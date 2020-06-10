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Новости Коронавирус и карантин
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Украинский пограничник, у которого ранее диагностировали COVID-19, умер в госпитале, - Госпогранслужба

Украинский пограничник, у которого ранее диагностировали COVID-19, умер в госпитале, - Госпогранслужба

Сотрудник Госпогранслужбы Украины 1956 года рождения, которому клинически поставлен диагноз COVID-19, умер в госпитале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Мужчина с двусторонней пневмонией в тяжелом положении 5 июня был госпитализирован в ведомственный госпиталь.

Состояние больного ухудшалось 6 июня, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

"Выражаем соболезнования семье умершего", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщают, что по состоянию на 10 июня в ведомстве было зафиксировано 58 случаев заболевания COVID-19 среди работников и военнослужащих, из них 34 уже выздоровели, а 21 еще проходит лечение. Среди проходящих лечение сотрудников ведомства в тяжелом состоянии никого нет.

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Госпогранслужба (6420) карантин (16729) пограничники (1571) смерть (9218) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Царство небесное.
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10.06.2020 11:10
+3
64. Царство небесное, поражают начальники, такой возраст самый уязвимый, интересно услышать для чего вы подвергли опасности сотрудника и в итоге он скончался.
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10.06.2020 11:44
+2
народ, реально, не чекайте температури в 40. Нежить, втрата запахів бігом в лікарню. Цю дрянь можна побороти тільки вчасною госпіталізацією.
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10.06.2020 11:14
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Царство небесное.
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10.06.2020 11:10 Ответить
народ, реально, не чекайте температури в 40. Нежить, втрата запахів бігом в лікарню. Цю дрянь можна побороти тільки вчасною госпіталізацією.
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10.06.2020 11:14 Ответить
Не буде госпіталізації без температури 40 і важкого дихання. Лікуватиме сімейний лікар по телефону.
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10.06.2020 11:28 Ответить
Нет высокой температуры или кашля и одышки то никто не госпитализирует, даже тест не сделают. Семейный врач и телефон, все.
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10.06.2020 12:05 Ответить
RIP
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10.06.2020 11:28 Ответить
66-ть років? Прикордонник?..
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10.06.2020 11:29 Ответить
64. Царство небесное, поражают начальники, такой возраст самый уязвимый, интересно услышать для чего вы подвергли опасности сотрудника и в итоге он скончался.
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10.06.2020 11:44 Ответить
ну в таком возрасте это полковник . так что он сам начальник и не горел желанием уходить до предельных 65 .
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10.06.2020 12:33 Ответить
Глава МВД https://ru.slovoidilo.ua/persony/avakov-arsen-borisovich Арсен Аваков попросил у Кабмин выделить 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина. Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.
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10.06.2020 11:31 Ответить
Ну, в 64 з половиною років це, середня тривалість життя для міських чоловіків в Україні.
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10.06.2020 13:08 Ответить
на жаль
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10.06.2020 16:14 Ответить
 
 