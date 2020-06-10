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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине количество новых случаев COVID-19 позволяет постепенно выходить из карантина, - главный санврач Ляшко

В Украине количество новых случаев COVID-19 позволяет постепенно выходить из карантина, - главный санврач Ляшко

Количество новых случаев COVID-19 позволяет постепенно выходить из карантина.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Ослабление карантина это вынужденный шаг, на который идет наша страна с учетом стабилизации эпидемической ситуации и запуском экономики. Поэтому разрабатывая этапы послабления или выхода из карантина мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста случаев коронавирусной болезни. Динамика, которую мы отмечаем, остается в нашей стратегии сдерживания, то есть количество случаев не превышает среднее определенное нами количество, разрешающее нам переходить к следующим этапам послабления",- сказал он.

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"В то же время мы отмечаем сокращение количества госпитализаций, сокращение количества людей, которые попадают в отделения интенсивной терапии. Это может свидетельствовать, что внедренные меры работают, а также есть предположение, что вирус в летний период может терять свою агрессивность. Но такие случаи есть и в настоящее время почти 3,2 тыс. коек заняты пациентами с коронавирусной болезнью, 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких ",- добавил Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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...и это оно говорит при 525 заболевших в сутки.
что оно скажет при 1000+ в сутки - "вирус поборото"?
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10.06.2020 11:06 Ответить
Шо, тесты заканчиваются, ...ы!
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10.06.2020 11:12 Ответить
Итак данные на утро. Украина побила свой рекорд по смертности от короновируса - 23 человека до этого рекорд был 21 погибший от 19,05. Количество заболевших за сутки +525 ( это редкий для нас показатель, когда превышает 500 ( можно вспомнить только данные за несколько таких дней - 6,5,4 июня все остальное время было меньше., т.е тоже последние дни, " результат" ослаблений. Количество активных больных тоже не блещет 14779 (+145) когда до этого у нас бывали дни результаты по которым шли со знаком "-".. Правда мы в своих радужных реляциях не далеко ушли от северного соседа.. Там хоть сколько умрет и заразится, но линия партии поменялась и все стало "хорошо". ( как там пукин говорит " мы один народ", за народ не скажу ( не похоже), а вот элита да, "братья по крови" при чем не зависимо от цвета партийного флага.
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10.06.2020 11:19 Ответить
більш показовий параметр - "на мільйон населення"В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3734
він показує ,що деякі області України ЗАСЛУЖИЛИ послаблення Карантину.
АЛЕ НЕ РІВНЕНСЬКА,ЛЬВІВСЬКА,ЧЕРНІВЕЦЬКА І М.КИЇВ.
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10.06.2020 12:17 Ответить
ЗАБУДЬТЕ .
"СТАТИСТИКУ" КРАЇН

1)КНДР,ТУРКМЕНИСТАН Ю,де короновірус заборонений

2)Індія,Бразилія,африканські країни.. де просто замало роблять тестів

3)росія,китай,Білорусь ...Авторитарні країни...
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10.06.2020 12:24 Ответить
Мне вот интересно, а что тогда мешало выходить из карантина ещё в апреле, если оценка ситуации делается по количеству новых случаев.
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10.06.2020 11:23 Ответить
В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9434
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10.06.2020 11:54 Ответить
Смешно
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10.06.2020 13:19 Ответить
 
 