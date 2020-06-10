Минздрав еще не знает, когда и на каких условиях откроются детские лагеря

Министерство здравоохранения собирается сформировать рекомендации для открытия детских летних лагерей отдыха.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рекомендации об открытии лагерей должны быть сформированы в течение нескольких дней. После этого правительство примет соответствующее решение.

"Мы понимаем, что когда мы берем конкретный детский лагерь, то в этом лагере находятся дети из разных регионов Украины с разным уровнем заболеваемости. Персонал в этом детском лагере тоже будет из разных регионов. Конечно, риск инфицирования увеличивается. Поэтому мы очень тщательно анализируем, как дать рекомендации об открытии детских лагерей", - сказал Степанов.

По данным местных властей, на отдых должны поехать около 1 млн 200 тыс. детей, добавил министр.

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