоним и перегоним, линия партии "все хорошо".
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10.06.2020 11:21 Ответить
диагноз ему уже не поставишь- он хронически больной ...
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10.06.2020 11:29 Ответить
Видно ПЦР-тесты заканчиваются, а деньги на закупку уже роскрадены
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10.06.2020 12:24 Ответить
Ухаха) Так вот, как вы в Украине статистику улучшаете? Класс, могу подсказать еще стратегию на россии - тупо не признавай людей больными. Тогда все вообще збс будет
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10.06.2020 14:28 Ответить
 
 