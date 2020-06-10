"Укравтодор" анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными
По инициативе Государственного агентства автомобильных дорог Украины общественная организация "Агенты изменений", занимающаяся улучшением публичного пространства, работает над проектом развития маршрутной навигации.
Как пояснил "Укравтодор" в Facebook во вторник вечером наличие этого проекта, в настоящее время в стране нет унифицированной системы навигации, в связи с этим дорожные знаки обычно не выполняют свою основную функцию – помогать водителям.
"Часто проектировщики создают знаки по собственному усмотрению, у непосредственных заказчиков (служб автомобильных дорог) нет инструмента проверки качества их разработки. Разный формат знаков, разные цвета, шрифты и размеры дорожных знаков – значительная проблема. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, принято решение о запуске проекта улучшения дорожной навигации в Украине. Офис поддержки реформ при "Укравтодоре" пригласил "Агентов изменений" присоединится к нему", - говорится в сообщении.
"Укравтодор" отметил, что в ходе проекта будет изучаться опыт водителей – дорожные знаки будут разработаны с ориентацией на удобство тех, для кого они созданы. Изменения будут внесены в стандарты, будет написано понятное руководство к действиям.
Ожидается, что сначала проект запустится на пилотных участках, затем он масштабируется на всю сеть автодорог Украины.
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навпаки у нас дороговказів має бути якамога більше і бажано з назвами "проспект Степана Бандери", "вулиця героїв УПА" і т.д., щоб у кацапів і місцевої вати рвало пердаки, щоб якамога далі ментально дистанціюватися від совка
Воно хоч раз тримало в руках ПДР або хоча б знає про їх існування? Там є все: і знаки, і вимоги до їх розміщення...
Я честно говоря проблему с унификации знаков ни наблюдал от слова ВООБЩЕ! Знаки у нас в 99,9 случаев соответствуют ПДД и европейским.
Единственная проблема - это унификация их размещения - зачастую их размещают нелогично и противоречиво
Кстати под красивым требованием "унификация" может таиться проталкивание новой монополии на изготовление знаков (а то мол делают все кому не лень и бабло в чужие карматы течет)
Тут самое главное , что этим будет заниматься "ГРОМАДСЬКА організація" - а теперь представляем , какой будет уход от налогов и суммы заказов с учетом для всей страны ! ( сейчас так важны дорожные знаки ... - шикарный распил ).
Надо ещё новые улучшенные номерные знаки на машины разработать, что кстати можно делать каждый год!
вот ваще не проблема, ни разу не вызвало затруднений
занялись бы вы чем-то полезным...
Источник: https://censor.net/n3201055