Минздрав изменил правила выписки пациентов с COVID-19, количество выздоровевших может увеличиться, - Ляшко. ВИДЕО

Минздрав изменил подход к выписке пациентов, больных коронавирусом, из стационаров.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменен подход к выписке людей, больных коронавирусом, из стационаров, и снятию диагноза после выздоровления. Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест", - рассказал главный санврач.

"Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", - добавил Ляшко.

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