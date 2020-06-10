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Обвал жилого дома в Одессе мог произойти из-за самовольной реконструкции, - горсовет

Обвал жилого дома в Одессе мог произойти из-за самовольной реконструкции, - горсовет

Обрушение части 4-этажного жилого дома на ул. Ясной в Одессе сегодня ночью предварительно могло произойти из-за самовольной реконструкции здания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.

"По предварительным данным, причина обрушения - самовольная реконструкция на 3 и 4 этажах. При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами", - отметила Мостовских.

Окончательную причину ЧП установят эксперты.

По ее данным, в феврале к властям обратились жители 1 этажа, сообщившие, что в их квартире появились трещины.

Сотрудники ЖКС "Фонтанский", который обслуживает эту территорию, на месте установили "маяки", состояние которых, как утверждает чиновница, до настоящего времени не менялось.

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Кроме того, ЖКС обращался в управление национального наследия горсовета с просьбой обследовать дом и установить причину образования трещин.

Как отметила Мостовских, в 10 квартирах дома проживали 38 человек. Из них 11 человек отселены в лагерь ""Мрия", остальные - к родственникам, друзьям и знакомым.

В разборе завалов дома на Ясной, 10 задействованы 6 единиц техники и 28 сотрудников коммунальных предприятий "Горзелентрест", "Городские дороги", а также ЖКС "Фонтанский".

Еще одной причиной обрушения могла стать утечка воды в одной из квартир, которая пустовала. Как утверждают потерпевшие жильцы, они неоднократно обращались в коммунальные службы с требованием решить эту проблему. Как уточнили в мэрии, дом аварийным не значился.

Во время обрушения пострадал мужчина, получивший рваную рану ноги. Ему оказана помощь, лечится амбулаторно. Также обломки раздавили припаркованный рядом с домом автомобиль Mercedes, который принадлежит женщине, проживающей в доме напротив.

Напомним, ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома.

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Автор: 

горсовет (667) обрушение (179) Одесса (7879)


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Топ комментарии
+1
При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами
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10.06.2020 13:09
+1
Ну залили чуваки стяжку, не по гнилым же доскам ходить
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10.06.2020 13:11
+1
Хватает идиотов без ума реконструкцией заниматься, а потом дома падают. В каждом подъезде есть такие мудаки, которые все крушат переделывают внося существенное изменение в конструкцию дома.
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10.06.2020 13:27
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Знищили ДАБІ (ГАСК), все тільки починається!
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10.06.2020 13:05 Ответить
В Одессе и при сесеере стены обваливались.
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10.06.2020 13:16 Ответить
Гаск к обрушению никаким боком.Подсудными могут быть только Автор проекта и прораб .Остальные -мздоимцы с ленинских времён.Тут обрушение угла произошло из-за нарушения несущей способности фундамента.Простому прорабу с мозгами это видно невооружённым глазом.Вообще- то ракушняк не для многоэтажек.Вода или земляные работы снаружи или в подвале.-наиболее вероятные причины обрушения.Остальное -попытки отмазать виновников.
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10.06.2020 13:20 Ответить
а нехрен свои мерседесы ставить под чужой дом !!!
я обычно саморезик подлаживаю под колёсико,ибо неХ !!!
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10.06.2020 14:32 Ответить
Одесситы готовятся к наплыву турыстов и чердаки и кладовки оборудуют под койко-места?
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10.06.2020 13:07 Ответить
а как же карантин?
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10.06.2020 13:09 Ответить
При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами
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10.06.2020 13:09 Ответить
Ну залили чуваки стяжку, не по гнилым же доскам ходить
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10.06.2020 13:11 Ответить
https://odessa.online/wp-content/uploads/2020/06/103353416_3167217409987663_2377315078269642898_n.jpg
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10.06.2020 13:31 Ответить
1,5 роки тому в Дрогобичі на першому поверсі з"єднали дві квартири в залу для перукарні через капітальну стіну. Все впало вночі, 8 жертв і не чути щоб були покарані винуваті в цьому дійстві, а відселені жителі отримали компенсацію чи житло.
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10.06.2020 13:24 Ответить
Хватает идиотов без ума реконструкцией заниматься, а потом дома падают. В каждом подъезде есть такие мудаки, которые все крушат переделывают внося существенное изменение в конструкцию дома.
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10.06.2020 13:27 Ответить
100%.

каждый баран с перфоратором чувствует себя великим строителем.
имею сейчас проблему с уродами- соседями. госорганы устранились.
Очень хочется всех перестрелять.
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10.06.2020 23:57 Ответить
здесь фото
https://dumskaya.net/news/prichinoy-obrusheniya-doma-v-rayone-frantcuzskog-117510/
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10.06.2020 13:31 Ответить
еще фото
https://odessa.online/v-odesse-nochyu-obrushilas-chast-starinnogo-zhilogo-doma-foto/
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10.06.2020 13:32 Ответить
 
 