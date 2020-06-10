Госрегистратор на Закарпатье отнял у 4 фирм недвижимость на 10 млн грн, - полиция

Мужчина незаконно перерегистрировал право собственности на недвижимость юридических лиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Киберполиция установила, что к таким действиям причастен местный житель 1991 года рождения, который работал государственным регистратором. Фигурант, злоупотребляя своим служебным положением, совершил незаконную перерегистрацию прав собственности на недвижимое имущество юридических лиц. Установлено четверо пострадавших лиц, которым, по предварительным данным, нанесен ущерб на сумму около 10 000 000 гривен", — сказано в сообщении.

Мужчине предъявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса (подделка документов, несанкционированные действия с информацией и злоупотребление полномочиями).

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове. ФОТОрепортаж