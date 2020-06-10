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Новости Коронавирус и карантин
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Германия продлила до конца лета ограничения на поездки в Украину и еще более 160 стран

Германия продлила до конца лета ограничения на поездки в Украину и еще более 160 стран

Правительство Германии на фоне пандемии коронавируса рекомендовало гражданам до конца лета отказаться поездок в Украину и еще более 160 стран за пределами Европейского Союза.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ

Согласно решению, принятому кабинетом в Берлине в среду, 10 июня, срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.

В принятом правительством решении отмечается, что возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию коронавируса. При этом будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.

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Автор: 

Германия (6950) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Цензор не спи. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/10/7255112/ Порошенко в ГБР вручили подозрение, его адвокат отрицает
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10.06.2020 12:58 Ответить
а что та бОрцунка - дочь мЭнта - как она себя чувствует....
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10.06.2020 13:04 Ответить
А звідси в Ірманію теж?
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10.06.2020 13:00 Ответить
Через карантин в обсервационном лагере Бухенвальд с отработкой стоимости проживания и питания на заводах ИГ Фарбен...
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10.06.2020 13:16 Ответить
Ось обрадую сусідку. Вона хоче туди їхати до дочки в гості.
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10.06.2020 13:18 Ответить
Країни ЄС - це фактично зараз і є "золотий мільярд"
Ну якщо бути точним, то загальне населення 26 країн ЄС - 446 млн
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10.06.2020 13:22 Ответить
Добавить штаты, и будет лярд!
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10.06.2020 13:56 Ответить
Дебіли. ***. Журналюги. Дурналюги.
Где там "ограничила"? Чи "обмежила"?
Новина ДВ українською:
Німеччина подовжила застереження щодо поїздок до третіх країн до кінця літа
.
Специально для кацапов ДВ пишет:
Германия предостерегает от поездок в Россию и Украину до конца августа
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10.06.2020 17:55 Ответить
 
 