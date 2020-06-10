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"Укравтодор" просит Раду ввести плату за дороги для иностранных перевозчиков. ИНФОГРАФИКА

В начале июня "Укравтодор" инициировал обсуждение законопроектов №3544 и №3545, которые внедряют систему взимания платы с иностранных перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в проекте закона предусмотрено, что плату будут вносить иностранные перевозчики, которые осуществляют транзитные перевозки через территорию Украины.

"Стоимость проезда будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины. В странах ЕС стоимость колеблется от 2,2 до 11 грн. Ожидается, что стоимость проезда будет составлять ориентировочно 3 грн за 1 км", - уточнили в агентстве.

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Также отмечается, что плата будет взиматься исключительно за проезд по автомобильным дорогам, которые в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км.

Деньги пойдут исключительно в Государственный бюджет, а именно в дорожный фонд, и будут использоваться исключительно на развитие дорог, обещают в "Укравтодоре".

Укравтодор просит Раду ввести плату за дороги для иностранных перевозчиков 01

Укравтодор просит Раду ввести плату за дороги для иностранных перевозчиков 02
Укравтодор просит Раду ввести плату за дороги для иностранных перевозчиков 03

ВР (29244) дороги (2512) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+9
Главное не стесняйтесь, влупите так, что бы все через Беларусь поехали...
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10.06.2020 13:15
+7
Мы же богатейшая страна по дебилизму и тупости наріду який обирає цю владу.
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10.06.2020 13:23
+6
Также отмечается, что плата будет взиматься исключительно за проезд по автомобильным дорогам, находящихся в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км. Источник: https://censor.net/n3201090
Найкраща реклама Укравтодору!!! Зебіли, як там " стройка века"?
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10.06.2020 13:15
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Также отмечается, что плата будет взиматься исключительно за проезд по автомобильным дорогам, находящихся в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км. Источник: https://censor.net/n3201090
Найкраща реклама Укравтодору!!! Зебіли, як там " стройка века"?
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10.06.2020 13:15 Ответить
Ты жопу от дивана оторви сначала, и прокатись. По всей Украине дороги делают.
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10.06.2020 13:30 Ответить
Я так розумію твоїй дупі з чеського дивану значно видніше.?
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10.06.2020 13:34 Ответить
Не чё, что я дальнобойщик, сейчас в Чехии на загрузке стою?
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10.06.2020 13:36 Ответить
Звідки ти далекобійник, якщо чокаєш? Кацапа, ти така кумедна!
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10.06.2020 13:38 Ответить
З Ужгорода. А чё словаки говорят, будешь знать. Хоть бы на фамилию глянул, прежде чем кацапом называть, я в отличии от тебя её не скрываю.
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10.06.2020 14:43 Ответить
Так хто ти якщо не кацап? Пишеш кацапською, на прізвище кажеш фамілія.. Хто ти якщо не кацап?
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10.06.2020 18:05 Ответить
гнать надо с дорог дальнобоев! Беспредельщики. Права за сало понакупали
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10.06.2020 16:21 Ответить
Главное не стесняйтесь, влупите так, что бы все через Беларусь поехали...
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10.06.2020 13:15 Ответить
Так на Беларашке для иностранцев уже лет 10 как дороги платные. Другое дело, что боюсь что скоро плата и для украинцев будет взыматься с дорог, которые же за наш счет построили. Не простаивать же терминалам без работы
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10.06.2020 13:18 Ответить
Для украинцев взымут, а иностранцев у нас жалеют, все бесплатно.
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10.06.2020 13:21 Ответить
вы спросите сколько наши за дороги платят в европе..
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10.06.2020 13:24 Ответить
А с чего это у нас все должно быть бесплатное?
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10.06.2020 13:19 Ответить
Тарифы на перевалку в морских портах у нас самые высокие например, а что у нас бесплатно то? Знаете сколько литр бензина стоит в США?
