Полковника, 25 лет шпионившего для России, приговорили в Австрии к 3 годам тюрьмы и отпустили

71-летний полковник Мартин М. провел в тюрьме полтора года, пока шел процесс. Он не представляет опасности для общества, решил суд.

К таким выводам пришел суд в Зальцбурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Слушания проходили за закрытыми дверями, фамилию полковника не называют из соображений безопасности. Известно, что его зовут Мартин М., и что ему 71 год.

По версии следствия, полковник как минимум с 1987 года шпионил в пользу России и получил за свои услуги сотни тысяч евро. Сам военнослужащий утверждает, что передавал россиянам только информацию, которая и так была в открытмо доступе — в интернете или в газетах. Адвокат назвал своего клиента "патриотом" и заявил, что тот, хоть и поддерживал связь с "определенными лицами за рубежом", никогда не нарушал закон.

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Мартина М. признали виновным в разглашении военной тайны и работе на иностранную разведку. Максимальное наказание за такое преступление в Австрии — 10 лет лишения свободы. Но полковника приговорили только к 3 годам и освободили, учитывая, что за время процесса он уже отсидел половину этого срока.

"Суд принял во внимание признание фактов, почтенный возраст ответчика и отсутствие предыдущих судимостей как смягчающий фактор. Суд пришел к выводу, что ответчик больше не представляет угрозы", — отметил представитель суда.

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