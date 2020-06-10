Контрразведка СБУ уличила гендиректора одного из предприятий "Укроборонпрома" в разглашении гостайны

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили генерального директора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром", который привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи и оперативники спецслужбы установили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако продолжал давать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военнослужащими в зоне операции Объединенных сил.

В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины должностному лицу сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

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