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10.06.2020 13:22 Ответить
Все бесплатно,даже лечение и вызов скорой помощи.
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10.06.2020 13:35 Ответить
Ну и хорошо, я очень рад.
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10.06.2020 13:35 Ответить
Иностранец? Или рад что денежки из бюджета Украины идут иностранцам?
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10.06.2020 13:39 Ответить
Агент госдепа.
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10.06.2020 14:21 Ответить
У вас уже коммунизм? Вы простите в какой стране живете?
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10.06.2020 15:09 Ответить
с дуба упал что ли..белорусы умнее наших дебилов...давно берут плату....
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10.06.2020 13:23 Ответить
Ну так я и говорю, пусть не стесняются, нет такой ситуации которую наши "реформаторы" не довели бы до абсурда...
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10.06.2020 13:25 Ответить
Ну ты просто гений географии!
Как по твоей карте можно попасть в Киев из Венгрии через Беларусь?
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10.06.2020 15:07 Ответить
Наши что нибудь придумают. А как можно в богатейшей стране Европы жить как в Сомали?
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10.06.2020 15:18 Ответить
А это потому, что те кто НАЗНАЧАЕТ себе ЗП из бюджета не знает меры!
И они думают, что тем кто ЗАРАБАТЫВАЕТ себе ЗП - 4100 грн достаточно, а для них (судьи, министры, депутаты, прокуроры ...) 49тыс/мес мало.
И поэтому они берут кредиты у запада, чтобы в бюджете были деньги для их зарплат и содержания ихней прислуги. Мы перестанем жить как с Сомали когда у нас максимальная ЗП будет больше минимальной в 2-3 раза, а не в тысячи раз! Чтобы за взяточничество - расстреливали , за воровство - отрубали руки ...
Тогда мы будем жить не как в Сомали.
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10.06.2020 15:42 Ответить
приходите к нашей няне, мы с вас денежку сдерем...
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10.06.2020 13:17 Ответить
А чего плату брать? Мы же богатейшая страна по дебилизму и тупости власти. Мы же не Германия и не Америка ,где все платно. У нас и скорая помощь для иностранцев бесплатная, вызывай хоть каждый день. Деньги ведь в бюджет льются рекой.))
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10.06.2020 13:19 Ответить
Мы же богатейшая страна по дебилизму и тупости наріду який обирає цю владу.
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10.06.2020 13:23 Ответить
Нормативное состояние , это когда руль ещё терпимо держать в руках.
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10.06.2020 13:21 Ответить
я бы продлир эту графсхему:
ви іноземний перевізник?->так->ви їдете по якісній дорозі?->ні-> c#ка, ща до3,14здишься мне тут!!!
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10.06.2020 13:21 Ответить
пару раз аваковские няни- контролеры изнасилуют прямо на дороге, остальные все будут платить сами
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10.06.2020 13:28 Ответить
деньги возьмут, груз конфискуют, изнасилуют и обратно отправят, уж лучше в обьезд.
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10.06.2020 13:37 Ответить
Этот закон никогда не булет введён. Потому что иностранцы не будут платить в Украине за дороги, которых у нас нет. Они могут только выставить иски "Автодору" за поломанную технику.
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10.06.2020 13:23 Ответить
В январе 2019 Беларусь отменила плату за дороги с иностранных перевозчиков . Зеленые дебилоиды , в трудное для страны время перенаправляют денежные потоки в Беларусь .Не украсть , не посторожить , все за что берется Зелински получается через опу .
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10.06.2020 13:25 Ответить
Adekvat pojdiot o vasim ***********
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10.06.2020 13:27 Ответить
Я протестую, почему только для для иностранных? Наши что лучше?
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10.06.2020 13:33 Ответить
Дебилы *** ,останетесь вообще без перевозчиков,они же и так деньги оставляют когда едут по Украине🤦🙇😣
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10.06.2020 13:39 Ответить
Я вёл этот проект с 2011 года. Это одно из наших обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и является обычной европейской практикой
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10.06.2020 14:00 Ответить
 
 