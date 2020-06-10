Российский дипломат в ООН опубликовал фотографию убитой в 2013 году в Уссурийске девочки, назвав ее жертвой "обстрелов украинских сил"

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алимов разместил в сети сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе от "обстрелов украинских сил", добавив фотографию девочки из российского Уссурийска, которая была убита в 2013 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

В своем тексте Алимов называет погибшую девочку 6-летней Полиной Сладкой, которая якобы одной из первых погибла в центре Славянска в 2014 году.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - говорится в сообщении.

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