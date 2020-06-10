На сегодняшний день в больницах Киева с COVID-19 находятся 223 пациента, из них 56 - в тяжелом состоянии, - Кличко
Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Это - наибольшее количество госпитализированных больных за все период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей", - подчеркнул Кличко.
По его словам, в столице также большое количество больных с пневмониями.
"408 пациентов лечатся сегодня в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией", - отметил Кличко.
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Подохли не только лишь все, мало кто смог поп.равиться?(хотя толстым "мущинам" в платьях вроде бы уже поправляться некуда - колобками станут)))