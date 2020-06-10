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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус не несет опасности для плода в первом триместре беременности, - ученые

Коронавирус не несет опасности для плода в первом триместре беременности, - ученые

В отличие от многих других вирусных инфекций, SARS-CoV-2 не ведет к потере беременности и не несет опасности для плода.

К такому выводу пришла группа ученых из Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига".

Некоторые вирусные инфекции вредны для плода на этом этапе беременности (1—13 недели) и могут привести к ее потере.

"Материнская инфекция SARS-CoV-2 не выглядела вредной в первом триместре беременности. Инфекция не влияла на показатели пренатального скрининга, а женщины с антителами к SARS-CoV-2 не были чрезмерно представлены среди женщин с потерей беременности", - пишут медики. Наличие COVID-19 у матерей, вероятно, не влияет негативно на течение беременности на этом этапе, отметили авторы.

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В исследовании приняли участие 1019 беременных женщин с двойным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2 и 36 женщин с потерей беременности. Исследование проводили с 17 февраля по 23 апреля 2020 года во время пика эпидемии в Дании в отделении акушерства и гинекологии при Копенгагенской университетской клинике Видовре. Это крупнейшее акушерское отделение в Дании, оно обслуживает около 12% родов в стране.

Авторы пишут, что нужны более тщательные исследования, изучающие влияние SARS-CoV-2 на поздних стадиях беременности.

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карантин (16729) беременность (80) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вместо того что бы лекарство найти или вакцыну эти "учоные" какойто херней занимаются, по моему
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10.06.2020 11:49 Ответить
Скоро за байки про макароно-вирус будут просто давать в морду.
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10.06.2020 11:51 Ответить
ладно в первом триместре, а что происходит во втором семестре и третьей четверти?
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10.06.2020 11:53 Ответить
Умер известный российский писатель-сатирик, сценарист и юморист Анатолий Трушкин.
Ему было 78 лет. Ранее у Трушкина был диагностирован коронавирус. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
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10.06.2020 11:57 Ответить
Ще навіть немає дев"яти місяців,як короновірус з"вився...Як можна говорити про вплив на перебіг вагітності,тим паче на здоров"я плоду і далі на здоров"я новонародженого?..Адже відомо,що звичайний грип може дати незворотні ускладнення,а тут маємо грип комбінований,зліплений з десятків вірусів,що безперервно мутують...Тому найкраща порада - почекати з вагітністю поки не пройде епідемія або не буде якась ясність...
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10.06.2020 12:56 Ответить
 
 