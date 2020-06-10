59-летний мужчина угрожал взорвать фирму в Соломенском районе Киева. "Шутник" задержан, - полиция. ФОТО

Полицейские задержали в Киеве мужчину, который угрожал взорвать фирму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что мужчина позвонил в полицию и рассказал, что собирается взорвать фирму, которая находится в его доме на улице Молодогвардейской. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой.

Полицейские провели тщательную проверку помещения и прилегающей территории: никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили псевдоминера и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый 59-летний местный житель, который находился в нетрезвом состоянии. Мужчина объяснил, что ему мешал шум от автомобилей данного предприятия, поэтому он решил так "пошутить".



Фото: сайт полиции

Следственным Соломенского управления полиции фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.