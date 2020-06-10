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Полковника, 25 лет шпионившего для России, приговорили в Австрии к 3 годам тюрьмы и отпустили

Полковника, 25 лет шпионившего для России, приговорили в Австрии к 3 годам тюрьмы и отпустили

71-летний полковник Мартин М. провел в тюрьме полтора года, пока шел процесс. Он не представляет опасности для общества, решил суд.

К таким выводам пришел суд в Зальцбурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Слушания проходили за закрытыми дверями, фамилию полковника не называют из соображений безопасности. Известно, что его зовут Мартин М., и что ему 71 год.

По версии следствия, полковник как минимум с 1987 года шпионил в пользу России и получил за свои услуги сотни тысяч евро. Сам военнослужащий утверждает, что передавал россиянам только информацию, которая и так была в открытмо доступе — в интернете или в газетах. Адвокат назвал своего клиента "патриотом" и заявил, что тот, хоть и поддерживал связь с "определенными лицами за рубежом", никогда не нарушал закон.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который собирал сведения о военных разработках в ракетостроительной отрасли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мартина М. признали виновным в разглашении военной тайны и работе на иностранную разведку. Максимальное наказание за такое преступление в Австрии — 10 лет лишения свободы. Но полковника приговорили только к 3 годам и освободили, учитывая, что за время процесса он уже отсидел половину этого срока.

"Суд принял во внимание признание фактов, почтенный возраст ответчика и отсутствие предыдущих судимостей как смягчающий фактор. Суд пришел к выводу, что ответчик больше не представляет угрозы", — отметил представитель суда.

Также на Цензор.НЕТ: Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ

Автор: 

Австрия (809) россия (95497) шпионаж (1385)


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Топ комментарии
+12
Почтенный возраст? Тоесть не престарелый и не гнусный а почтенный? Еще минет ему сделайте, придурки. Хотя с Австрией все понятно. Она живет за счет денег росийских олигархов.
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10.06.2020 11:24
+10
Гуманісти пришурупані...
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10.06.2020 11:21
+7
Ну недаром же Пукин ездил на свадьбу к тамошней австриячке министру МИД, и в жгучем танце тискал ее ниже талии. а она ж страшная.. страшней "атомной войны".. Вот теперь Россия получает за это дивиденты. Шпионов вот выпускают просто так.. У всего своя цена в этом мире. ( шутка)
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10.06.2020 11:25
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Гуманісти пришурупані...
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10.06.2020 11:21 Ответить
За полтора года проведённых в тюрьме ему выплатят 1,5 млн. евро в качестве компенсации за моральный ущерб
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10.06.2020 11:45 Ответить
НЕ ДАРОМ АДОЛЬФ ГИТЛЕР родился в австрии,мля БУДЕТЕ ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ СВОЕГО идиотства,кол вам в дупу !!!!!!
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10.06.2020 12:43 Ответить
Гитлера ты напрасно к этой истории приплел, он не причастен к этому, по крайней мере нужно отдать ему должное - он был идейным, честным и принципиальным, а не продажным мелочным мещанином!
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10.06.2020 16:41 Ответить
Почтенный возраст? Тоесть не престарелый и не гнусный а почтенный? Еще минет ему сделайте, придурки. Хотя с Австрией все понятно. Она живет за счет денег росийских олигархов.
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10.06.2020 11:24 Ответить
КАК ДЕТИ, ЕЙ БОГУ!!!
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10.06.2020 11:25 Ответить
палковніка ніхто нє пєжит...
палковніка ніхто нє гньо-о-т...
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10.06.2020 11:25 Ответить
Ну недаром же Пукин ездил на свадьбу к тамошней австриячке министру МИД, и в жгучем танце тискал ее ниже талии. а она ж страшная.. страшней "атомной войны".. Вот теперь Россия получает за это дивиденты. Шпионов вот выпускают просто так.. У всего своя цена в этом мире. ( шутка)
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10.06.2020 11:25 Ответить
)) присутствие свадебного ***** на свадьбе. плохая примета. кнайсль с месяц тому развелась со своим "молодым мужом". не вынесла совместной самоизоляции и дошло до мордобоя. плюс финансовые проблемы. ***** то её засветил, больше не министра и поступления видно обрезались ))) но и кроме неё, в нулевые раша сколько себе консервов наскупала, сверху донизу. в нижнем эшелоне, под тем же видом "чеченских беженцев", которые по её указке всегда готовы выйти на улицу, как давече в омерике или во франции.
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10.06.2020 11:38 Ответить
да и Меркель туда же(любит Путина) - ну как лидер страны, которую обгавкивают ватники(но покупают машины) может терпеть дидобесия, да еще и ездить бесноваться в логово подлого врага? бесноваться в "честь" "победы" над своей страной, зная правду о деяниях скрепных обезьян. и ниче - ее не повесили, как и тов. Шредера.
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10.06.2020 11:47 Ответить
это норма, сегодня они отпустят шпиона рф, завтра рф отпустит их шпиона, тк его разоблачили - он уже безвредный, а подставлять своих под тюрьмы рф это негуманно, в тюрьме же австрии полковник был бы почти как на курорте
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10.06.2020 11:26 Ответить
Послали как-то первобытного человека шпионить в NASA, ну украл он чертежи марсохода, принес к своим первобытным дружкам. Те глянули на чертежи и расплакались.
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10.06.2020 11:27 Ответить
ніхто не плакав
навпаки - зраділи, бо було у шо рибу загорнути
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10.06.2020 11:29 Ответить
фЮРЕР-БЫ повесил 100% не те уже австрияки
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10.06.2020 11:28 Ответить
прям, как у нас.....
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10.06.2020 11:28 Ответить
Сколько в Австрии евро-ватных чиновников на зарплате у )(уйла 🤔🤔🤔..
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10.06.2020 11:36 Ответить
А чому не нагородили та персональну посилену пенсію не призначили ??
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10.06.2020 11:41 Ответить
ну да, он же просто укреплял дружбу между народами
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10.06.2020 12:00 Ответить
Хорошо, что орден не вручили и на том "спасибо"! Если судить по степени купленных с потрохами еврочинуш на деньги ГАЗПРОМа, то Австрия на первом месте, затем Хермания и Франция с Бельгией!
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10.06.2020 11:54 Ответить
Сдаётся мне ты напрасно Херманею обидел. Первое место её по праву.
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10.06.2020 15:34 Ответить
они там "нос к носу" почти в ровен, немцы одним словом!
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10.06.2020 16:25 Ответить
Что на Себастиана, что на Анжелку у Вольдемара в одной руке чемодан с компроматом, а в другой чемодан с баблом и акциями ГАЗПРОМа, выбор за ними (кнут или пряник)!
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10.06.2020 16:35 Ответить
перевірте може у нього і квартира в мордовії вже є)
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10.06.2020 12:04 Ответить
Всякий гэбэшник представляет опасность пока он не лежит бездыханный, как и тот мороженный, что в мавзолее.
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10.06.2020 12:40 Ответить
Ню-ню. Каждый росийский КГБист и агент мечтает перед пенсией служить в Австрии. Даже если поймают то старость будет обеспечена на порядок лучше чем на *********
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10.06.2020 13:21 Ответить
 
 