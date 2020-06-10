РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7838 посетителей онлайн
Новости
10 202 186

ГБР заявило о вручении подозрения Порошенко. Адвокат лидера "ЕС" говорит, что была лишь "попытка"

ГБР заявило о вручении подозрения Порошенко. Адвокат лидера

Сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На самом деле был план вручить Порошенко уведомление о подозрении. Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора, кстати, не представив свои полномочия… и попытался вручить подозрение. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком, и сейчас Петр Порошенко покинул помещение ГБР", - сказал Новиков на выходе из ГБР.

Адвокат подчеркнул, что полномочия на вручение подозрения есть только у генерального прокурора.

"Она (генпрокурор Ирина Венедиктова. - Ред.) понимает, что подписание такого подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", - сказал Новиков.

Он добавил: "Это первая за этот год серьезная попытка осуществления политического давления на оппозицию. Это политическое преследование Петра Порошенко как политического оппонента президента Зеленского и лидера оппозиции".

Смотрите также: Зеленскому стоит позвонить Януковичу и спросить, чем закончится политическое преследование оппозиции, - Порошенко. ВИДЕО

Между тем в соцсетях ГБР сообщило: "В 11:40 прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины".

В ОГП факт вручения подозрения также подтвердили.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи Президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военную должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Депутат Европарламента Ауштрявичюс предостерег власть от политических преследований Порошенко

Ранее Порошенко пришел в среду на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу и выразил надежду, что в ГБР закроют дело и извинятся перед ним за историю с музеем и картинами.

ГБР заявило о вручении подозрения Порошенко. Адвокат лидера ЕС говорит, что была лишь попытка 01

Новиков (250) Порошенко Петр (19599) ГБР (2985)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+48
Зебил, а зачем сажать Пороха? Потому что в Кремле очень просят?
показать весь комментарий
10.06.2020 12:49
+31
Зебилы, а вы зачем играете на руку Кремлю? ГБР заявило о вручении подозрения Порошенко. Адвокат лидера "ЕС" говорит, что была лишь "попытка" - Цензор.НЕТ 2261
показать весь комментарий
10.06.2020 12:45
+27
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 8211
показать весь комментарий
10.06.2020 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 364
показать весь комментарий
10.06.2020 13:19 Ответить
Зелена наволоч на лайно сходить від того, що ***** триколор на Києвом не підняло. Ох як їх це бісить. Що не "підозра", то знову за захист України!
показать весь комментарий
10.06.2020 13:20 Ответить
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 3666
показать весь комментарий
10.06.2020 13:22 Ответить
Госбюро расследований направит в Печерский райсуд Киева ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту, нардепу от Евросолидарности Петру Порошенко. Об этом сообщил в среду, 10 июня, начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачок.
По его словам, Порошенко отказался получать подозрение, что зафиксировано на видео."В помещении центрального аппарата ГБР Петру Порошенко следователи ГБР вручили письменное уведомление о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий", - рассказал Приймачок.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:23 Ответить
кто вручал - ты баран учи мат часть
показать весь комментарий
10.06.2020 13:25 Ответить
ну там теж не усе так просто. Це ж КПК Портнова ! його можно як завгодно трактувати.

Стаття 278. Вручення письмового повідомлення про підозру
1. Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Прокурори трактують це як право підписати і дати вручати слідчому, а захист вважає, що якщо підозра слідчого узгоджена із прокурором, тоді так, а якщо особисто підписана прокурором, без слідчого, тоді тільки прокурор має підписати.

Це не важливо. Важлива підстава. Зелені покидьки знову знайшли злочин у обороні країни від ворога. Це доказ того, що підозра писалась у Москві, бо для кацапів, це дійсно злочин.
Нормальну підозру (по економічному злочину) вони підписати просто нездатні. Бо нічого на Пецю не мають.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:36 Ответить
та цей кацап тут бігає з щенячою радістю кричить "пороха посадять", "підозру вручили", а те що це буде оскаржено воно невтямить.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:44 Ответить
Згідно цього Порошенко скористався цією ДЕБІЛЬНОЮ зміною Законодавства Монобільшістю і послав (і буде посилати) Генпрокуратуру і далі.

