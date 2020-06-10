"Укравтодор" просит Раду ввести плату за дороги для иностранных перевозчиков. ИНФОГРАФИКА

В начале июня "Укравтодор" инициировал обсуждение законопроектов №3544 и №3545, которые внедряют систему взимания платы с иностранных перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в проекте закона предусмотрено, что плату будут вносить иностранные перевозчики, которые осуществляют транзитные перевозки через территорию Украины.

"Стоимость проезда будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины. В странах ЕС стоимость колеблется от 2,2 до 11 грн. Ожидается, что стоимость проезда будет составлять ориентировочно 3 грн за 1 км", - уточнили в агентстве.

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Также отмечается, что плата будет взиматься исключительно за проезд по автомобильным дорогам, которые в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км.

Деньги пойдут исключительно в Государственный бюджет, а именно в дорожный фонд, и будут использоваться исключительно на развитие дорог, обещают в "Укравтодоре".



