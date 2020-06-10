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Фракция "ЕС" призывает нардепов приобщиться к сбору подписей за отставку Кабмина: Деятельность этого правительства лишь усугубила кризис

Фракция

Критическая ситуация в государстве, умноженная на полную неспособность правительства и монобольшинства противостоять сегодняшним вызовам, нуждаются в неотложной консолидации оппозиционных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в обращении политсилы к парламентским фракциям.

"Три месяца деятельности второго правительства Зеленского лишь усугубили кризис, который породил первое правительство Зеленского. Отечественная промышленность падает рекордными темпами, растет безработица, дыра в бюджете уже достигла 300 млрд, с начала года не выполняется бюджет, откровенно уничтожается атомная энергетика, разрушается энергетическая независимость страны. Власть потеряла контроль над криминогенной ситуацией и ситуацией безопасности в государстве и не может его восстановить. Нынешний Кабинет Министров не сумел обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 млрд гривен в спецфонд для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

"Европейская солидарность" отмечает, что правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономический кризис в Украине - потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти.

Поэтому, чтобы предотвратить приближение катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства.

"Первый шаг сделан - уже полученны подписные листы для выражения недоверия нынешнему Кабинету Министров. Второй шаг - мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы уволить правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке", - отметили в политсиле.

"Европейская Солидарность" обращается к коллегам из фракции политической партии "Голос", фракции политической партии "Батькивщина", депутатских групп "Партии "За будущее" и "Доверие" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие Кабинету Министров.

"Чем быстрее этот Кабмин уйдет в отставку - тем меньший вред он нанесет отечественной экономике и тем менее разрушительными будут последствия их деятельности! Друзья, время исправлять ошибки!" - подытожили в "Европейской солидарности".

Автор: 

ВР (29244) Кабмин (14026) отставка (3153) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+15
зе нівіноіват. То все миші.
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10.06.2020 10:51
+13
Яценюк, будучи прем'єром, поклав на Єдиний казначейський рахунок 90 млрд гривень. Гройсман- 40 млрд гривень.
Скільки грошей поклали на ЄКР Гончарук і Шмигаль?
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10.06.2020 10:45
+11
Т.е. смена Зелемойским первого, своего-же, 100%-го правительства у тебя не вызывала "политического" беспокойства? А смена Гетмана на клоуна во время войны у тебя вызывала "политическое" беспокойство?
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10.06.2020 10:50
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Страница 2 из 2
За показателями ВВП разных стран наблюдают, оценивают его и внешние наблюдатели, таки как всемирный банк, например.
Поэтому показывать всякую ересь не получится.
Сегодня на ЦН была новость о прогнозе ВВП то ли от МВФ, то ли от Всемирного банка.
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10.06.2020 20:42 Ответить
Слушайте, ну у нас прямо скажем, значительная часть экономики находится "в тени" (я чуть выше уже ответил на этот счёт Лалала). Ну вот как эти сторонние наблюдатели могут более-менее объективно судить?Это же суть Жванецкий: в магазинах нет ничего, дома в холодильнике есть всё.
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10.06.2020 20:46 Ответить
Могут, потому что не глупее наших.
Поэтому их прогнозы и сбыааются.
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10.06.2020 20:48 Ответить
Ну, и в чём же они сбылись?Сколько рост экономики они прогнозировали во времена каденции того же Порошенко и сколько было по факту?
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10.06.2020 20:51 Ответить
Поищите и сравните сами, все есть в открытом доступе.
На том же ЦН. Не справитесь, позже помогу, а я пока займусь своими делами.
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10.06.2020 20:55 Ответить
Прогнозы дело, в сущности, неблагодарное: сбылось-хорошо, не сбылось-ну шо, бывает. Рост экономки осуществляется за счёт чего?За счёт открытия новых предприятий и их успешной работы. А провести корреляцию между действиями правительства и инициативой граждан, желающих открыть те предприятия?Только косвенно, создав например соответствующее законодательство. Не Зеленский же буквально заставляет открывать/закрывать новые фирм. Да и не Порошенко тоже
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10.06.2020 21:15 Ответить
И Зеленский, и его монобольшинство в Раде, и его силовые и контролирующие органы.
Он много чего обещал-свистел представителям среднего и малого бизнеса перед выборами, от снижения налогов до отсутствия масок-шоу и рейдерства.
Оказалось, что это был чисто художественный свист, а не заявления человека, умеющего отвечать за свои слова.
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10.06.2020 22:06 Ответить
А кто НЕ обещал?Взять любого политика за все годы нашей независимости-они и не такие перлы выдавали. Я не ждал слишком многого, поэтому не разочарован.
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10.06.2020 22:12 Ответить
А я тем более, не разочарована, потому что предвидела подобное развитие событий.
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10.06.2020 22:19 Ответить
Вот и чудненько. Значит продолжаю наблюдать дальше, колесо истории неторопливо, и поворот его всё равно рано или поздно свершится. Ну, а главный вопрос, что меня интересует, я уже озвучил. Ну, есть, конечно и второстепенные, но задавать их тут особо некому.
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10.06.2020 22:30 Ответить
Можно ещё и Петицию написать.
Не помешает.
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10.06.2020 10:58 Ответить
Бумага всё стерпит. Хай пишут.
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10.06.2020 11:09 Ответить
Фракція "ЄС" закликає нардепів долучитися до збору підписів за відставку Кабміну: Діяльність цього уряду лише посилила кризу - Цензор.НЕТ 6984
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10.06.2020 11:12 Ответить
Фрикция пЕС учуяла нюхом запах "зеленьіх"?А главсвину (76-ть компаний в Украине и 28-м за бугром)их проспонсировать слабо?
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10.06.2020 11:22 Ответить
зеля і петя вигадують дурнуваті відмазки, тільки щоб
не знімати акаківа
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10.06.2020 11:29 Ответить
Фракція "ЄС" закликає нардепів долучитися до збору підписів за відставку Кабміну: Діяльність цього уряду лише посилила кризу - Цензор.НЕТ 5373
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10.06.2020 11:52 Ответить
обратите внимание на интерестный факт, что люди критикующие порошенко и голосующие за петушариев, дубинских, мертведчуков и бойко - это одни и те же люди.
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10.06.2020 12:17 Ответить
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