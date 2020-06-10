Евросоюз продлит на год "крымский пакет" санкций против РФ, - постпред Украины Точицкий
Европейский Союз продлит еще на один год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Единство и солидарность ЕС уничтожили отчаянные усилия России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных в отношении РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" санкций будет продлен еще на один год. Благодарны нашим партнерам из ЕС за их непоколебимую поддержку Украины", - подчеркнул Точицкий.
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