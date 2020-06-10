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"Укравтодор" анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными

По инициативе Государственного агентства автомобильных дорог Украины общественная организация "Агенты изменений", занимающаяся улучшением публичного пространства, работает над проектом развития маршрутной навигации.

Как пояснил "Укравтодор" в Facebook во вторник вечером наличие этого проекта, в настоящее время в стране нет унифицированной системы навигации, в связи с этим дорожные знаки обычно не выполняют свою основную функцию – помогать водителям.

"Часто проектировщики создают знаки по собственному усмотрению, у непосредственных заказчиков (служб автомобильных дорог) нет инструмента проверки качества их разработки. Разный формат знаков, разные цвета, шрифты и размеры дорожных знаков – значительная проблема. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, принято решение о запуске проекта улучшения дорожной навигации в Украине. Офис поддержки реформ при "Укравтодоре" пригласил "Агентов изменений" присоединится к нему", - говорится в сообщении.

"Укравтодор" отметил, что в ходе проекта будет изучаться опыт водителей – дорожные знаки будут разработаны с ориентацией на удобство тех, для кого они созданы. Изменения будут внесены в стандарты, будет написано понятное руководство к действиям.

Ожидается, что сначала проект запустится на пилотных участках, затем он масштабируется на всю сеть автодорог Украины.

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Укравтодор анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными 01
Укравтодор анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными 02

Укравтодор (663) дорожные знаки (20)


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Топ комментарии
+5
А давайте спочатку дороги, а потім знаки. А не навпаки.
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10.06.2020 11:34
+4
Знаки дешевле. Поставил знак "пагорби" и дорогу можно не ремонтировать ...
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10.06.2020 11:36
+4
Що воно меле? Як це "на разі в Україні не існує уніфікованої системи навігації"????
Воно хоч раз тримало в руках ПДР або хоча б знає про їх існування? Там є все: і знаки, і вимоги до їх розміщення...
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10.06.2020 11:46
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Перше що зробила Англія коли чекала вторгнення від Гітлера, зняла всі дороговкази і вивіски з назвами вулиць і географічні показники.
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10.06.2020 11:32 Ответить
не ті зараз часи. тоді не було gps навігаторів, супутникових карт, дронів і т.д.
навпаки у нас дороговказів має бути якамога більше і бажано з назвами "проспект Степана Бандери", "вулиця героїв УПА" і т.д., щоб у кацапів і місцевої вати рвало пердаки, щоб якамога далі ментально дистанціюватися від совка
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10.06.2020 11:39 Ответить
Та кацапи і з ГЛОНАСОМ блудили в 2014-му...
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10.06.2020 11:43 Ответить
А давайте спочатку дороги, а потім знаки. А не навпаки.
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10.06.2020 11:34 Ответить
Знаки дешевле. Поставил знак "пагорби" и дорогу можно не ремонтировать ...
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10.06.2020 11:36 Ответить
"Укравтодор" анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными - Цензор.НЕТ 9933Найпопулярніший в Україні знак: "Цицьки"
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10.06.2020 11:45 Ответить
Скоріше *опа.
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10.06.2020 11:47 Ответить
Участок магистрали М-13 Полтава-Кишинев в 30 км (на территории Николаевской области) водители преодолевают за 2 часа. Какой знак там поставить?
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10.06.2020 11:45 Ответить
"Укравтодор" анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными - Цензор.НЕТ 7178
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10.06.2020 11:47 Ответить
"Укравтодор" анонсував поліпшення дорожньої навігації: знаки уніфікують і зроблять зручними - Цензор.НЕТ 5660
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10.06.2020 11:55 Ответить
Эти слова на знаках писать запрещено !
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10.06.2020 12:47 Ответить
))))))))))))
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10.06.2020 15:26 Ответить
та і те і те треба. а ще дуже важливо робити розмітку. буває і дорога нормальна, а розмітка стерлася і відновлювати її не поспішають, а з точки зору безпеки руху яскрава розмітка дуже важлива, особливо вночі
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10.06.2020 11:41 Ответить
Такі як на трасі Київ-Чоп? Котрі вигоріли і вночі нічого не розбереш?
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10.06.2020 11:36 Ответить
Очередной распил
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10.06.2020 11:36 Ответить
лучше б расширили дороги
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10.06.2020 11:38 Ответить
Або подовжили.
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10.06.2020 11:46 Ответить
Натомість поглиблюють.
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10.06.2020 11:48 Ответить
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10.06.2020 11:52 Ответить
Що воно меле? Як це "на разі в Україні не існує уніфікованої системи навігації"????
Воно хоч раз тримало в руках ПДР або хоча б знає про їх існування? Там є все: і знаки, і вимоги до їх розміщення...
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10.06.2020 11:46 Ответить
А бабло распилить?!
Я честно говоря проблему с унификации знаков ни наблюдал от слова ВООБЩЕ! Знаки у нас в 99,9 случаев соответствуют ПДД и европейским.
Единственная проблема - это унификация их размещения - зачастую их размещают нелогично и противоречиво
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10.06.2020 12:11 Ответить
А часто просто в кустах
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10.06.2020 13:30 Ответить
Нужно заметить, что это инициатива Укравтодора, что уже само по себе, пахнет распило.

Кстати под красивым требованием "унификация" может таиться проталкивание новой монополии на изготовление знаков (а то мол делают все кому не лень и бабло в чужие карматы течет)
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10.06.2020 12:15 Ответить
"З ініціативи Державного агентства автомобільних доріг України громадська організація "Агенти змін", що займається поліпшенням публічного простору, працює над проєктом розвитку маршрутної навігаці."

Тут самое главное , что этим будет заниматься "ГРОМАДСЬКА організація" - а теперь представляем , какой будет уход от налогов и суммы заказов с учетом для всей страны ! ( сейчас так важны дорожные знаки ... - шикарный распил ).
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10.06.2020 12:52 Ответить
в бучачі немає автодору. прошу донести до відома і розібратися чому діректор є а автодору немає. напишіть ссилки куди жадітися
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10.06.2020 12:26 Ответить
Этож сколько бабла поднимут изготовители знаков при замене по всей Украине!
Надо ещё новые улучшенные номерные знаки на машины разработать, что кстати можно делать каждый год!
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10.06.2020 12:58 Ответить
>Разный формат знаков, разные цвета, шрифты и размеры дорожных знаков - значительная проблема.

вот ваще не проблема, ни разу не вызвало затруднений
занялись бы вы чем-то полезным...

Источник: https://censor.net/n3201055
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10.06.2020 13:11 Ответить
а толку? половины знаков в Житомире не видно из-за веток.
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10.06.2020 14:03 Ответить
 
 