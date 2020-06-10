Коронавирус не несет опасности для плода в первом триместре беременности, - ученые

В отличие от многих других вирусных инфекций, SARS-CoV-2 не ведет к потере беременности и не несет опасности для плода.

К такому выводу пришла группа ученых из Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига".

Некоторые вирусные инфекции вредны для плода на этом этапе беременности (1—13 недели) и могут привести к ее потере.

"Материнская инфекция SARS-CoV-2 не выглядела вредной в первом триместре беременности. Инфекция не влияла на показатели пренатального скрининга, а женщины с антителами к SARS-CoV-2 не были чрезмерно представлены среди женщин с потерей беременности", - пишут медики. Наличие COVID-19 у матерей, вероятно, не влияет негативно на течение беременности на этом этапе, отметили авторы.

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В исследовании приняли участие 1019 беременных женщин с двойным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2 и 36 женщин с потерей беременности. Исследование проводили с 17 февраля по 23 апреля 2020 года во время пика эпидемии в Дании в отделении акушерства и гинекологии при Копенгагенской университетской клинике Видовре. Это крупнейшее акушерское отделение в Дании, оно обслуживает около 12% родов в стране.

Авторы пишут, что нужны более тщательные исследования, изучающие влияние SARS-CoV-2 на поздних стадиях беременности.

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