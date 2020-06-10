В РФ за сутки более 8,4 тыс. случаев COVID-19, умерли 216 человек, всего 493,6 тыс. инфицированных

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России составил 8 404 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В целом по России число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 8 404.

Всего в стране уже 493 657 заболевших. Россия остается на третьем месте в мире после США (1,97 млн) и Бразилии (739,5 тыс.). На четвертом месте Великобритания с 289 тыс. заболевших.

За сутки в России скончались от коронавируса еще 216 человек, это второй по величине показатель за весь период коронавируса в стране (антирекорд в 232 смерти был зафиксирован 29 мая).

Полностью выздоровели за последние 24 часа 10 386 человек. За весь период поправились 252 783 человека.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что низкие показатели смертности от коронавируса в России обусловлены не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения.

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