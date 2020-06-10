Обвал жилого дома в Одессе мог произойти из-за самовольной реконструкции, - горсовет

Обрушение части 4-этажного жилого дома на ул. Ясной в Одессе сегодня ночью предварительно могло произойти из-за самовольной реконструкции здания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.

"По предварительным данным, причина обрушения - самовольная реконструкция на 3 и 4 этажах. При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами", - отметила Мостовских.

Окончательную причину ЧП установят эксперты.

По ее данным, в феврале к властям обратились жители 1 этажа, сообщившие, что в их квартире появились трещины.

Сотрудники ЖКС "Фонтанский", который обслуживает эту территорию, на месте установили "маяки", состояние которых, как утверждает чиновница, до настоящего времени не менялось.

Также читайте: После нескольких обвалов в Одессе начали проверку старых жилых домов

Кроме того, ЖКС обращался в управление национального наследия горсовета с просьбой обследовать дом и установить причину образования трещин.

Как отметила Мостовских, в 10 квартирах дома проживали 38 человек. Из них 11 человек отселены в лагерь ""Мрия", остальные - к родственникам, друзьям и знакомым.

В разборе завалов дома на Ясной, 10 задействованы 6 единиц техники и 28 сотрудников коммунальных предприятий "Горзелентрест", "Городские дороги", а также ЖКС "Фонтанский".

Еще одной причиной обрушения могла стать утечка воды в одной из квартир, которая пустовала. Как утверждают потерпевшие жильцы, они неоднократно обращались в коммунальные службы с требованием решить эту проблему. Как уточнили в мэрии, дом аварийным не значился.

Во время обрушения пострадал мужчина, получивший рваную рану ноги. Ему оказана помощь, лечится амбулаторно. Также обломки раздавили припаркованный рядом с домом автомобиль Mercedes, который принадлежит женщине, проживающей в доме напротив.

Напомним, ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома.

Также читайте: Водитель сбил четверых подростков на пешеходном переходе в Одессе