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Новости
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Подозреваемый в убийстве Старицкого экс-министр-"регионал" и сторонник РФ Кожара живет на вилле, а ветеран АТО Антоненко без прямых улик в деле уже более шести месяцев в СИЗО, - Бутусов

Подозреваемый в убийстве Старицкого экс-министр-

В Украине комфортно убивать , если ты "регионал" и открытый сторонник России.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, говоря о полном беспределе судебной системы на примере дела об убийстве бизнесмена Старицкого.

"Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы, и максимального комфорта для убийцы - министра иностранных дел при Януковиче, одного из ключевых деятелей пророссийской политики Леонида Кожары. Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают", - отмечает Бутусов.

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Он напоминает, что Кожара подозревается в умышленном убийстве Старицкого, которое произошло в доме Кожары из личного пистолета Кожары.

"Как подозреваемый в тяжком преступлении, который, тем более, не побежал сдаваться в полицию, Кожара должен был находиться в изоляторе без права залога на период следствия.

Однако Шевченковский суд установил для Кожары изначально залог в 14 миллионов гривен. И находился под стражей Кожара совсем недолго. Очень скоро во время очередного заседания по продлению сроков следствия судья внезапно снизил залог с 14 до 2 миллионов гривен, а затем.... освободил Кожару из-под стражи!

Ему было назначено носить электронный браслет, но поскольку в Украине эти браслеты уже давно не закупают, то пришлось Кожаре жить на своей загородной вилле, где он убил Старицкого, без всяких ограничений", - пишет главред Цензор.НЕТ.

"Сравните это с делом Антоненко - где нет прямых улик, но подозреваемые под стражей уже более полугода. А здесь человек, который может в любой момент сбежать в Россию, даже без браслета спокойно себе живет, "решает вопросы", и после убийства ему разрешено спокойно жить частной жизнью, ну подумаешь, это же надежный человек, такому можно, ну, подумаешь, ну убили человека, ну с кем не бывает", - отмечает Бутусов.

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

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Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.

Кожара Леонид (336) Бутусов Юрий (4358) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+37
Юля - это та, которая с Плешивым победителем половцев и печенегов обнималась и улыбалась и за газ по 450 долларов договорилась?
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10.06.2020 12:38
+24
Зеленський і слуги олігархів, які себе чомусь називають "слугами народу" обслуговують олігархів і вбивць... Що тут дивного?
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10.06.2020 12:50
+21
Вот здесь непоспоришь! Именно в таких ситуациях и открывается настоящее лицо власти и судебной системы.
Как говорится "Своим понятия,остальным закон!"
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10.06.2020 13:12
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Зеленський і слуги олігархів, які себе чомусь називають "слугами народу" обслуговують олігархів і вбивць... Що тут дивного?
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10.06.2020 12:50 Ответить
Это позор, товарисчи...неудивлюсь, если этого петуха, по имени кожара, путлеровский режим включит в списки на следующий обмен пленными
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10.06.2020 13:07 Ответить
Выскажу своё абсолютно субъективное мнение.Кожара убил собутыльника.Это так характерно для ватников.Но тут политикой и не пахнет.Во втором случае заколотом сильно воняет.Группа по интересам решила таким образом под руководством Плешфюрерского шайтана создать революционную ситуацию,типа поджога Рейстага.Предстоит длительное следствие.И я буду искренне рад,что ребята с чистой совестью. выйдут на свободу.
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10.06.2020 13:08 Ответить
Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2011
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10.06.2020 13:43 Ответить
Цей чудік не з 95-го кварталу? Когось нагадує.
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10.06.2020 14:40 Ответить
Ні, просто тварюка здивована тим, що хтось вірить у аваківську теорію "групи по інтересам", "розхитування ситуації в Україні вбивством журналіста" та "підпал Рейхстагу". Таким Михайлам номерним хотілося побажати щоб вони самі нізащо-ніпрощо попали під "справедливе" тягнучке слідство.
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10.06.2020 18:08 Ответить
Оцей Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4510
каже, що оці
Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6925

розхитують політичну ситуацію в Україні, а оці
Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4480

не розхитують.
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10.06.2020 18:46 Ответить
Вот здесь непоспоришь! Именно в таких ситуациях и открывается настоящее лицо власти и судебной системы.
Как говорится "Своим понятия,остальным закон!"
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10.06.2020 13:12 Ответить
"Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают." © Бутусов
+!
Причина - преЗЕдент виконує забаганки *****, а сам є просто в неадекваті...

Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3250
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10.06.2020 13:26 Ответить
щось у того поца(який не патріот України бо єврей) янгольських крильцев НІХТО НЕ БАЧИВ. юґік як маєшь ОБГРУНТОВАНІ претензії подай в СУД а не тринди
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10.06.2020 13:28 Ответить
кожару подселить к антоненку или наоборот
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10.06.2020 13:35 Ответить
А в яких боях приймав участь ветеран АТО Антоненко?
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10.06.2020 13:38 Ответить
Украина в состоянии цуцванга ...Зеленский и клоуны это капитуляция... новый майдан это "зеленый" свет для армии путена...как выйти из этой ситуации? Настало время для "личности в истории Украины"..однозначно Порошенко !
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10.06.2020 14:04 Ответить
Все що, Порошенко міг запропонувати він вже показав.
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10.06.2020 14:30 Ответить
За "Томос" промолчу, следующие поколения будут делать выводы, но остановить на Донбассе армию РФ -- это "результат"..когда цеха бывших заводов напичканы под завязку бронетехникой РФ , а школы, общаги в ОРДЛО переделаны под казармы, поверьте переломить ход военных действий, собрать антироссийскую коалицию это очень "КРУТО"..при потере 20 % ВВП страны на окупированных территориях удержать экономику, выплачивать пенсии и пособия, не вести и речи о дефолте это круто!
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10.06.2020 14:50 Ответить
все страны борятся за свой язык (венгры , русские-там где русский там россия ит.д.) и за свою церковь,только хохлам "какая разница"
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10.06.2020 14:59 Ответить
Ну, коли хорвати зіткнулися з тим що, у них не 20% ВВП, а 30% території було окуповано то, армією, мовою, вірою вони не обмежилися. До речі, всім іноземним добровольцям вони одразу запропонували громадянство і державний захист від переслідувань. Мирне врегулювання по-хорватські це, не те що запропонував Порошенко, а армія, яка розбила основні сили ворога в двох кампаніях, які тривали п'ять днів і три дні, а потім запропонувала маленькому анклавчику, який залишився від могутнього ворога мирно інтегруватися або бути розгромленим за лічені години.
Я вже мовчу про Ізраїль, який у 1967 взалі не мав не тільки міжнародної підтримки, а Франція наклала ембарго на поставку вже купленої зброї. Ізраїль взагалі від початку до 70-х років мав великі проблеми з озброєнням. Навіть коли отримував зброю від СРСР то, возили її контрабандою і немало добровольців-контрабандистів було заарештовано за контрабанду зброї.
Але, головне що, ці держави робили це, державу для народу, за яку згодні були помирати всі громадяни. А не кидали кістки у вигляді ефімерних слоганів. Жоден президент цих країн ніколи не сказав що, обійшовся б без добровольців і волонтерів.
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10.06.2020 15:50 Ответить
Ни Хорваты не Израильтяне наши границы и наше ВВП отстаивать не будут. На досрочных выборах президента Украины в 2014 г.первое место Порошенко , второе Ляшко... Очередные выборы 2019г. первое Зеленский , второе Порошенко...очень "ограниченный "ресурс личностей"....выбирать приходится из того что есть...здравый выбор--Порошенко! Два остальных просто "Мастера Разговорного Жанра"...
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10.06.2020 17:50 Ответить
Юля реально перемогла всі три останні президентські, але російські шпигуни Янек, Пєця і Зєля в неї нагло перемогу вкрали.
Юля - наш президент
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10.06.2020 19:13 Ответить
Мене взагалі не цікавлять пропозиції осіб, які розбудовують та укріплюють феодальну державу. Порошенко, Ляшко, Зеленський це, ваші проблеми. Для мене різниці між ними нема і вони мені не цікаві. Це, не ті люди, які здатні побудувати державу за яку варто помирати. Якщо Україна і вистоїть то, не завдяки їм, а на перекір. Якщо тут і побудується нормальна держава то, в боротьбі з ними.
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11.06.2020 08:55 Ответить
100 точно! Для мене операції славетних хорватських воїнів на чолі з генералом Анте Готовиною є взірцем спротиву та перемоги над більш чисельним супротивником.
Хорватія досі дуже чтить своїх героїв, на місцях боїв досі проводять заходи, на яких згадують події 25 річної давнини.
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11.06.2020 10:17 Ответить
