В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву: "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника"
В Кремле заявили, что не пригласили президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву 24 июня, поскольку "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника Победы".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я вам сказал, что акцент делается на возобновлении приглашений главам государств СНГ. Есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом работать в этих структурах и ни разу сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", - сказал Песков.
По его словам, нет подтверждения участия в этих мероприятиях президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сказал Песков, уже заявили о готовности приехать на парад в Москву представители Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Кроме того, есть подтверждения от Сербии, Хорватии и оккупированных Россией грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии.
Как известно 24 июня российские оккупационные администрации намерены провести парады в Донецке и Луганске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для Украины - тот "парад" это очередное шапито и кривляние чужими заслугами..
в берлине пусть парад проведут, если хотят вспомнить победу ссс (не рф) над германией , а в масквабаде - нелогично..
Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/umer-mnogoletniy-prezident-burundi-nkurunziza-neskolko-let-nazad-on-obnulil-svoi-prezidentskie-sroki-1503759.html