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Новости Сотрудничество с МВФ
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В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению пенсионного возраста, - Шмыгаль

В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению пенсионного возраста, - Шмыгаль

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению коммунальных тарифов, - Шмыгаль

По словам премьера, люди "должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной и финансово-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, государственного бюджета".

Шмыгаль подчеркнул, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет жестких требований к конкретным вещам (например, по повышению тарифов на коммунальные услуги), а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.

Автор: 

МВФ (3334) пенсионный возраст (734) тарифы (1878) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+3
Но это требование есть у зеленых шимпанзе и, главное, у Бени - бараны должны работать до смерти
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10.06.2020 11:31
+2
Ну надо же. А при лавочнике постоянно требовали. Что тут не так? Наверное происки Пуйла и зрада.
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10.06.2020 11:32
+2
Требований по повышению пенсионного возраста нет, но мы повысим
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10.06.2020 11:32
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Но это требование есть у зеленых шимпанзе и, главное, у Бени - бараны должны работать до смерти
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10.06.2020 11:31 Ответить
Что-то пошло не по сценарию, да? Тебе методичку сейчас заменят, подожди, не суетись.
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10.06.2020 11:33 Ответить
Специально для зебилов (таких ка ты)
06.06.2020, 17:08 - 185933 https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika#b-usercomments_xc 34
Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika
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10.06.2020 11:36 Ответить
Зебил тут только ты. Люди не делятся на две части - пороходебилы и зеленодауны. Это так только в твоем убогом маня-мирке.
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10.06.2020 11:45 Ответить
С начала следующего года пенсионный возраст в Украине вырастет до 60 лет.

Требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, а не в 60.

С 1 апреля текущего года пенсионный возраст для женщин увеличили на шесть месяцев - с 59 до 59,5 лет. Что касается стажа, то для женщин в 2020 году это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м - уже 28 лет. К 2028 году количество необходимого пенсионного стажа увеличится до 35 лет. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/pensionnyy-vozrast-dlya-ukraincev-povysyat-kogda-mozhno-budet-vyyti-na-pensiyu-685539.html

В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению пенсионного возраста, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 328
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10.06.2020 11:38 Ответить
Это была одна из потужных реформ Порошенко Гойсмана, которую так хвалило порохоботье
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10.06.2020 12:25 Ответить
точно. Но валят на Зеленского.
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10.06.2020 13:28 Ответить
Ну надо же. А при лавочнике постоянно требовали. Что тут не так? Наверное происки Пуйла и зрада.
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10.06.2020 11:32 Ответить
Порошенко сбрехать как поссать сходить.
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10.06.2020 13:29 Ответить
Требований по повышению пенсионного возраста нет, но мы повысим
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10.06.2020 11:32 Ответить
Растерялись, пэтекантропы? Сейчас новые указивки выйдут как гадить клоуну в штаны.
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10.06.2020 11:34 Ответить
Дожились: зубїни радіють, що їм не піднімуть пенсійний вік. Ви, йолопи, пенсіями після закінчення епохи зубожіння задоволені? Вам, укуркам, йолочка нравіцца?
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10.06.2020 11:38 Ответить
Ну при Парашенко получали все по 2 тыс евро пенсию, теперь то да, поплохело все. Разорил страну кловун
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10.06.2020 11:42 Ответить
ты тупое? сам карлсон ссакашвилевич говорил, - что уберем пороха и через месяц пенсия вырастет в два раза а к концу года в семь раз. Забыл?
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10.06.2020 11:46 Ответить
Я и не знал. Я не слежу за новостями для недоразвитых. Ты еще и "Слугу народа" и "Сватов" наизусть знаешь, животное?
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10.06.2020 11:48 Ответить
Не знал? Шо не было ролека у петушария?)
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10.06.2020 11:50 Ответить
Ты еще и знаток петушария? Может и в сракотан лупишься, евроинтегратор?
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10.06.2020 14:03 Ответить
Ось, вже надійшло:

