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Минздрав еще не знает, когда и на каких условиях откроются детские лагеря

Минздрав еще не знает, когда и на каких условиях откроются детские лагеря

Министерство здравоохранения собирается сформировать рекомендации для открытия детских летних лагерей отдыха.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рекомендации об открытии лагерей должны быть сформированы в течение нескольких дней. После этого правительство примет соответствующее решение.

"Мы понимаем, что когда мы берем конкретный детский лагерь, то в этом лагере находятся дети из разных регионов Украины с разным уровнем заболеваемости. Персонал в этом детском лагере тоже будет из разных регионов. Конечно, риск инфицирования увеличивается. Поэтому мы очень тщательно анализируем, как дать рекомендации об открытии детских лагерей", - сказал Степанов.

По данным местных властей, на отдых должны поехать около 1 млн 200 тыс. детей, добавил министр.

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дети (6491) Минздрав (4899) отдых (389) Степанов Максим (2062)


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Стесняюсь спросить, неужели детские зеленые концлагеря?
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10.06.2020 12:50 Ответить
с таким ЗЕпланом по "спасению" экономики может быть так что закрылись детские, а откроются трудовые...
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10.06.2020 12:51 Ответить
а лучше фильтрационные
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10.06.2020 12:54 Ответить
Диверсантам все нет покоя...
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10.06.2020 12:55 Ответить
Все очень просто, спросите тех кто знает.
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10.06.2020 13:08 Ответить
 
 