Стосовно "Томоса" то, це мабуть важливо для православних. Особисто мені його наявність чи відсутність проблем не створювала. Це, питання нішевої групи віруючих, яка надіюсь буде йому вдячна. Але, якщо він хотів цим допекти кацапам то, протестантизм був би сильнішою зброєю. По-перше, це зв'язок з Західною Європою та Америкою. По-друге, більш прогресивна форма християнства, яка мала б глибший вплив на суспільство. По-третє, дуже вже моцкалота не любить протестантів. Але знову таки, це питання нішове і держава у нас відділена від релігії.
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10.06.2020 16:10 Ответить
він би і далі вів проєвропейську політику, якби його не обгадили і на цьому прийшли до влади, а народ головою думать не хоче
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10.06.2020 15:01 Ответить
А в чому була європейськість його політики? Які зміни відбулися в соціально-економічній сфері? Де результати 144+ рехворм?
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10.06.2020 15:55 Ответить
Результати є - от хоча б отакі "суди" і прокурватура.
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11.06.2020 07:50 Ответить
Та, вани такі самі були і за Євнуховича та Чучми.
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11.06.2020 08:56 Ответить
Тю - сравнил кошелек атовца с кошельком чиновника...
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10.06.2020 14:10 Ответить
Питання навіть не в гаманці, а в соціальному статусі. "Вельмишановні" можуть взагалі не платити це, зветься круговою порукою. Такі послуги надаються безкоштовно, виключно для осіб рівного статусу.
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10.06.2020 14:29 Ответить
Ну, так що ви хотіли від феодальної держави? З однієї сторони "вельмишановний" пан-бюрократ, а з іншої бунтівний холоп. Хіба вам не відомі традиції "руSSкого міра"?
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10.06.2020 14:27 Ответить
Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Вот якби по Кожарі був брифінг, або якби він був на місці Антоненка ....
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10.06.2020 14:45 Ответить
Так а що ви хотіли, до влади прийшли рєгіанали. Тільки ці вже вивчили досвід своїх папєрєдніков і діють тихо і скритно, нахабно і протизаконно, тобто в очі говорять те що хочуть чути а роблять те що їм потрібно, а правда випадково вспливає в результаті витоків з різних джерел.
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10.06.2020 14:48 Ответить
убийце Кожаре можно все и даже убивать...он в авторитете, за ним маза сверху.
Залог внес, баблом поделился и на свободе. Беззаконие и справедливость в Украине отсутствует полностью и это норма в стране, когда правит мафия страной и коррупция.
Кто следующий к Кожаре в гости?
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10.06.2020 14:59 Ответить
Усі громадяни перед законом рівні. А кожари - рівніші.
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10.06.2020 15:17 Ответить
По дачах і будуть шукати і старих і дубінських і шухричей .
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10.06.2020 15:28 Ответить
Интересно за кого голосовал мистер бутусов ,разве не за зеленого вислюка оманского? Скоро и ткаченки с ермаками и сайт прикроют,если вопросы такие для них глупые будешь дальше задавать.Это тебе не порох со своей демократией,всякому дерьму разрешал себя грязью поливать.
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10.06.2020 15:42 Ответить
Хуже не будет, да пан Редактор?
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10.06.2020 15:45 Ответить
Якщо врахувати що, при цій владі ув'язнили тільки трьох то, гірше і нема. При Порошенко було ув'язнено на багато більше.
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10.06.2020 15:57 Ответить
Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2247
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10.06.2020 17:07 Ответить
Так "ХУЖЭЖНЕБУДЕТ"!, Лишь бы "не Порошенко". За это же нас агитировали?
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10.06.2020 21:36 Ответить
А що змінилося за рік? Тільки те що, Порошенко голосує разом з Зеленським. В чому погіршення?
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11.06.2020 08:59 Ответить
Коняко, не прикидывайся. Во первых голосует по закону против передачи Привата Коломойскому и по земле. И все нормальные люди за это голосовали бы.
Во вторых,Коняко, шо экономика от роста с лета 19 перешла в пике. Ежемесячное падение пром производства в 3-7 процентов. И ежемесячное невыполнение бюджета по 20 %. Таким образом,Коняко,изменилось то,шо к осени пензии будут выплачивать билетамии в Квартал.
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11.06.2020 09:43 Ответить
От і результат фарширування прокурватури і "судів" сєпарською мразотою у 2014-2019 роках.
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11.06.2020 07:47 Ответить
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