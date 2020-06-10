За сутки в Киеве 57 новых случаев COVID-19, среди них четверо медиков, один человек умер, - Кличко. КАРТА

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков. Один случай за минувшие сутки - летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет и девочка 15 лет. А также 23 мужчины от 18 до 72 лет и трое мальчиков - одному меньше месяца, двум другим - 15 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков. Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 киевлян.

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"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе 18. Деснянском - 10. Но в Днепровском - 9 случаев", - отметил Кличко.