06.06.2020, 17:08
Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika
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10.06.2020 11:39 Ответить
Когда поднимут, тогда и истерите. Не факт что скоморох досидит в кресле
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10.06.2020 11:43 Ответить
Так уже подняли) Вас фьодоров на помойке набирает?)))
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10.06.2020 11:48 Ответить
І де там істерика? Просто навів факт, який спростовує ваші твердження... А от про те, досидить чи ні, то сподіваюсь ви праві...
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10.06.2020 11:50 Ответить
на всякий случай, мало ли...
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10.06.2020 11:43 Ответить
А чего его " поднимать" его уже стажем подняли до 63-65 и свели почти что к минималке А вторым "бонусом" стало изменение закона о субсидиях с 1 мая, об увеличении обязательного платежа на 25% ( в результате ловкости рук и замены в формуле расчета цифры "15" на цифру "20" ( это еще не все вкурили, потому что основная часть населения получает только зимнюю субсидию.. Так что будет нежданчик .).
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10.06.2020 11:33 Ответить
сегодня пенсионный возраст 60 лет. Исправь методичку.
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10.06.2020 11:37 Ответить
Сам не может. Нужно чтобы сверху дали отмашку
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10.06.2020 11:43 Ответить
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10.06.2020 13:31 Ответить
Так ведь раньше были и власть уже исполнила прихоть МВФ.
Теперь набрали новые кредиты, петля на шее Украины затягивается и когда придется отдавать, Украина опять побежит к МВФ, вот тогда они огласят новый список требований по геноциду и уничтожению украинцев.
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10.06.2020 11:34 Ответить
согласен с каждой буквой войны три
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10.06.2020 11:45 Ответить
Не побоюсь этого слова ИЗМЕНА!!! Всех в ********!
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10.06.2020 11:46 Ответить
Котопуляция! Чергови линии! Через Рык! Гав-гав!
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10.06.2020 11:54 Ответить
Команда Зеленского самая лучшая за все времена Украинской независимости. Если во время кризиса 2008 г. Тимошенко обвалила гривну два раза. Вовремя войны 2014 г. Порошенко обвалил гривну в четыре раза, то нынешний мировой кризис, который Всемирный банк называл самым крупным после Второй Мировой войны, абсолютно не повлиял на гривну.
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10.06.2020 11:44 Ответить
Нацбанком по-прежнему командуют те же люди что и при Порошенко (Смолий и т.д.) Потому и стабильна гривна.
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10.06.2020 12:01 Ответить
не знаю как у вас в Австралии, у нас нас НБУ независимая организация, которая отслеживает только курс гривны в соответствии с экономикой, за которую отвечает Кабмин.
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10.06.2020 12:07 Ответить
НБУ не "отслеживает" курс гривны, а осуществляет его контроль и управление.
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10.06.2020 12:13 Ответить
контроль и управление в рамках экономической ситуации за которую отвечает Кабмин! Это называется ОТСЛЕЖИВАТЬ!
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10.06.2020 12:19 Ответить
Не надо играться словами. В современном мире правят банки.
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10.06.2020 12:25 Ответить
В современном мире правит экономика!
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10.06.2020 12:26 Ответить
Конечно. А финансовая система - это кровеносная система экономики.
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10.06.2020 12:28 Ответить
финансовая система это кровь экономики.
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10.06.2020 12:30 Ответить
Кредит МВФ для Украины на 5 млрд. привлечёт ещё 5-ть млрд. за счёт репутационного закона привлечений(law of attraction)"Свиноскот"-в трауре-попытается сместить кабмин.
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10.06.2020 11:46 Ответить
Смешно, глупо, но факт) Гордятся единственным достоянием это кредит МВФ, но ведь кредит это не заслуга, а плачь побирающегося и нуждающегося ! Достояние это запуск заводов, производств, ИТ, инвестиционного климата, упрощение налогового пресса, увеличение доходов и поступлений, упрощение систем налогообложения, привлечение крупных производителей и стартапов в Украину ... Видимо для тех кто не разбирается в экономике это сложно понять ... Печалька...
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10.06.2020 12:12 Ответить
вам знакома фраза "кредит доверия"? Это когда людям верят. Кредит МВФ тоже самое. Мировое сообщество ВЕРЯТ нынешней власти Украины и тем методам работы, которые они управляют экономикой, то способствует доверю во все мире и дополнительным инвестициям.!
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10.06.2020 12:17 Ответить
Економічному вбивці МВФ байдуже кого вбивати дітей чи пенсіонерів. Идіть на XYZ з вашими кредитами.
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10.06.2020 13:09 Ответить
Где транш 6-го числа, козляра?
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10.06.2020 13:20 Ответить
так Пепа и Грося уже повысили, якобы по требованию МВФ. Осчастливили всех.
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10.06.2020 13:33 Ответить
З однієї методички пишуться коментарі про МВФ і пенсійний вік. За посиланням висловлювання з цього приводу Гройсмана від 20 вересня 2016 року. Вже просто смішно все це читати і слухати. Пики нові, а слова ті самі.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1603419-mvf-ne-vimagaye-vid-********-pidvischennya-pensiynogo-viku-ta-prodazhu-zemli-v-groysman
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10.06.2020 16:26 Ответить
 
 