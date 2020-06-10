В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению пенсионного возраста, - Шмыгаль
Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев.
Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий", - сказал он.
По словам премьера, люди "должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной и финансово-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, государственного бюджета".
Шмыгаль подчеркнул, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет жестких требований к конкретным вещам (например, по повышению тарифов на коммунальные услуги), а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.
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06.06.2020, 17:08 - 185933 https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika#b-usercomments_xc 34
Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika
Требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, а не в 60.
С 1 апреля текущего года пенсионный возраст для женщин увеличили на шесть месяцев - с 59 до 59,5 лет. Что касается стажа, то для женщин в 2020 году это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м - уже 28 лет. К 2028 году количество необходимого пенсионного стажа увеличится до 35 лет. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/pensionnyy-vozrast-dlya-ukraincev-povysyat-kogda-mozhno-budet-vyyti-na-pensiyu-685539.html
06.06.2020, 17:08
Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika
Теперь набрали новые кредиты, петля на шее Украины затягивается и когда придется отдавать, Украина опять побежит к МВФ, вот тогда они огласят новый список требований по геноциду и уничтожению украинцев.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1603419-mvf-ne-vimagaye-vid-********-pidvischennya-pensiynogo-viku-ta-prodazhu-zemli-v-groysman