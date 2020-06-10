Подозреваемый в убийстве Старицкого экс-министр-"регионал" и сторонник РФ Кожара живет на вилле, а ветеран АТО Антоненко без прямых улик в деле уже более шести месяцев в СИЗО, - Бутусов
В Украине комфортно убивать , если ты "регионал" и открытый сторонник России.
Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, говоря о полном беспределе судебной системы на примере дела об убийстве бизнесмена Старицкого.
"Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы, и максимального комфорта для убийцы - министра иностранных дел при Януковиче, одного из ключевых деятелей пророссийской политики Леонида Кожары. Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают", - отмечает Бутусов.
Он напоминает, что Кожара подозревается в умышленном убийстве Старицкого, которое произошло в доме Кожары из личного пистолета Кожары.
"Как подозреваемый в тяжком преступлении, который, тем более, не побежал сдаваться в полицию, Кожара должен был находиться в изоляторе без права залога на период следствия.
Однако Шевченковский суд установил для Кожары изначально залог в 14 миллионов гривен. И находился под стражей Кожара совсем недолго. Очень скоро во время очередного заседания по продлению сроков следствия судья внезапно снизил залог с 14 до 2 миллионов гривен, а затем.... освободил Кожару из-под стражи!
Ему было назначено носить электронный браслет, но поскольку в Украине эти браслеты уже давно не закупают, то пришлось Кожаре жить на своей загородной вилле, где он убил Старицкого, без всяких ограничений", - пишет главред Цензор.НЕТ.
"Сравните это с делом Антоненко - где нет прямых улик, но подозреваемые под стражей уже более полугода. А здесь человек, который может в любой момент сбежать в Россию, даже без браслета спокойно себе живет, "решает вопросы", и после убийства ему разрешено спокойно жить частной жизнью, ну подумаешь, это же надежный человек, такому можно, ну, подумаешь, ну убили человека, ну с кем не бывает", - отмечает Бутусов.
Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.
25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.
Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.
10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.
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каже, що оці
розхитують політичну ситуацію в Україні, а оці
не розхитують.
Как говорится "Своим понятия,остальным закон!"
+!
Причина - преЗЕдент виконує забаганки *****, а сам є просто в неадекваті...
Я вже мовчу про Ізраїль, який у 1967 взалі не мав не тільки міжнародної підтримки, а Франція наклала ембарго на поставку вже купленої зброї. Ізраїль взагалі від початку до 70-х років мав великі проблеми з озброєнням. Навіть коли отримував зброю від СРСР то, возили її контрабандою і немало добровольців-контрабандистів було заарештовано за контрабанду зброї.
Але, головне що, ці держави робили це, державу для народу, за яку згодні були помирати всі громадяни. А не кидали кістки у вигляді ефімерних слоганів. Жоден президент цих країн ніколи не сказав що, обійшовся б без добровольців і волонтерів.
Юля - наш президент
Хорватія досі дуже чтить своїх героїв, на місцях боїв досі проводять заходи, на яких згадують події 25 річної давнини.
Залог внес, баблом поделился и на свободе. Беззаконие и справедливость в Украине отсутствует полностью и это норма в стране, когда правит мафия страной и коррупция.
Кто следующий к Кожаре в гости?
Во вторых,Коняко, шо экономика от роста с лета 19 перешла в пике. Ежемесячное падение пром производства в 3-7 процентов. И ежемесячное невыполнение бюджета по 20 %. Таким образом,Коняко,изменилось то,шо к осени пензии будут выплачивать билетамии в Квартал.