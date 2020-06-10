Фракция "ЕС" призывает нардепов приобщиться к сбору подписей за отставку Кабмина: Деятельность этого правительства лишь усугубила кризис

Критическая ситуация в государстве, умноженная на полную неспособность правительства и монобольшинства противостоять сегодняшним вызовам, нуждаются в неотложной консолидации оппозиционных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в обращении политсилы к парламентским фракциям.

"Три месяца деятельности второго правительства Зеленского лишь усугубили кризис, который породил первое правительство Зеленского. Отечественная промышленность падает рекордными темпами, растет безработица, дыра в бюджете уже достигла 300 млрд, с начала года не выполняется бюджет, откровенно уничтожается атомная энергетика, разрушается энергетическая независимость страны. Власть потеряла контроль над криминогенной ситуацией и ситуацией безопасности в государстве и не может его восстановить. Нынешний Кабинет Министров не сумел обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 млрд гривен в спецфонд для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

"Европейская солидарность" отмечает, что правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономический кризис в Украине - потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти.

Поэтому, чтобы предотвратить приближение катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства.

"Первый шаг сделан - уже полученны подписные листы для выражения недоверия нынешнему Кабинету Министров. Второй шаг - мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы уволить правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке", - отметили в политсиле.

"Европейская Солидарность" обращается к коллегам из фракции политической партии "Голос", фракции политической партии "Батькивщина", депутатских групп "Партии "За будущее" и "Доверие" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие Кабинету Министров.

"Чем быстрее этот Кабмин уйдет в отставку - тем меньший вред он нанесет отечественной экономике и тем менее разрушительными будут последствия их деятельности! Друзья, время исправлять ошибки!" - подытожили в "Европейской солидарности".