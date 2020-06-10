Медсестра, инфицированная COVID-19, нарушила режим самоизоляции и торговала на рынке Черниговщины
В Черниговской области составлен админпротокол на больную COVID-19 медсестру, которая работает в столичной клинике и нарушила режим самоизоляции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила секретарь Лосиновского поселкового совета Наталья Кошарная, 46-летняя жительница села Леонидовка (входит в состав громады) работает в столичной клинике.
"Там заразились немало медработников, и жительница Леонидовки, ее тест на коронавирус тоже был положительным. Она приехала домой на самоизоляцию и никому не сообщила, что инфицирована", - отметила Кошарная.
По ее словам, больная медсестра посещала местную больницу, а также, как сообщают местные жители, даже торговала на местном рынке. Нарушение режима самоизоляции обнаружили полицейские: медработница нарушила режим самоизоляции на второй день после подписания обязательства.
По информации сектора коммуникаций ГУНП в Черниговской области, 6 июня на жительницу с. Леонидовка Нежинского района составлен протокол по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).
"Заразила ли инфицированная женщина кого-то еще - теперь необходимо проверить новыми тестами для широкого круга лиц. Значительное количество медперсонала больницы после контакта с этой пациенткой отныне также на самоизоляции. Имея непосредственное отношение к системе здравоохранения, женщина сознательно поставила под угрозу жизни и здоровье своих же коллег", - отметили в секторе коммуникаций ГУНП в области.
За этот поступок женщине придется отвечать перед судом. Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч - 34 тысячи грн).
Как уточнила Кошарная, сейчас инфицированная женщина находится по месту своего жительства в селе Леонидовка; режима самоизоляции не нарушает. У троих медработников, с которыми она контактировала, результаты тестов оказались отрицательными. Контактные сельские жители также сейчас находятся на самоизоляции.
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3000% надбавки бубочка платит, а им все мало
капец с подскоком...
или только серануть? или на ставке?)))) адын высер - 25 копеек? )))))
Цк справді,скоріше питання совісті кожного...
ну а медсестрі штраф.. тільки н е 17 000,а 34 000.
"ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БИЛО".
опиумвирус для народа?
І обов"язково зберегти всі чеки.
об був доказ у суді.
2) на рахунок заробітчан,що арендують квартири в місті,на жаль,це проблема під час карантину загальносвітова.. і проблема у тому,що наперед НЕ БУЛО ВІДОМО СКІЛЬКИ ТРИВАТИМЕ КАРАНТИН..
можу вас "потішити," ,що в Індії було ще гірше..
Карантин вимагав "місцевої прописки" , транспорт зупинили -і народ без їжі сотнями тисяч почухав за 100-150 км додому.Пішки..
членограй сможет ещё разок на оман смотаться
Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это не страшно". Об этом заявил президент в интервью "https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ Украинской правде ".
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя пропущу, покажу", - рассказал Зеленский.
Мечта́ - заветное https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 желание , исполнение которого часто сулит https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 счастье . Мечта также является идеологическим клише, используемым в пропаганде, например, «мечта о свободе», «мечта о светлом будущем». Во многих языках тождественны понятия мечта, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F фантазия , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 воображение , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 желание , грёза, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сновидение , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB идеал , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C цель .