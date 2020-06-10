В ВСУ за сутки зафиксировано 3 случая COVID-19, всего болеет 138 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 138 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели - 154 человека, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 598 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 123 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на стационарном лечений находится в 1 военнослужащий (Военно-медицинский клинический центр Западного региона). На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 2 человека (Киевская область ˗ 1 военнослужащий и Черновицкая ˗ 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

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