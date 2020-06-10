"Укравтодор" анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными

По инициативе Государственного агентства автомобильных дорог Украины общественная организация "Агенты изменений", занимающаяся улучшением публичного пространства, работает над проектом развития маршрутной навигации.

Как пояснил "Укравтодор" в Facebook во вторник вечером наличие этого проекта, в настоящее время в стране нет унифицированной системы навигации, в связи с этим дорожные знаки обычно не выполняют свою основную функцию – помогать водителям.

"Часто проектировщики создают знаки по собственному усмотрению, у непосредственных заказчиков (служб автомобильных дорог) нет инструмента проверки качества их разработки. Разный формат знаков, разные цвета, шрифты и размеры дорожных знаков – значительная проблема. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, принято решение о запуске проекта улучшения дорожной навигации в Украине. Офис поддержки реформ при "Укравтодоре" пригласил "Агентов изменений" присоединится к нему", - говорится в сообщении.

"Укравтодор" отметил, что в ходе проекта будет изучаться опыт водителей – дорожные знаки будут разработаны с ориентацией на удобство тех, для кого они созданы. Изменения будут внесены в стандарты, будет написано понятное руководство к действиям.

Ожидается, что сначала проект запустится на пилотных участках, затем он масштабируется на всю сеть автодорог Украины.

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