Бо НЕДОРОБЛЕНА Вєнєдіктова НЕ ЗНАЄ ,що тепер просто для звичайного вручення підозр будь-якому депутату ВР вона змушена стати "процесуальним керівником справи".І вручати підозру ОСОБИСТО
показать весь комментарий
10.06.2020 13:39 Ответить
А откуда она может это знать,если она не смогла пройти аттестацию на звание простого судьи???😂🤣🤣
показать весь комментарий
11.06.2020 04:03 Ответить
зебилью пох, зескот обучению и воспитанию не подлежит, только лоботомия
показать весь комментарий
10.06.2020 13:41 Ответить
Кино, клоун и попэрэднык.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:22 Ответить
А Петя продолжает бег с препятствиями от повесток в ГБР. Это уже не комедия, это фарс )))
показать весь комментарий
10.06.2020 13:26 Ответить
Яке їхало,таке здибало...

АБО "ЙО..нуті люди"

"команда Зе" у турборежимі прийняла нові закони,чим надала повноваження щодо надання дозволу на перслідування депутатів виключно Генпрокурором,а тепер Порошенко по цьому "б"є",вимагаючи щоб подання оформила Венєдіктова..Котра за посадою не може бути"слідчим прокурором".
показать весь комментарий
10.06.2020 13:31 Ответить
прокурор наділений усіма повноваженнями слідчого, окрім проведення НСРД
показать весь комментарий
10.06.2020 13:37 Ответить
соррі..тут ви праві..Недочитав зміни )
)
показать весь комментарий
10.06.2020 13:40 Ответить
я адвокат, це мій хліб, як я можу бути не правим? Я би тоді із голоду помер
показать весь комментарий
10.06.2020 14:04 Ответить

Адвокат наголосив, що повноваження на вручення підозри має лише генеральний прокурор.


може В кацапії,звідки Новіков,це так,а у нас інакше :


Виходячи з наведених положень ст. 276, 278 КПК України, можна зробити висновок, що процесуальні дії щодо складення та вручення повідомлення про підозру може вчинити виключно одна й та сама службова особа: слідчий або прокурор - процесуальний керівник, який у випадку повідомлення про підозру окремим категоріям осіб повинен займати певну адміністративну посаду. Цілком логічно, що особи, які не складали повідомлення про підозру, позбавлені процесуальної можливості її вручати. Такої позиції дотримуються багато науковців і фахівців кримінального права та процесу.
https://radako.com.ua/news/povidomlennya-pro-pidozru-vidsutnist-peredbachuvanosti

Єдине,на чому могла проколотись недороблена Венедиктова -що "підозру" вручав не "процесуальний керівник справи"...
показать весь комментарий
10.06.2020 13:26 Ответить
верить сим комрадам звеняй лица афелированые в сером рейдерстве мндя
показать весь комментарий
10.06.2020 13:29 Ответить
Порошенко у Венедиктової в кабінеті https://www.facebook.com/pryamiy/videos/566852104223830/ відео
показать весь комментарий
10.06.2020 13:26 Ответить
Петя жёт венидиктову напалмом даже если его посадят то вава влетит в изоляцию и его примут только на москве и всё
показать весь комментарий
10.06.2020 13:30 Ответить
А він на Москву і працює. Знайшли чим налякати кловуна.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:38 Ответить
мы его пугам так что в его присутствии у нас изымают на учениях бк дабы нашь мелкий 4ды отказник вава не сдал анализы себе в штанишки
показать весь комментарий
10.06.2020 13:40 Ответить
А оце вже вєньку на слабо беруть! *** - у Пороха реально стальні яйця! Профанацію з підозрою похєрєно остаточно! Знімаю капелюха перед ПП! ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 3233 ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 2020
показать весь комментарий
10.06.2020 13:27 Ответить
Яйца из шоколадной стали?
показать весь комментарий
10.06.2020 13:39 Ответить
да за 30 минут венедиктова убёгла в панике
показать весь комментарий
10.06.2020 13:42 Ответить
акурат тебе на мозжечок хорошо ложатся
показать весь комментарий
10.06.2020 13:43 Ответить
В спам баклан.
показать весь комментарий
10.06.2020 14:07 Ответить
мізки із зеленого лайна?
показать весь комментарий
10.06.2020 14:02 Ответить
хи-хи....
ждите заявление послов ЕС и США.....
смертники...

