Контрразведка СБУ уличила гендиректора одного из предприятий "Укроборонпрома" в разглашении гостайны
Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили генерального директора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром", который привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи и оперативники спецслужбы установили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако продолжал давать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военнослужащими в зоне операции Объединенных сил.
В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины должностному лицу сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.
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Но бумагожеватели и жопотрясы в СБУ, проверяют очевидные факты до 3-х месяцев.
Работу работы показывают.
Чем ещё объяснить такую сложную оперативную комбинацию?
Это либо директор новый нужен, либо баканов показатели требовать жёстко стал - и нашли!!!
Формально - преступление, реально - зама по режиму наказать в дисциплинарном порядке, снять с посады, к примеру.
Насколько я знаю, для некоторых сбу делает допуск 3 месяца. А ради показателя можно и затянуть сроки. Одни - затягивают с допуском, другие - документируют пополам. А премии пропивают вместе.