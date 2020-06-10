Посольство Украины во Франции возмущено рекламой Danone со стрелявшим по украинцам Пореченковым: Коммерческая целесообразность - не повод забывать о моральности

Украинские дипломаты напомнили представительству французской компании Danone Russia, что актер Михаил Пореченков, которого привлекли к рекламе йогурта, является "прислужником кремлевских террористов".

Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность - не повод забывать о моральности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?", - отметили украинские дипломаты во Франции.

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Как сообщалось, российское представительство французской компании Danone использовало актера Пореченкова, который в 2014 году обстреливал украинских военных из крупнокалиберного пулемета в донецком аэропорту, в рекламе йогурта. Пореченков преследуется Украиной за террористическую деятельность.