https://twitter.com/dbr_gov_ua
https://twitter.com/dbr_gov_ua

ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 9743 ДБР

@dbr_gov_ua

·https://twitter.com/dbr_gov_ua/status/1270641642089992194 1 ч

11:40 прокурори, за дорученням Генпрокурора, повідомили про підозру Порошенку П.О.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:31 Ответить
ваве тызда не убежит как витя
показать весь комментарий
10.06.2020 13:32 Ответить
в результаті Порошенко може не ходити на цю "справу " взагалі..
а на "силовий привід" клоуни і шоумени "зе" не "сподвигнуться"..
показать весь комментарий
10.06.2020 13:42 Ответить
за дорученням може повідомити тільки слідчий, а не х.р зна який прокурор і то, якщо це підписана цим слідчим підозра і узгоджена з прокурором.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:47 Ответить
згідно змін до законодавства -лише Генпрокурор..
Замкнуте коло ?
показать весь комментарий
10.06.2020 13:49 Ответить
Ви не плутайте підписання письмової підозри із процедурою її вручення. Підписану підозру взагалі можуть рекомендованим листом по пошті направити.
І що, що Генпрокурор? Я сто разів писав чому на таких посадах не можуть бути ідіоти Луценки, Рябошапки, Венедиктови. Це не міністр, який виконує декоративну функцію, це процесуальна особа наділена виключними повноваженням. Простіше кажучи, це звичайний прокурор, просто головний. Він так само, як і звичайним прокурор, повинен вміти провести огляд місця події, слідчий експеримент, огляд трупу (або хоча би мати уявлення як це робити) особисто призначити експертизу у провадженні, скласти проц.документ (ту ж підозру чи обвинувальний акт). Так, можливо йому не доведеться усе це робити, але він повинен це знати і вміти! (Це як генерал в армії має знати будову автомата!)
Юла проскочив, Рябошапка відмазався, а ця дура, постала перед вибором. Не підписати підозру вона не може, бо це плата за призначення її Кловуном на посаду, а доказів реального складу злочину в діях Пеці, вони не мають.
А далі усе просто, підписання підозри, це перша стадія притягнення особи до кримінальної відповідальності, а незаконне притягнення = злочин і за це, коли влада зміниться доведеться сісти. А КПК, так невдало для неї написаний, що підписати має особисто вона! І навіть сховатись у відпустці та довірите це В.О., вона не має права...
Ми зараз спостерігаємо не за початком посадки Пеці, це початок посадки Венедиктової.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:58 Ответить
Сейчас решается, будет ли Венедиктова всю жизнь отдыхать в Сочи или сможет поехать в места поприличнее.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:37 Ответить
Зелену шоблу геть!
показать весь комментарий
10.06.2020 13:31 Ответить
Espreso
LIVE
ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВОГЕНПРОКУРОР ВЕНЕДІКТОВА РЕАЛІЗУЄ СВІЙ "ЮРИДИЧНИЙ ТРЕШ", ВИКОНУЮЧИ ЗАМОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО НА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПОРОШЕНКА, - АДВОКАТ НОВІКОВ
Генпрокурор Венедіктова реалізує свій "юридичний треш", виконуючи замовлення Зеленського на переслідування Порошенка, - адвокат Новіков. Генпрокурор Ірина Венедіктова вирішила реалізувати свій "юридичний треш" проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб виконати політичне замовлення від Зеленського
Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков під стінами ДБР, пише пресслужба партії "ЄС".

Він також повідомив, що ДБР спеціально інспірувало так звану "справу про картини", щоб під її прикриттям вручити Порошенку незаконну підозру.

"Допит не відбувся, бо такого плану - здійснювати допит - не було взагалі. Насправді був план спробувати вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру. І щойно ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як почався допит, до нас прийшов працівник Офісу Генпрокурора, до речі, не представивши повноваження. Бо лише пані Венедіктова уповноважена згідно закону повідомляти про підозру у таких випадках. І спробував вручити повідомлення. Оскільки це не було згідно закону і згідно процедури, ми відмовилися спілкуватися із цією людиною", - наголосив адвокат Новіков.

