В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению пенсионного возраста, - Шмыгаль

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий", - сказал он.

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По словам премьера, люди "должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной и финансово-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, государственного бюджета".

Шмыгаль подчеркнул, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет жестких требований к конкретным вещам (например, по повышению тарифов на коммунальные услуги), а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.