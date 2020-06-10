Журналист Гармаш о реакции россиян и ОБСЕ на появление переселенцев в ТКГ: "Они еще не адаптировались"
Появление четырех переселенцев с Донбасса на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) удивило представителей России и ОБСЕ. В то же время вчерашнее заседание было бессодержательным.
Об этом РБК-Украина рассказал журналист Сергей Гармаш, который с 9 июня участвует в этих переговорах в качестве представителя ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, появление переселенцев в политической подгруппе стало неожиданностью и для России и для ОБСЕ.
"Они еще не адаптировались к тому, что со вчерашнего дня "представители от ОРДЛО" это уже не представители оккупационных администраций, а мы. Даже в бюрократическом плане - это будет сложно. Я буду настаивать, чтоб теперь все документы, которые ОБСЕ почему-то рассылает "представителям ОРДЛО", высылались и нам. Чтоб в сводных таблицах было не три, а четыре графы. Мне даже интересно, как ОБСЕ будет обозначать в них представителей ОРДЛО от России и нас", - отметил Гармаш.
Он также подчеркнул, что вчерашнее заседание политической подгруппы, в котором он принимал участие, было бессодержательным.
"Поскольку Россия не намерена решать проблему, а лишь заговаривает ее, то это было похоже на дипломатическую игру, кто умнее и острее скажет", - уточнил журналист.
Отметим, со вчерашнего дня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.
Напомним, 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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Это хороший ход.
А кому відома позиція нібито українських представників ОРДЛО ?
Хто обирав цих людей для участі в переговорах ? Для когось секрет,що участь і прізвища в групі затверджуються в Україні однією людиною-головою ОПи Єрмаком ?
А що нам відомо про цих чотирьох учасників,крім того,що це упороті антипорошенківці ?
Наприклад,у лікаря Лібстера тато співпрацює з окупантами(ось він в Миротворці:https://myrotvorets.center/criminal/libster-sergej-borisovich/ ),а "Луганскоє зємлячєство" запрошеного Горана-взагалі проросійська організація.https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/3406383352729821
Вообще то Казанского все знают, и статьи его регулярно на Цензоре.Но опасность есть.
іронія долі у тому, що окрім муйні воно ні на шо не здатне
Вроде бы как ввели в переговоры "представителей ордло"-но никакого эффекта от этого,а по прежнему-средний палец кацапам.
Посмотрим,что будет...