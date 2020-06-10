Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский поехал с рабочей поездкой в Черниговскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Отмечается, что Зеленский в области проверит реализацию национальной программы "Большая стройка".
Согласно сообщению, также Зеленский ознакомится с работой врачей области во время эпидемии коронавируса, встретится с предпринимателями аграрного сектора области.
Кроме того, президент планирует пообщаться с коллективом одного из черниговских университетов.
Топ комментарии
+12 susanin
показать весь комментарий10.06.2020 12:37
+9 я гражданин Украины
показать весь комментарий10.06.2020 12:35
+7 secret secret_too
показать весь комментарий10.06.2020 12:37
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13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль
Правда, подписав документ, власти его никому не показали.
1. Запрет возврата Привата Коломойскому
2. Открытие продажи земли
3. Усиление налогового давления на бизнес и украинцев
4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом
5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии
6. Продолжение реформы Супрун
7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей
8. Суды в ручном режиме
9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля
10. Тарифы на отопление для украинцев (снять ограничения по тарифам на отопление)
11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно
12. Приватизация Центрэнерго и других
13. "Независимые" от государства госкомпании
https://strana.ua/news/271999-mvf-dala-kredit-ukraine-kakie-uslovija-zapisany-v-memorandume.html
Начиная с того, что ни Зюзя ни Шмыга ничего с МВФ не подписали
А если подписали, то что?
Давайте, жгите!
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.
Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"
(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами
Гарантований мінімальний дохід
Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.
Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.
Ціни зростатимуть повільно
Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.
МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку
Продовжити справу Уляни Супрун
Приватизація повернеться
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
Каквам зюзикам Продовжити справу Уляни Супрун?
Вы ж ее чуть ли не судить собрались, а тут собственноручно подписали "Продовжити справу"
Боюсь, что нас ждут и другие сюрпрайзы, о которых народ никто не предупреждал.
Предвыборные обицялки Зюзи были другими
А кто об этом написал первым и как отретушировал неприятные сюрпрайзы, то вже таке.
Просто страна это изложила конкретнее, а УП с зализыванием.
А насчет того, что "страна.ua и подобные инфопомойки и привели ******* к власти" согласен на 100%!
Но хотелось бы обсудить то, что нынешняя власть подписала с МВФ, а не на каком сайте это обнародовано
И я прекрасно понимаю, что сейчас зюзики все то, за что чморили папиредников, будут называть достижениями нынешней власти. И уже начали.
Только кому от этого будет легче?
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
Продовжити справу Уляни Супрун!!!
Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/
Так кому там чего менять? Или КОГО менять? Степанова или Зюзю со Шмыгалем?
(ой...он же так мечтал подзаразиться, чтоб быть ближе с нариду)))) или точно уверен, что зараза к заразе...))))
Исключение - слуги народа
Докладаю. Я не напрасно опасался приезда бубочки в Хмельницкую область.
Теперь там наступил хаос, дороги и мосты разрушены
Пранспорт движется по очереди.
Полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую
"Зеленський переплутав прізвище Степана Бандери" Президент України Володимир Зеленський назвав Степана Бандеру «Степаном Бендерою».
Про це він заявив під час інтерв'ю "Українській правді".
Під час інтерв'ю Зеленський неодноразово назвав Бандеру Бендерою.