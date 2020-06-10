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Новости Санкции против России
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Евросоюз продлит на год "крымский пакет" санкций против РФ, - постпред Украины Точицкий

Евросоюз продлит на год

Европейский Союз продлит еще на один год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Единство и солидарность ЕС уничтожили отчаянные усилия России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных в отношении РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" санкций будет продлен еще на один год. Благодарны нашим партнерам из ЕС за их непоколебимую поддержку Украины", - подчеркнул Точицкий.

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Евросоюз продлит на год крымский пакет санкций против РФ, - постпред Украины Точицкий 01

Автор: 

Крым (26377) россия (95497) санкции (11287) Евросоюз (17118) Точицкий Николай (74)


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УРА-а-а-а-а!!!
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10.06.2020 11:48 Ответить
Добре
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10.06.2020 12:22 Ответить
На жаль наша влада робить все що б їх скасували,осоливо по Донбасу ,намагаются за будь яку ціну провести вибори ,не думаючи про наслідки .
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10.06.2020 12:38 Ответить
Я собі уявляю, що то коїлось, коли у нас про це дізнались. Мабуть уся файта Зеленських із горя ридала. І мама і "папа", а Володя години три стоячи на колінах, по телефону у ***** пробачення просив?
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10.06.2020 13:01 Ответить
так уже точно за этот год рашка развалится ??
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10.06.2020 19:16 Ответить
 
 