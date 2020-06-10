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Новости Коронавирус и карантин
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Медсестра, инфицированная COVID-19, нарушила режим самоизоляции и торговала на рынке Черниговщины

Медсестра, инфицированная COVID-19, нарушила режим самоизоляции и торговала на рынке Черниговщины

В Черниговской области составлен админпротокол на больную COVID-19 медсестру, которая работает в столичной клинике и нарушила режим самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила секретарь Лосиновского поселкового совета Наталья Кошарная, 46-летняя жительница села Леонидовка (входит в состав громады) работает в столичной клинике.

"Там заразились немало медработников, и жительница Леонидовки, ее тест на коронавирус тоже был положительным. Она приехала домой на самоизоляцию и никому не сообщила, что инфицирована", - отметила Кошарная.

По ее словам, больная медсестра посещала местную больницу, а также, как сообщают местные жители, даже торговала на местном рынке. Нарушение режима самоизоляции обнаружили полицейские: медработница нарушила режим самоизоляции на второй день после подписания обязательства.

По информации сектора коммуникаций ГУНП в Черниговской области, 6 июня на жительницу с. Леонидовка Нежинского района составлен протокол по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

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"Заразила ли инфицированная женщина кого-то еще - теперь необходимо проверить новыми тестами для широкого круга лиц. Значительное количество медперсонала больницы после контакта с этой пациенткой отныне также на самоизоляции. Имея непосредственное отношение к системе здравоохранения, женщина сознательно поставила под угрозу жизни и здоровье своих же коллег", - отметили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

За этот поступок женщине придется отвечать перед судом. Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч - 34 тысячи грн).

Как уточнила Кошарная, сейчас инфицированная женщина находится по месту своего жительства в селе Леонидовка; режима самоизоляции не нарушает. У троих медработников, с которыми она контактировала, результаты тестов оказались отрицательными. Контактные сельские жители также сейчас находятся на самоизоляции.

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Автор: 

карантин (16729) Черниговщина (1485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+11
Чего им не хватает?
3000% надбавки бубочка платит, а им все мало
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10.06.2020 12:30
+7
4000 €
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10.06.2020 12:32
+6
и это медсестра, которая имеет хоть какое-то представление о состоянии нашей медицины и опасности этой заразы... а что тогда говорить о простых путешественниках и туристах, застрявших за кордоном в очагах инфекции и в спешке драпающих домой, неся свои родным и близким (и попутно всем рядомпроходившим) теоретическую возможность заразиться...
капец с подскоком...
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10.06.2020 12:35
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Чего им не хватает?
3000% надбавки бубочка платит, а им все мало
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10.06.2020 12:30 Ответить
4000 €
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10.06.2020 12:32 Ответить
А что, недотягивает?
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10.06.2020 12:45 Ответить
то учителям.
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10.06.2020 12:47 Ответить
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10.06.2020 12:54 Ответить
то-то я смотрю учителя жируюр падлы на ферари и мерсах ездят да черную жрут
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10.06.2020 12:55 Ответить
А со скольки коллегами она имела чисто товарищеские доверительные отношения?
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10.06.2020 12:34 Ответить
и это медсестра, которая имеет хоть какое-то представление о состоянии нашей медицины и опасности этой заразы... а что тогда говорить о простых путешественниках и туристах, застрявших за кордоном в очагах инфекции и в спешке драпающих домой, неся свои родным и близким (и попутно всем рядомпроходившим) теоретическую возможность заразиться...
капец с подскоком...
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10.06.2020 12:35 Ответить
а по сути коммента?
или только серануть? или на ставке?)))) адын высер - 25 копеек? )))))
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10.06.2020 13:41 Ответить
Ну, вот для таких и нужен штраф - 17000
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10.06.2020 12:38 Ответить
один я, как идиот, сижу на даче в самоизоляции 11-й день)). ещё кто-то её соблюдает?
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10.06.2020 12:41 Ответить
Были бы деньги, я бы самоизолировался лет на 30
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10.06.2020 12:45 Ответить
ще ніхто з голоду в Україні на самоізоляції не помер..Та й не зима зараз...

Цк справді,скоріше питання совісті кожного...


