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Новости Коронавирус и карантин
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Ткаченко рассказал о требованиях к проведению культурных мероприятий: без фанзон, в масках и сидячие места на расстоянии в 1,5 м

Ткаченко рассказал о требованиях к проведению культурных мероприятий: без фанзон, в масках и сидячие места на расстоянии в 1,5 м

В Украине в среду в рамках очередного этапа смягчения карантина разрешено открывать учреждения культуры при условии выполнения ряда требований.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Тelegram, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня в Украине - очередной этап смягчения карантина. Разрешается открывать учреждения культуры. Культурные мероприятия могут проходить при нескольких условиях", - отметил Ткаченко.

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Так, по его словам, на входе для всех должен быть проведен температурный скрининг и обработка рук антисептиком. Пока под запретом остаются фан-зоны и другие скопления людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию. Контроль билетов на входе должны проводить путем сканирования штрих-кодов.

"В помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 кв. м общего помещения или огражденной территории; посетители должны быть в защитных масках; если посетителей размещать на сидящих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей", - подчеркнул министр.

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В то же время он обратил внимание на то, что не все области и города могут перейти к очередному этапу смягчения карантина. В частности, не могут перейти к ослаблению карантина город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Ткаченко рассказал о требованиях к проведению культурных мероприятий: без фанзон, в масках и сидячие места на расстоянии в 1,5 м 01

Автор: 

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Ткаченко рассказал о требованиях к проведению культурных мероприятий: без фанзон, в масках и сидячие места на расстоянии в 1,5 м - Цензор.НЕТ 4174
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10.06.2020 12:51 Ответить
Это теперь кварталовцам прийдется в день давать не 1 концерт, а сразу 3? Пожалей их, кормилец
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10.06.2020 12:56 Ответить
ще один видатний епідеміолог
це він правильно робить що займається протиепідемічними заходами, а не культурою
культура ціліше буде
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10.06.2020 13:00 Ответить
Гениально!
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10.06.2020 13:37 Ответить
 
 