"Відразу зрозуміло, що вся ця справа про картини насправді була фейковою. І це був тільки привід, щоб оголосити підозру сьогодні. Я вважаю, дуже важливо, щоб усе суспільство розуміло, що відбувається. Згідно з позицією, яку вже висловив президент Зеленський, Офіс Генерального прокурора, пані Венедіктова та ДБР фактично скоюють злочин. Вони фактично намагаються притягти до кримінальної відповідальності Петра Порошенка без жодних підстав", - зазначив Ілля Новіков.

Справа про яку йдеться - це справа про призначення пана Семочка заступником голови служби зовнішньої розвідки. Це абсурд. Колишній Генпрокурор пан Рябошапка говорив, що це юридичний треш. І так воно є насправді - це юридичний треш", - наголошує адвокат Порошенка.

"У Венедіктової забрало майже три місяці, щоб прийняти це рішення і щоб підписати проект цієї підозри. Вона могла підписати його з першого дня після свого призначення Генеральним прокурором. Вона не мала волі все це робити. Вона розуміє - я впевнений, - що підписання такої безпідставної підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", - переконаний Ілля Новіков.

Всі розуміють, наскільки це важливо. Це перша за цей рік серйозна спроба здійснення політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і як лідера опозиції", - наголошує адвокат п'ятого президента України.
https://espreso.tv/news/2020/06/10/genprokuror_venediktova_realizuye_sviy_quotyurydychnyy_treshquot_vykonuyuchy_zamovlennya_zelenskogo_na_peresliduvannya_poroshenka_advokat_novikov
показать весь комментарий
10.06.2020 13:39 Ответить
це справа про призначення пана Семочка заступником голови служби зовнішньої розвідки

така кваліфікація вимагає істотної майнової шкоди, ці дебіли що в неї порахувати, отриману зарплату? Хоча від цих ідіотів, можно очікувати усе, що завгодно.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:45 Ответить
Саме цікаво, що цією справою про незаконність призначення Семочко відкривається ящик Пандори. Незаконно призначених, чи звільнених від Зеленського тут до чорта. Як то призначення ДБРівських конкурсів, голови СБУ Баканова, в ОП людей без вищої освіти і т.і.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:58 Ответить
Зеля має сидіти тільки за розпуск ВРУ і втручання в дії КСУ. У нього, що не день, то новий епізод і нова стаття
показать весь комментарий
10.06.2020 13:59 Ответить
От і я думаю, що другий термін йому знадобився щоб не сісти.
показать весь комментарий
10.06.2020 14:07 Ответить
Мені пох.ру, я противних Зеленої наволочі, а не прихильник Пеці. Просто в порівнянні із кловуном, навіть Пеця виглядає Месією.
показать весь комментарий
10.06.2020 16:36 Ответить
Порох, дави этих идиотов! Успехов!
показать весь комментарий
10.06.2020 13:44 Ответить
"У Венедіктової забрало майже три місяці, щоб прийняти це рішення і щоб підписати проект цієї підозри. Вона могла підписати його з першого дня після свого призначення Генеральним прокурором. Вона не мала волі все це робити. Вона розуміє - я впевнений, - що підписання такої безпідставної підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", - переконаний Ілля Новіков.

Замінили "людинуПорошенко " РЯбошапку трійочницею Вєнєдіктовою.
Шило на мило..
В результаті "Пшик"..


ОСОБИСТО МЕНЕ МАЛО Ї*Е падіння рейтингу Зеленського внаслідок неспроможності посадити ПОРОШЕНКО(і навіть будь-кого з ублюдочних дерибанщиків БПП) ЙОГО ЛЮДИНОЮ -ГЕНПРОКУРОРОМ вже другий рік.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:47 Ответить
https://censor.net/user/31269 - ти, як і кожен 73/43%зебіл - справжній дебіл. Навіть, коли шкрабаєш розумні пости - дебілізм з тебе так і пре. Як-не-як - але проскакує.

