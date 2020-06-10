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Новости Коронавирус и карантин
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Один столичный детсад закрыли на карантин, еще два не откроют из-за вспышки COVID-19 среди персонала, - Кличко

Один столичный детсад закрыли на карантин, еще два не откроют из-за вспышки COVID-19 среди персонала, - Кличко

Столичный детсад №668 закрыли на карантин, а в двух садиках в Шевченковском районе не откроют из-за вспышки коронавируса среди персонала.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в столице открылись 500 садиков. Их пока посещают более 19 500 детей. До карантина в детсады ходили каждый день в среднем 55 тыс. воспитанников. Сообщу, что в садике №668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп садика, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы сада - отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам детского сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Детсад город закрыл на карантин", - рассказал мэр Киева.

Также, по словам Кличко, город не откроет два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе.

"В результате проверки персонала, в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором - одного. Эти сады не работали и пока работать не будут! Мы не можем рисковать здоровьем детей", - отметил Кличко.

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Автор: 

детсад (428) карантин (16729) Киев (25513) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А че вас смущает? Тестировли экспресс тестом, который покажет результат только после появления имунного ответа и антител...
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10.06.2020 13:13 Ответить
ИНТЕРЕСНО., ЕСЛИ садики еще не открывали, а у сотрудников уже обнаружили вирус у 15 человек в одном садике. При массовом тестировании людей у Киеве, была бы совсем другая статистика, а то тестируют только с высокой температурой та выявленной пневманией.
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10.06.2020 13:07 Ответить
есть два вида тестов. с температурой и пневмонией тестируют ПЛР-тестом, все остальньіх тестят єкспрес-тестом.
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10.06.2020 15:44 Ответить
 
 