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Контрразведка СБУ уличила гендиректора одного из предприятий "Укроборонпрома" в разглашении гостайны

Контрразведка СБУ уличила гендиректора одного из предприятий

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили генерального директора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром", который привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи и оперативники спецслужбы установили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако продолжал давать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военнослужащими в зоне операции Объединенных сил.

В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины должностному лицу сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

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гостайна (74) контрразведка (496) оборона (5204) СБУ (19890) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+5
Ото подвиг контрразведчиков!
Это либо директор новый нужен, либо баканов показатели требовать жёстко стал - и нашли!!!
Формально - преступление, реально - зама по режиму наказать в дисциплинарном порядке, снять с посады, к примеру.
Насколько я знаю, для некоторых сбу делает допуск 3 месяца. А ради показателя можно и затянуть сроки. Одни - затягивают с допуском, другие - документируют пополам. А премии пропивают вместе.
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10.06.2020 11:06
+4
Шаурму и Мендель с орденом " герой рашии"
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10.06.2020 10:52
+3
Может документы на продление доступа и были поданы вовремя, но...
Но бумагожеватели и жопотрясы в СБУ, проверяют очевидные факты до 3-х месяцев.
Работу работы показывают.
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10.06.2020 10:58
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Шаурму и Мендель с орденом " герой рашии"
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10.06.2020 10:52 Ответить
Ну так проверьте человека ещё раз и дайте допуск. Или цель обилетить директора?
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10.06.2020 10:54 Ответить
И показать статистику!😁
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10.06.2020 10:56 Ответить
Звучит как тупое цепляние за бумажки.
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10.06.2020 10:56 Ответить
Наши тоже гиперзвуковое оружие разрабатывают?
Контрразведка СБУ уличила гендиректора одного из предприятий "Укроборонпрома" на разглашении гостайны - Цензор.НЕТ 8644
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10.06.2020 10:56 Ответить
Что там? Не видно
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10.06.2020 10:57 Ответить
https://censor.net/photo_news/3200961/**************************************************************************************
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10.06.2020 11:04 Ответить
Сомневаюсь, что это гостайна. Возможно даже намеренный вброс для заглатывания предполагаемым противником. Гостайны под объективы фотокамер не выставляют, да и Трамп уже этим хвастает на всю страну.
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10.06.2020 11:25 Ответить
То, что он сказал о бубочке - давно не тайна.
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10.06.2020 10:56 Ответить
Генпрокурор Луценко - с потрорхами сдал совсекретного агента Катерину и ниче...
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10.06.2020 10:57 Ответить
Может документы на продление доступа и были поданы вовремя, но...
Но бумагожеватели и жопотрясы в СБУ, проверяют очевидные факты до 3-х месяцев.
Работу работы показывают.
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10.06.2020 10:58 Ответить
"ускорителя" ожидают
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10.06.2020 11:07 Ответить
💰 ?
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10.06.2020 11:26 Ответить
Ну да, не ракетного же)))
Чем ещё объяснить такую сложную оперативную комбинацию?
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10.06.2020 12:27 Ответить
Ото подвиг контрразведчиков!
Это либо директор новый нужен, либо баканов показатели требовать жёстко стал - и нашли!!!
Формально - преступление, реально - зама по режиму наказать в дисциплинарном порядке, снять с посады, к примеру.
Насколько я знаю, для некоторых сбу делает допуск 3 месяца. А ради показателя можно и затянуть сроки. Одни - затягивают с допуском, другие - документируют пополам. А премии пропивают вместе.
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10.06.2020 11:06 Ответить
привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился / Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М" для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Дело намечается очень серьезное и масштабное, - рассказали журналистам. /Коломойский гражданин Израиля, военного союзника РФ.
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10.06.2020 11:13 Ответить
)))
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10.06.2020 12:28 Ответить
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10.06.2020 11:22 Ответить
Мрак, сепары толпами на свободе, они просроченные допуски ищут.....
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10.06.2020 11:39 Ответить
нічого не міняється з роками - коли служив в арміі. я рядовий щовечора п'ятниці шльопав в штаб полку в секретку перенабирати ключі шифрованого зв'язку - бо через розвіздяйство КГБ в роті зв'язку тільки я один мав допуск - навіть командир взводу (мол. лейтенант срочник після інституту) допуску не мав
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10.06.2020 12:13 Ответить
И шо? Тю, а не новость... Вон в Николаеве на БТЗ целого директора лишили допуска. И ничего. Продолжает воровать...
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10.06.2020 13:45 Ответить
Мало того, он судится с Управлением СБУ из-за лишения допуска. А шо ж СБ предприятия и концерна? А нишо...
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10.06.2020 13:49 Ответить
 
 