Чи ти це заметодичився пригожинськими інструкціями?
показать весь комментарий
10.06.2020 15:12 Ответить
рівень примітива -оцінювати не суть, а хто написав чи сказав..
показать весь комментарий
10.06.2020 16:32 Ответить
Это вы избрали двоечников))) Для них двуходовки это крутая схема))) Схемы посложнее они не способны просчитать и обьяснить их))) Но если вы мечтаете о посадках по беспределу, то не удивляйтесь, что вас одним из первых посадят)))
показать весь комментарий
11.06.2020 20:57 Ответить
А можно уточнення. Венедиктова підписала підозру і доручила її вручити, чи вона доручила іншим підписати підозру?
Я думаю, що перше, ну не можуть же Зелні бути реально настільки тупими довб.бами? але...
Якщо останнє, то негайно беріть цю тупу бурятку під варту, разом із злочинцями, які підписали замість неї підозру. Це реально службовий злочин.
показать весь комментарий
10.06.2020 13:49 Ответить
можуть .. ви Малюську,міністра Юстиції в рожевому костюмі бачили ?
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 1075
показать весь комментарий
10.06.2020 13:56 Ответить
це що за пітар? (с)
показать весь комментарий
10.06.2020 13:59 Ответить
"...Она (генпрокурор Ирина Венедиктова. - Ред.) понимает, что подписание такого подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности..."
Если верить словам Новикова, то не подписала.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:01 Ответить
Так, але слухав по новинам початок зачитуаання і там згадувалась вона?
показать весь комментарий
10.06.2020 21:49 Ответить
Это он в полдень говорил, Венедиктова могла за это время решить, что Сочи ей милее.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:59 Ответить
чомусь виглядає все на "замкнуте коло"..
Чи я помиляюсь ?

Підозру за одним законом може вручити лише "уповноважений прокурор".
За новим законом -лише Генпрокурор..
але за ще одним Генпрокурор не може провадити слідчі дії..

П.дєц закони..
показать весь комментарий
10.06.2020 13:53 Ответить
Генпрокурор має право проводити любу слідчу дію, окрім НСРД.
Хоча вручення підозри, це не слідча, а процесуальна дія.
показать весь комментарий
10.06.2020 14:01 Ответить
Вот интересно, если "Рафик ни у чем ни уинават", то чего ж он так трусливо бегает от прокурорских? Пусть смело идёт на допрос - ему же нечего боятся! А вот если реально давал незаконные указания на слежку за оппонентами за кордоном, то должен ответить!
показать весь комментарий
10.06.2020 14:10 Ответить
А почему бегает?
За границу не бежит, а тратить свое время на следователя, который выполняет указание дебилов зачем?
Второй сто процентов свой в доску генеральный, дерьмо на вентилятор с картинами бросают, и хоть что-то. Свершилось. Пидозру вручили на половину. Это как на половину беременна. Вызвав через другой суд по территориальности, по другому делу.

Плюсов от этого два:
Бальзам зебилу на ранку, может рейтинг малость на короткое время...
Таксист, не разбираясь в нюансах, будет счастлив.
показать весь комментарий
10.06.2020 14:29 Ответить
Ну, що як на мене Венедиктова підписала собі вирок. Вічним перебування зеленої шобли у владі не буде. 4 роки мине швидко. Чи до Пшонки?
показать весь комментарий
10.06.2020 14:11 Ответить
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 7205
показать весь комментарий
10.06.2020 15:09 Ответить
Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации. Понимаешь какое ты чмо при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному политику. Ты никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом смешно рассказывать дружкам, как она кричала и плакала, когда принимала со всех сторон, главное, что у тебя все хорошо, а у нее - какая разница.
показать весь комментарий
10.06.2020 16:50 Ответить
оці "виклики свідка" та "вручення підозри" в позазаконий спосіб без достатніх юридичних підстав - не що інше, як намагання пресувати Порошенка і заблокувати його діяльність на посаді п'ятого Президента України, чинного народного депутата, і Голови Центральної ради нині парламентської опозиційної Партії "Європейська Солідарність". І це тягне, як мінімум, на відмову демократичних країн співробітничати з тимчасовою в Україні монозеленою шоблою.
показать весь комментарий
10.06.2020 15:09 Ответить
упороті порохоботи ******* заводити будь-яку дискусію на манівці...)