ну а медсестрі штраф.. тільки н е 17 000,а 34 000.
"ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БИЛО".
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10.06.2020 12:58 Ответить
Пане Павло, згодна з Вами на 100%!
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10.06.2020 14:04 Ответить
Коли людина шанує інших та шанується сама,це викликає повагу. Дякую Вам.
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10.06.2020 12:47 Ответить
Добрый день, мастер. Как вернулись, не расскажете?
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10.06.2020 13:09 Ответить
Через Минск?
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10.06.2020 13:10 Ответить
День добрый. Скандал, ITF.....3 пересадки - 2 дня - из Белфаста в Минск)). Переход родной границы - полный трэш. Как-то так.
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10.06.2020 13:34 Ответить
Жесть
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10.06.2020 13:38 Ответить
Почем опиум вирус для народа?
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10.06.2020 12:42 Ответить
Торговала зерном с госрезерва?
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10.06.2020 12:45 Ответить
а потом бегают дыбилы по форуму и рассказывают "вот видите - каранти не помогает, это всё массонский заговор билагейтса!"
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10.06.2020 12:48 Ответить
Сволочи, а как ей кормить детей, если при ее зарплате в 4000 гривен, половину нужно отдать за коммуналку, а вторую за собственное лечение?! А если она - одиночка? Около тридцати лет назад, а точнее в 1983 году, "Золотую Каннскую ветвь" получил японский фильм "Легенда о Нароями", советую посмотреть. Фильм неординарный, но в нем меня поразил один момент - в неурожайный год сход сельской общины решает убить многодетную семью. Основание - им не хватит продуктов, значит, будут воровать. Всю семью, включая малолетних детей, связывают и закапывают живыми. Украинцы, обращаюсь не только к этническим, поэтому и пишу на русском, не становитесь такими. Будьте людьми. Не вижу возмущения, желания что-то изменить, один стеб над властью. Для справки, органически не переношу Зебобика, поэтому спекулировать над толерантностью не стоит.
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10.06.2020 12:51 Ответить
НЕ ПЛАТИ У ТАКОМУ ВИПАДКУ ЗА КОМУНАЛКУ.
І обов"язково зберегти всі чеки.

об був доказ у суді.
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10.06.2020 12:59 Ответить
Вона мешкає у селі, а працює у місті, тобто, арендує житло. Як Ви думаєте, господар житла буде чекати до закінчення пандемії? Вибачаюсь перед всіма за "сволочей", я два місяці лукував двусторонню пневмонію, хоча жодного разу не знехтував засобами захисту. Я особисто знаю, скільки отримують медсестри і скільки треба на лікування. Меня 60 років і жах, не за себе, а за дітей, мене досі паралізує.
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10.06.2020 13:09 Ответить
1) якщо вам 60+ -то ви в зоні ризику...за дітей боятись можна менше,і лише з тієї позиції ,що вони безсимптомні рознощики...
2) на рахунок заробітчан,що арендують квартири в місті,на жаль,це проблема під час карантину загальносвітова.. і проблема у тому,що наперед НЕ БУЛО ВІДОМО СКІЛЬКИ ТРИВАТИМЕ КАРАНТИН..
можу вас "потішити," ,що в Індії було ще гірше..
Карантин вимагав "місцевої прописки" , транспорт зупинили -і народ без їжі сотнями тисяч почухав за 100-150 км додому.Пішки..
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10.06.2020 19:21 Ответить
Кошмарный фильм. Посмотрел его в подростковом возрасте--- до сих пор психоэмоциональная контузия. По поводу, никто не умер на самоизоляции, так это еще как сказать. Меня с семьей в конце апреля неделю кормил знакомый доктор, что позволило мне не влезть в кредиты. И это та ситуация, когда человека поминать добром будешь всю жизнь. Реально плохо было. А ведь не у всех есть возможность обратиться за помощью, когда вокруг люди в таком же бедственном положении были.
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10.06.2020 13:08 Ответить
теперь зеленский со своей женой и охметовым поживятся из зарплаты медсестры,
членограй сможет ещё разок на оман смотаться
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10.06.2020 12:58 Ответить
нахрена она сдавала тесты и подписывала бумаги ?
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10.06.2020 13:00 Ответить
Бабцям в атб вже копійок не вистачає, майже щодня доплачую, бо шкода((( ти ох..уїв гімно зелене???
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10.06.2020 13:07 Ответить
Які нахрін офіси преза та гпу? Ліквідувати негайно! КПК в частині проц керівництва скасувати і нахер гпу за **********
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10.06.2020 13:11 Ответить
Прийдется опять на том же рынке на штраф зарабатывать.
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10.06.2020 13:12 Ответить
10.06.20 12:31 Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это не страшно". Об этом заявил президент в интервью "https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ Украинской правде ".
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя пропущу, покажу", - рассказал Зеленский.
Мечта́ - заветное https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 желание , исполнение которого часто сулит https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 счастье . Мечта также является идеологическим клише, используемым в пропаганде, например, «мечта о свободе», «мечта о светлом будущем». Во многих языках тождественны понятия мечта, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F фантазия , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 воображение , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 желание , грёза, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сновидение , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB идеал , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C цель .
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10.06.2020 13:16 Ответить
Якщо тест на присутність ковід 19 був правдивий, то цікаво буде почитати продовження історії: скільки заразиллося в лікарні, скільки на ринку клієнтів тієї медсестри. Бо торгувала вона напевно ж у масці і рукавичках. От і побачимо: чи допомагає маска і рукавички. Як я розумію, то симпотомів у цієї людини не було. Окрім позитивного тесту вона ніяким чином не відчувала себе хворою.
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10.06.2020 15:41 Ответить
 
 