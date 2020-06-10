ГБР заявило о вручении подозрения Порошенко. Адвокат лидера "ЕС" говорит, что была лишь "попытка"

Сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На самом деле был план вручить Порошенко уведомление о подозрении. Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора, кстати, не представив свои полномочия… и попытался вручить подозрение. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком, и сейчас Петр Порошенко покинул помещение ГБР", - сказал Новиков на выходе из ГБР.

Адвокат подчеркнул, что полномочия на вручение подозрения есть только у генерального прокурора.

"Она (генпрокурор Ирина Венедиктова. - Ред.) понимает, что подписание такого подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", - сказал Новиков.

Он добавил: "Это первая за этот год серьезная попытка осуществления политического давления на оппозицию. Это политическое преследование Петра Порошенко как политического оппонента президента Зеленского и лидера оппозиции".

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Между тем в соцсетях ГБР сообщило: "В 11:40 прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины".

В ОГП факт вручения подозрения также подтвердили.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи Президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военную должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Ранее Порошенко пришел в среду на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу и выразил надежду, что в ГБР закроют дело и извинятся перед ним за историю с музеем и картинами.