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Новости Коронавирус и карантин
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На сегодняшний день в больницах Киева с COVID-19 находятся 223 пациента, из них 56 - в тяжелом состоянии, - Кличко

На сегодняшний день в больницах Киева с COVID-19 находятся 223 пациента, из них 56 - в тяжелом состоянии, - Кличко

Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Это - наибольшее количество госпитализированных больных за все период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей", - подчеркнул Кличко.

По его словам, в столице также большое количество больных с пневмониями.

"408 пациентов лечатся сегодня в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 57 новых случаев COVID-19, среди них четверо медиков, один человек умер, - Кличко. КАРТА

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Кстати, Бокс, а че там за попов?
Подохли не только лишь все, мало кто смог поп.равиться?(хотя толстым "мущинам" в платьях вроде бы уже поправляться некуда - колобками станут)))
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10.06.2020 12:26 Ответить
Короче делаю вывод - У эпидемии идет стабильный рост... И что делать дальше никто не знает.. Правда можно ваще отменить тесты на Ковид - и эпидемия тогда уйдет у нас в минус..
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10.06.2020 12:34 Ответить
 
 