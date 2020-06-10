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Российский дипломат в ООН опубликовал фотографию убитой в 2013 году в Уссурийске девочки, назвав ее жертвой "обстрелов украинских сил"

Российский дипломат в ООН опубликовал фотографию убитой в 2013 году в Уссурийске девочки, назвав ее жертвой

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алимов разместил в сети сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе от "обстрелов украинских сил", добавив фотографию девочки из российского Уссурийска, которая была убита в 2013 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

В своем тексте Алимов называет погибшую девочку 6-летней Полиной Сладкой, которая якобы одной из первых погибла в центре Славянска в 2014 году.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - говорится в сообщении.

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Российский дипломат в ООН опубликовал фотографию убитой в 2013 году в Уссурийске девочки, назвав ее жертвой обстрелов украинских сил 01
Российский дипломат в ООН опубликовал фотографию убитой в 2013 году в Уссурийске девочки, назвав ее жертвой обстрелов украинских сил 02
Российский дипломат в ООН опубликовал фотографию убитой в 2013 году в Уссурийске девочки, назвав ее жертвой обстрелов украинских сил 03

Автор: 

ООН (4167) россия (95497) Донбасс (26956) фейк (679)


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Топ комментарии
+76
Слово российского дипломата = слово российского офицера.
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10.06.2020 11:02
+73
хорошо лупит украинская армия, до уссурийска достает.
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10.06.2020 11:02
+43
Аморальная лживая тварь... одним словом - кацап
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10.06.2020 11:04
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Слово российского дипломата = слово российского офицера.
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10.06.2020 11:02 Ответить
= дерьмо!
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10.06.2020 11:07 Ответить
Кацапье сатанячье уже над трупами детей глумится. Ничего человеческого нет в этих ублюдках.
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10.06.2020 22:58 Ответить
Так у них завжди уся святість, чесність та патріотизм закриті ширмою ненависті, жорстокості, та зависті.
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11.06.2020 06:32 Ответить
Уже??? В каком смысле уже? Они этим всегда занимались. Касательно Украины - прямо с 2014го года начиная такие же фейки плодили.
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11.06.2020 10:30 Ответить
Если раньше Россия занималась любительски дезинформационной игрой, то после сбитого MH17 образовалась проверяемая ситуация по использованию множества разных коммуникативных каналов для достижения общей цели: дискредитации всех тех, которые утверждали, что Россия играла какую-то роль в атаке.
Интернет-тролли, хакеры, управляемые Кремлем медиа, госслужащие, отставные военные и анонимные программисты, - все они объединили силы в общей задаче по атаке исследователей и даже фальсификации доказательств.
Это была дезинформационная операция небывалых объемов и размеров, которая инициировала новую и чрезвычайно беспокойную фазу того, что пресс-секретарь Кремля Д. Песков однажды назвал "состоянием информационной войны с создателями трендов в информационном пространстве" - Б. Німмо https://foreignpolicy.com/2016/09/29/how-mh17-gave-birth-to-the-modern-russian-spin-machine-putin-ukraine/
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10.06.2020 11:22 Ответить
А есть ли у них это "Слово". Когда смотришь, как рассейский офицер говорит "Честь имею.", уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.
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10.06.2020 12:12 Ответить
АЛИМОВ-----кол тебе в дупу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2020 12:46 Ответить
хорошо лупит украинская армия, до уссурийска достает.
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10.06.2020 11:02 Ответить
Причем достает не только в пространстве, но и во времени...
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10.06.2020 11:07 Ответить
патамушта
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10.06.2020 11:03 Ответить
дипломат-...дон!
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10.06.2020 11:03 Ответить
Будьте осторожны,с печатанием разных сочетаний букв, -они могут быть лицензированы!
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10.06.2020 11:27 Ответить
"...дон" - очень полезная вещь, а дипломат копростана?
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10.06.2020 11:59 Ответить
Аморальная лживая тварь... одним словом - кацап
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10.06.2020 11:04 Ответить
Кацапня - генетические вруны. Видимо, именно за это дело и отвечает та лишняя хромосома у русни, о которой варнякал Мединский.
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10.06.2020 11:05 Ответить
это не врун, это циничный подлец
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10.06.2020 11:08 Ответить
Так одно другому не мешает.
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10.06.2020 11:28 Ответить
медынский украинец ,а Алимов волжкий татарин?
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10.06.2020 11:26 Ответить
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
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10.06.2020 12:09 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
«… Мера преданности Родине - в доносительстве спецслужбам.»
«…Мера пресмыкания перед властью - как мера преданности стране.»
- И.А.Ильин, русский философ, из статьи «Советский Союз - не Россия», 1947 г.И ВИШЕНКА НА ... !!!
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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10.06.2020 12:21 Ответить
