Украинский пограничник, у которого ранее диагностировали COVID-19, умер в госпитале, - Госпогранслужба
Сотрудник Госпогранслужбы Украины 1956 года рождения, которому клинически поставлен диагноз COVID-19, умер в госпитале.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Мужчина с двусторонней пневмонией в тяжелом положении 5 июня был госпитализирован в ведомственный госпиталь.
Состояние больного ухудшалось 6 июня, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.
"Выражаем соболезнования семье умершего", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе сообщают, что по состоянию на 10 июня в ведомстве было зафиксировано 58 случаев заболевания COVID-19 среди работников и военнослужащих, из них 34 уже выздоровели, а 21 еще проходит лечение. Среди проходящих лечение сотрудников ведомства в тяжелом состоянии никого нет.
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