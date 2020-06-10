Украинский пограничник, у которого ранее диагностировали COVID-19, умер в госпитале, - Госпогранслужба

Сотрудник Госпогранслужбы Украины 1956 года рождения, которому клинически поставлен диагноз COVID-19, умер в госпитале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Мужчина с двусторонней пневмонией в тяжелом положении 5 июня был госпитализирован в ведомственный госпиталь.

Состояние больного ухудшалось 6 июня, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

"Выражаем соболезнования семье умершего", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщают, что по состоянию на 10 июня в ведомстве было зафиксировано 58 случаев заболевания COVID-19 среди работников и военнослужащих, из них 34 уже выздоровели, а 21 еще проходит лечение. Среди проходящих лечение сотрудников ведомства в тяжелом состоянии никого нет.

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