Российские каратели и палачи с удовольствием вспоминают взорванные ракетами Точка-У роддом с роженицами с младенцами и школу с учениками во время уроков в Грозном. Тогда погибло 60 рожениц, младенцев и школьников. Слава России самой смелой в убийствах детей и женщин! Как говорил великий и мудрый главный в России :
«И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей».
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10.06.2020 11:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PoQXvPsBBn8
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10.06.2020 12:36 Ответить
Росія - це утворення, яке побудоване на брехні, від її назви і до останнього брудного кацапа. Так бути не може, десь має бути межа.
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10.06.2020 11:08 Ответить
Этот олень мог это выложить даже без умысла фейка. Тупо мог залезть на любой пропагандистский российский сайт, ctr+c, ctr+v = вуаля!, справился!, а проверить не удосужился, занятой.
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10.06.2020 11:08 Ответить
Разве он один такой брехло!? Вся Россия построена на лжи и манипуляции. И российские партии в Украине такие как ОПаЖопа точно такие же!
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10.06.2020 11:09 Ответить
Ой, блин! А наша бубочка сказал, что россиянам стыдно за Крым станет. Это им уже стыдно или еще нет?
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10.06.2020 11:09 Ответить
Не! А с чего им должно быть стыдно?! Они же типа, не при чем - "это все политики"
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10.06.2020 11:27 Ответить
Вы это не поняли , что бубочка тупой как валенок ?
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10.06.2020 11:28 Ответить
наша буба тупое? нет, это же нонсенс! этого не может быть!
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10.06.2020 11:37 Ответить
Що тут казати? П*дор цей Алімов. Як і його країна. Пардон
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10.06.2020 11:10 Ответить
Поетому кацапы и уничтожают все архивы связанные с росийскими преступлениями во всем мире. Как говорил жуков, если бы мы не забрали себе Кенигсберг то советских солдат и офицеров судили бы в Гаагском трибунале за то что они там сделали.
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10.06.2020 11:12 Ответить
Российский дипломат в ООН опубликовал фотографию убитой в 2013 году в Уссурийске девочки, назвав ее жертвой "обстрелов украинских сил" - Цензор.НЕТ 4230
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10.06.2020 11:13 Ответить
...лутшее в мире образование...
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10.06.2020 11:39 Ответить
Чи и Ши пиши с Ы.
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24.06.2020 06:51 Ответить
как бы он не повторил судьбу ихнего посла в Турции
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10.06.2020 11:13 Ответить
Если повторит судьбу Чуркина, который тоже в ООн не теми документами размахивал, которыми нужно, то будет окей.
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10.06.2020 11:25 Ответить
Скорее всего, повторит судьбу чурки в США! =)
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10.06.2020 12:43 Ответить
Не удивлюсь если козломордые начнут выкладывать фотографии разбомбленных ими сирийских школ и больниц и говорить что ето сделали украинцы
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10.06.2020 11:15 Ответить
Фотографии из Чечни времен войны они уже не раз выкладывали.
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10.06.2020 12:13 Ответить
дно
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10.06.2020 11:16 Ответить
Тю, этот фейк уже давно развенчали. Ну тупая же эта русня
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10.06.2020 11:19 Ответить
Заметте как кацапы врут и манипулируют фактами перекручивая их с ног на голову. И при етом ето делают самые высокие официальные росийские чиновники. О чем вы с кацапами вообще ведете переговоры и о чем вы хотите с ними договориться? Какие вы с козломордыми хотите подписать бумаги? Да с кацапами выгоднее и безопаснее воевать чем дружить. Все с кем кацапы *дружат* были обмануты и понесли большие потери в людях и территории, потому что не ожидали нападения со спины. В войне ты хоть всегда готов к росийскому нападению. Так что нужно в Конституции Украины закрепить законом что РФ является кровным и вечным врагом Украины и к ним нельзя поворачиваться спиной.
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10.06.2020 11:20 Ответить
В этом вся параша!
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10.06.2020 11:25 Ответить
Почему мы называем варваров орков русскими , а орду Россией ?
Зачем врем .?
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10.06.2020 11:27 Ответить
Не мы! А свинособаки сами себя! Мы называем их "КАЦАПАМИ", от слова "кассаб" - тюркский язык...
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10.06.2020 12:49 Ответить
PS: А Украинцев, на том же тюркском, называли "КАЗАК" !!!
«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в 1654 - 1656 гг. в Москве. Записал его писарь Павел Алеппский.
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10.06.2020 13:04 Ответить
с руснёй всё понятно, но на эти фэйки ведутся на западе. сидящий в тюрме Маркив, запрет чёрно-красного флага, тризуба и т.п. - тому подтверждение((.
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10.06.2020 11:32 Ответить
Приморский краевой суд признал Анатолия Трапко виновным по статьям 30, 131 УК РФ (покушение на изнасилование малолетней) и статье 105 УК РФ (убийство малолетней с целью сокрытия другого преступления). Обвиняемый приговорен к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
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10.06.2020 11:33 Ответить
Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алимов разместил в сети сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе от "обстрелов украинских сил", добавив фотографию девочки из российского Уссурийска, которая была убита в 2013 году. Источник: https://censor.net/n3201043

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете».

