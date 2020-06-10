Главу вычислительного центра "Укрзализныци" и его бывшего зама подозревают в коррупции, - НАБУ

По версии следствия, подозреваемые пытались потратить 10,4 млн грн. на покупку программного обеспечения, дублирующего уже существующий функционал.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении директору филиала "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця" и его экс-заместителю, а также владельцу и директору частной компании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По версии следствия, должностные лица УЗ в 2018 году закупили программное обеспечение для продажи электронных билетов на "Бориспольский экспресс". Они сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать открытых торгов и, вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

Экспертиза установила, что купленное ПР фактически дублирует функции уже имеющегося электронного сервиса "Укрзализныци" по продаже билетов.

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"Разработчик указанного сервиса предложил "Укрзализныце" реализовать электронную продажу на "Бориспольский экспресс" бесплатно, добавив соответствующую опцию в уже функционирующий сервис по продаже е-билетов на пассажирские поезда. Однако УЗ выбрала закупку этой опции за 10,4 млн грн у другой компании, вероятно, связанной с бывшими должностными лицами госкомпании", - утверждает НАБУ.

Организаторы схемы планировали, что новый поставщик в будущем полностью вытеснит предыдущую компанию по предоставлению IТ-услуг, считают в НАБУ.

"После начала досудебного расследования и ряда следственных действий руководство "Укрзализныци" остановило расчет за программное обеспечение с избранной по переговорной процедуре частной компанией. Таким образом, 10,4 млн грн остались на счетах государственной компании", - подчеркнули в НАБУ.

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Действия чиновников квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("незаконченное покушение на завладение денежными средствами АО "Укрзализныця" в особо крупном размере совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц").

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) устанавливают местонахождение других возможных участников преступления.