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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ за сутки более 8,4 тыс. случаев COVID-19, умерли 216 человек, всего 493,6 тыс. инфицированных

В РФ за сутки более 8,4 тыс. случаев COVID-19, умерли 216 человек, всего 493,6 тыс. инфицированных

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России составил 8 404 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В целом по России число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 8 404.

Всего в стране уже 493 657 заболевших. Россия остается на третьем месте в мире после США (1,97 млн) и Бразилии (739,5 тыс.). На четвертом месте Великобритания с 289 тыс. заболевших.

За сутки в России скончались от коронавируса еще 216 человек, это второй по величине показатель за весь период коронавируса в стране (антирекорд в 232 смерти был зафиксирован 29 мая).

Полностью выздоровели за последние 24 часа 10 386 человек. За весь период поправились 252 783 человека.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что низкие показатели смертности от коронавируса в России обусловлены не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения.

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Кацапи брешуть як дихають...
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10.06.2020 11:26 Ответить
...умерли 216
Умирают люди, а эти издохли.
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10.06.2020 11:28 Ответить
Чому це називається антирекордом? Просто - рекорд. 250 кацапів на день - файно, але мало!
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10.06.2020 11:52 Ответить
Мало, очень мало. Сдохните все - мир вздохнет с облегчением!
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10.06.2020 11:55 Ответить
Ничего. В России через 2 недели парад и очередной приступ победобесия. Потом пойдет поживее.

У нас тоже дела не очень хорошие. Только что проехался в метро. Народу полно, в притирочку. Никаких расстояний никто не выдерживает. Маски у большинства на рту или на подбордке. Носы торчат над масками. Поэтому пики заболевания еще впереди. Пока все эти бараны с носами над масками не повыздыхают, погасить эпидемию не удастся.
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10.06.2020 12:26 Ответить
Мелочь, а прииииииииияяяяяятнооооооооо!
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10.06.2020 12:51 Ответить
 
 