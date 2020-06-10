Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поехал с рабочей поездкой в Черниговскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Отмечается, что Зеленский в области проверит реализацию национальной программы "Большая стройка".

Согласно сообщению, также Зеленский ознакомится с работой врачей области во время эпидемии коронавируса, встретится с предпринимателями аграрного сектора области.

Кроме того, президент планирует пообщаться с коллективом одного из черниговских университетов.

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