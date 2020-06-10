Ткаченко рассказал о требованиях к проведению культурных мероприятий: без фанзон, в масках и сидячие места на расстоянии в 1,5 м

В Украине в среду в рамках очередного этапа смягчения карантина разрешено открывать учреждения культуры при условии выполнения ряда требований.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Тelegram, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня в Украине - очередной этап смягчения карантина. Разрешается открывать учреждения культуры. Культурные мероприятия могут проходить при нескольких условиях", - отметил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медсестра, инфицированная COVID-19, нарушила режим самоизоляции и торговала на рынке Черниговщины

Так, по его словам, на входе для всех должен быть проведен температурный скрининг и обработка рук антисептиком. Пока под запретом остаются фан-зоны и другие скопления людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию. Контроль билетов на входе должны проводить путем сканирования штрих-кодов.

"В помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 кв. м общего помещения или огражденной территории; посетители должны быть в защитных масках; если посетителей размещать на сидящих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день в больницах Киева с COVID-19 находятся 223 пациента, из них 56 - в тяжелом состоянии, - Кличко

В то же время он обратил внимание на то, что не все области и города могут перейти к очередному этапу смягчения карантина. В частности, не могут перейти к ослаблению карантина город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.