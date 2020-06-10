Германия продлила до конца лета ограничения на поездки в Украину и еще более 160 стран

Правительство Германии на фоне пандемии коронавируса рекомендовало гражданам до конца лета отказаться поездок в Украину и еще более 160 стран за пределами Европейского Союза.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ

Согласно решению, принятому кабинетом в Берлине в среду, 10 июня, срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.

В принятом правительством решении отмечается, что возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию коронавируса. При этом будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.

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