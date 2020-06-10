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Германия продлила до конца лета ограничения на поездки в Украину и еще более 160 стран
Правительство Германии на фоне пандемии коронавируса рекомендовало гражданам до конца лета отказаться поездок в Украину и еще более 160 стран за пределами Европейского Союза.
Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ
Согласно решению, принятому кабинетом в Берлине в среду, 10 июня, срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.
В принятом правительством решении отмечается, что возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию коронавируса. При этом будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.
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Ну якщо бути точним, то загальне населення 26 країн ЄС - 446 млн
Где там "ограничила"? Чи "обмежила"?
Новина ДВ українською:
Німеччина подовжила застереження щодо поїздок до третіх країн до кінця літа
.
Специально для кацапов ДВ пишет:
Германия предостерегает от поездок в Россию и Украину до конца августа