"Укравтодор" просит Раду ввести плату за дороги для иностранных перевозчиков. ИНФОГРАФИКА
В начале июня "Укравтодор" инициировал обсуждение законопроектов №3544 и №3545, которые внедряют систему взимания платы с иностранных перевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в проекте закона предусмотрено, что плату будут вносить иностранные перевозчики, которые осуществляют транзитные перевозки через территорию Украины.
"Стоимость проезда будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины. В странах ЕС стоимость колеблется от 2,2 до 11 грн. Ожидается, что стоимость проезда будет составлять ориентировочно 3 грн за 1 км", - уточнили в агентстве.
Также отмечается, что плата будет взиматься исключительно за проезд по автомобильным дорогам, которые в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км.
Деньги пойдут исключительно в Государственный бюджет, а именно в дорожный фонд, и будут использоваться исключительно на развитие дорог, обещают в "Укравтодоре".
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Найкраща реклама Укравтодору!!! Зебіли, як там " стройка века"?
Как по твоей карте можно попасть в Киев из Венгрии через Беларусь?
И они думают, что тем кто ЗАРАБАТЫВАЕТ себе ЗП - 4100 грн достаточно, а для них (судьи, министры, депутаты, прокуроры ...) 49тыс/мес мало.
И поэтому они берут кредиты у запада, чтобы в бюджете были деньги для их зарплат и содержания ихней прислуги. Мы перестанем жить как с Сомали когда у нас максимальная ЗП будет больше минимальной в 2-3 раза, а не в тысячи раз! Чтобы за взяточничество - расстреливали , за воровство - отрубали руки ...
Тогда мы будем жить не как в Сомали.
ви іноземний перевізник?->так->ви їдете по якісній дорозі?->ні-> c#ка, ща до3,14здишься мне тут!!!