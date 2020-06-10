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Новости Агрессия России против Украины
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Журналист Гармаш о реакции россиян и ОБСЕ на появление переселенцев в ТКГ: "Они еще не адаптировались"

Журналист Гармаш о реакции россиян и ОБСЕ на появление переселенцев в ТКГ:

Появление четырех переселенцев с Донбасса на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) удивило представителей России и ОБСЕ. В то же время вчерашнее заседание было бессодержательным.

Об этом РБК-Украина рассказал журналист Сергей Гармаш, который с 9 июня участвует в этих переговорах в качестве представителя ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, появление переселенцев в политической подгруппе стало неожиданностью и для России и для ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналист Гармаш вошел в ТКГ по Донбассу: Власть вспомнила, что не только любители РФ имеют отношение к ОРДЛО

"Они еще не адаптировались к тому, что со вчерашнего дня "представители от ОРДЛО" это уже не представители оккупационных администраций, а мы. Даже в бюрократическом плане - это будет сложно. Я буду настаивать, чтоб теперь все документы, которые ОБСЕ почему-то рассылает "представителям ОРДЛО", высылались и нам. Чтоб в сводных таблицах было не три, а четыре графы. Мне даже интересно, как ОБСЕ будет обозначать в них представителей ОРДЛО от России и нас", - отметил Гармаш.

Он также подчеркнул, что вчерашнее заседание политической подгруппы, в котором он принимал участие, было бессодержательным.

"Поскольку Россия не намерена решать проблему, а лишь заговаривает ее, то это было похоже на дипломатическую игру, кто умнее и острее скажет", - уточнил журналист.

Отметим, со вчерашнего дня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

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Напомним, 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Автор: 

ОБСЕ (4877) переговоры (4934) россия (95497) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+13
На Цензору нет. есть интерью Гармаша и Казанского.Они,как представители ОРДЛО (с проукраинской позицией)-также представляют "народ" и "интересы Добасса",а не только гнилозубые орки.Ведь не все жители Донбасса согласны с оккупацией и их мнение также должно учитываться
Это хороший ход.
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10.06.2020 12:11
+10
Респект Гармашу!
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10.06.2020 12:06
+4
Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися" - Цензор.НЕТ 3863
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10.06.2020 12:36
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Респект Гармашу!
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10.06.2020 12:06 Ответить
На Цензору нет. есть интерью Гармаша и Казанского.Они,как представители ОРДЛО (с проукраинской позицией)-также представляют "народ" и "интересы Добасса",а не только гнилозубые орки.Ведь не все жители Донбасса согласны с оккупацией и их мнение также должно учитываться
Это хороший ход.
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10.06.2020 12:11 Ответить
Хороший хід. З боку нового смотрящого по Україні Козака.Тепер ні в кого не виникне питань по представниках терористів в Мінську.
А кому відома позиція нібито українських представників ОРДЛО ?
Хто обирав цих людей для участі в переговорах ? Для когось секрет,що участь і прізвища в групі затверджуються в Україні однією людиною-головою ОПи Єрмаком ?
А що нам відомо про цих чотирьох учасників,крім того,що це упороті антипорошенківці ?
Наприклад,у лікаря Лібстера тато співпрацює з окупантами(ось він в Миротворці:https://myrotvorets.center/criminal/libster-sergej-borisovich/ ),а "Луганскоє зємлячєство" запрошеного Горана-взагалі проросійська організація.https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/3406383352729821
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10.06.2020 13:05 Ответить
Согласна,есть опасность ,что переведут это в разряд "внутренний конфликт","гражданская война".А Кацапию выведут за скобки конфликта.А ребят,проукраинских,заменят более сговорчивыми.Главное-начать...
Вообще то Казанского все знают, и статьи его регулярно на Цензоре.Но опасность есть.
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10.06.2020 13:59 Ответить
Там есть ещё младший Либстер,родной брат,сначала папаша в Луганске пристроил в мусарку ,ну а потом и в судьи Ленинского суда в Луганске .Это тот судья который дал 3года поселения Георгию Осипову(Осипян),который въехал в толпу людей находившихся на ёлке в центре Луганска .Тогда погибла девушка и более 10людей были травмированы,Осипов находился под бутератом.А ещё папаше было мало шо сынок в Ленинском судейничает так пристроил его ещё Украинскую премьер лигу судить(Футбол ),хотя человек ни какого отношения к профессиональному футболу ни когда не имел!
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10.06.2020 14:38 Ответить
як же ж багато муйні встигло наробити сране клованське чмо за рік!
іронія долі у тому, що окрім муйні воно ні на шо не здатне
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10.06.2020 12:12 Ответить
А если бы ети все переговоры с кацапами транслировались в онлайн режиме на всю Украину чтобы все украинцы слышали чего требует кремль то кацапы и украинские колаборанты были бы в еще большем шоке. Они же мечтали втихаря договориться о капитуляции Украины.
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10.06.2020 12:12 Ответить
Сивохо уже вставив свої пять копійок
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10.06.2020 12:19 Ответить
Я Вас дополню для понимания другими .В Facebook он написал:"Мы все дальше от мира... Опять непонятные телодвижения и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит"
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10.06.2020 12:26 Ответить
Отличный ход! Чего раньше не додумались?
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10.06.2020 12:23 Ответить
Гармаш и Казанский пишут,что если будут проталкивать капитуляцию или условия кремля-они будут тормозить это или выйдут с переговорного процесса
Вроде бы как ввели в переговоры "представителей ордло"-но никакого эффекта от этого,а по прежнему-средний палец кацапам.
Посмотрим,что будет...
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10.06.2020 12:25 Ответить
Не хвилюйтеся. Дуже скоро і непомітно переселенці будуть замінені бойовиками ОРДЛО.
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10.06.2020 12:29 Ответить
Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися" - Цензор.НЕТ 3863
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10.06.2020 12:36 Ответить
РЕБЯТА! ВЫДЕРЖКИ ВАМ И ТЕРПЕНИЯ!!!!! РОССИЯ УБИЙЦА,И ГОВОРИТЬ С НЕЙ НАДО ЖЕСТКО.УДАЧИ!!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!
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10.06.2020 12:56 Ответить
Тот, кто придумал включить С.Гармаша и Д.Казанского в ТКГ - молодчина!
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10.06.2020 12:58 Ответить
Аякже.Єрмак-маладєц.
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10.06.2020 13:06 Ответить
через месяц-два, тех кто помог легализовать план кремля и дыру, кышнут, а на их место наберут матарол, все идет к капитуляции, овцы хавают, малоросы рулят.
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10.06.2020 13:49 Ответить
Кого там представляє Родіон Мірошнік? Ці нові люди не розуміють що своїми руками легітимізують саме внутрішній конфлікт? Що, у добаса таки якийсь окремий голос, який треба " услишать"?Питала в Казанського на ФБ. Звісно не відповів, а коментарі там під цим постом типово совкові, просять щоб пооегшили перетинання лінії.Ім там, та і тим що сюди виїхали байдуже який висітиме в Донецьку првпор, головне щоб зручніше туда-сюда.
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10.06.2020 14:07 Ответить
 
 