(A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
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10.06.2020 11:38 Ответить
Ну вот встал бы кто из дипломатов и во всеуслышание заявил " что перед лживой пропагандой нынешней России и ее фюрера, Йозеф Геббельс и его патрон просто наивное подмастерье." ( пусть это будет как такая своеобразная "высокая" оценка их деятельности.. Так нет. Все промолчат, покривятся и про себя посмеются.
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10.06.2020 11:40 Ответить
думав як в росії шо брехню за правду приймуть .
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10.06.2020 11:45 Ответить
Наш, извините за выражение, президент уверен, что через несколько лет, когда он окончательно победит Пороха, русским станет стыдно за Крым ( за Донбасс им станет стыдно, видимо, ещё раньше), и мы, просто перестав стрелять, сольемся в экстазе с нашими мышебратьями и заживем в одной квартире дружно и весело, пока смерть не разлучит нас.
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10.06.2020 11:50 Ответить
Когось здивував черговий пук кремлядських пістунів ??Це ж так по кацапські !
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10.06.2020 11:50 Ответить
Росіяни без брехні жити органічно не можуть.Вони мову свою брехнею спотворили щоб красивіше звучала. Бо коли пишеш слово з звуків по одному а вимовляєш ці звуки по іншому то неважливо заради чого ти так робиш-ти брешеш.Наслідком чого з змістовних слів виходить абракадабра. Приклад- пишутьСПАСИБО(СПАСИ БОГ)- вимовляютьПАСИБА(ПАСИ якесь БА)
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10.06.2020 12:17 Ответить
Це один із методів чорної пропаганди - "гнила сєльодка" називається. Повна несусвітня брехня, але хтось та й повірить. Те саме, що розп"ятий хлопчик в трусиках, український винищувач що збив МН-17 та й сама росія, що стала, нібито, спадкоємцем Київської Русі.
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10.06.2020 12:22 Ответить
" Те саме, що розп"ятий хлопчик в трусиках," - але це правда и фотофакти є! Але це на Німетчині. Шукайте у гуглі - злочини червоної арміі!!!
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10.06.2020 13:32 Ответить
Первая фотография таки из Славянска, вторая - российская (российскую девочку убили в феврале, зима была).
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10.06.2020 13:32 Ответить
Тьфу ты! Фейк оказывается! Эх, выходит патриоты зря радовались тогда "дохлым личинкам и самкам колорадов" (((
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10.06.2020 15:17 Ответить
В долг хотите взять? Я же помню сколько здесь на Цензоре счастья и радости было от этой и подобных фотографий
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10.06.2020 15:27 Ответить
В 2014 были фото плачущего донбасёнка, 2-3, лет вымазанного сажей на развалинах дома… на профильном форуме россиянцы готовы были меня разорвать за то, что украинец, хорошо, что территориально был за 1000 км. Через час на форум выложили другие снимки постановочной фотосессии, пруфы с нашедшейся живой мамашей и умытым донбасёнком в салоне иномарки, дубли фотографий и весь творческий процесс… И думаете что, и ничего… они просто хотят нас уничтожить, умыть руки, и ищут любой повод. Вывод: мы должны хотеть просто уничтожить их, быть от них территориально подальше, а оружия побольше (и это не призыв эмигрировать в Канаду, а сократить их кормовую базу до границ Заболотья)
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10.06.2020 15:35 Ответить
ЗА ТАКИЕ ФЕЙКИ НЕОБХОДИМО СУДИТЬ ВСЕМ МИРОМ !!!
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10.06.2020 18:53 Ответить
"А тут своє вагоме слово має сказати братан Отто" (с) Гейнріх Гіммлер

Російський дипломат в ООН опублікував фотографію вбитої в 2013 році в Уссурійську дівчинки, назвавши її жертвою "обстрілів українських сил" - Цензор.НЕТ 728
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11.06.2020 05:52 Ответить
а что взять с них....., рузьки свиньи.
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11.06.2020 09:57 Ответить
ПИД,,,рашенский Фекалистан это магнит и рассадник дегенератов всех мастей, фейков и терроризма по всему миру!!!!
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11.06.2020 10:22 Ответить
- Кацап завжди бреше.
- А якщо не бреше?
- Потикай його палкою. Імовірно, він здох.
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11.06.2020 11:56 Ответить
В Уссурийске в феврале всё зелено и люди ходят в футболках? Серьёзно?
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11.06.2020 18:04 Ответить
 
 