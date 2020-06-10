Минздрав изменил правила выписки пациентов с COVID-19, количество выздоровевших может увеличиться, - Ляшко. ВИДЕО
Минздрав изменил подход к выписке пациентов, больных коронавирусом, из стационаров.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменен подход к выписке людей, больных коронавирусом, из стационаров, и снятию диагноза после выздоровления. Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест", - рассказал главный санврач.
"Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", - добавил Ляшко.
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"В Бресте критическая ситуация по Covid-19. Людей уже не госпитализируют, некуда. Болеют священники и работники многих храмов в Бресте и области, некоторые продолжают служить и работать больными, пока совсем не свалятся", - пишет читатель.
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