де хоч слово було сказано про "недстатні юридичні підстави " ?

тут йдеться про формальні ознаки неврученн підозри....
показать весь комментарий
10.06.2020 16:29 Ответить
дебіл, по смислу дивись. Стосовно призначення Семочка (за що саме "підозра") - там може бути максимум адмінка, і те, якщо доведуть "тиск" на колишнього голову СЗР стосовно подання на призначення. До речі: кловану твоєму - аж ціла низка таких претензій нині: аж два кабміни в нього були таким чином призначені.
показать весь комментарий
10.06.2020 16:42 Ответить
недебіле,це взагалі-то справа про Державну Зраду...
показать весь комментарий
10.06.2020 17:09 Ответить
Скоріше б уже Чоколядний Мюнхаузен зайнявся чимось кориснішим. Наприклад, "грою в півника з неголеним убивцей" (с).
показать весь комментарий
10.06.2020 15:15 Ответить
Зеленые дебилы мыльте веревки! За все прийдется ответить, за волотеров, патриотов. за Беню Коломойского с его не померными апетитами. за крышевание сепарни, за дружбу с ху№лом, за церковь, за разграбление экономики! За все мыльте легче будет! Только закончится карантин вам крышка!
показать весь комментарий
10.06.2020 15:16 Ответить
в принципі,за купу посаджених атошників мав би ще відповісти ПЄтя..
з своєю судовою НЕДОРЕФОРМОЮ..
показать весь комментарий
10.06.2020 16:30 Ответить
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 38
показать весь комментарий
10.06.2020 15:22 Ответить
А шо? Так можно петлянуть? Письмо в руки не брал, значит не виновен! Штрафанули за превышение скорости - письмо в руках не держал, идите в жопу.
показать весь комментарий
10.06.2020 15:57 Ответить
за самим цим цирком не було зауважене основне.
Порошенку повідомили про підозру за дорученням Генпрокурора Ірини Венедіктової.

За наявною інформацією, справа стосується призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52995970?fbclid=IwAR37QfiIcBhOmtUJTnSo4HV312OF7UxW7hvtP2liHlfwapriIl-KXW3WCA0 https://www.bbc.com/ukrainian/features-52995970



Сергій Семочко працював в структурах Служби безпеки з часу її заснування. В тому числі в Криму. Після анексії півострова Росією очолив одне з управлінь СБУ в Києві.
За даними журналістів програми, попри відсутність значних доходів в останні роки, сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю близько 8 млн доларів.
У розслідуванні також ішлося про те, що дружина розвідника, Тетяна Лисенко, має російський паспорт.
Сам Сергій Семочко заявив, що інформація у розслідуванні - неправдива, а всі його статки та статки родини "копійка до копійки" внесені до декларації.
Семочко також твердив, що і він, і дружина мають лише українські паспорти. Проте у грудні 2019 контррозвідка підтвердила інформацію про наявність російського громадянства у дружини та двох її дітей.
---------------------------------------------------------------------------------
Тобто ПОРОШЕНКО як справжній волюнтарист ввів посаду ще одного першого заступника власним указом, і поставив на цю посаду людину З ДОПУСКОМ ДО ДЕРЖТАЄМНИЦІ ,у якої дружина в двти -громадчни країни-ВОРОГА.


Це підстава для справи ПРО ДЕРЖЗРАДУ.
показать весь комментарий
10.06.2020 17:07 Ответить
Подозрения, надо полагать, гроша ломаного не стоят.
Но, похоже, Порошенко скоро начнет от прокуроров по крышам сайгачить.
А уж если, как того требуют адвокаты, этим займется Венедиктова - то цирк будет знатный.
Представляете картину - Пеца уже на крыше, а Венедиктова к нему по пожарной лестнице карабкается.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:06 Ответить
а ви зауважили(на відео,де Петро ВЛОМИВСЯ в кабінет Венедиктової) що Барига,коли нервує,забуває ,щовін україномовний президент ?
показать весь комментарий
10.06.2020 18:44 Ответить
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 930
показать весь комментарий
10.06.2020 22:34 Ответить
Бесстрашный потужный уклонист от 157 повесток.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 