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Новости День Победы
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В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву: "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника"

В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву:

В Кремле заявили, что не пригласили президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву 24 июня, поскольку "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника Победы".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я вам сказал, что акцент делается на возобновлении приглашений главам государств СНГ. Есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом работать в этих структурах и ни разу сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", - сказал Песков.

По его словам, нет подтверждения участия в этих мероприятиях президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сказал Песков, уже заявили о готовности приехать на парад в Москву представители Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Кроме того, есть подтверждения от Сербии, Хорватии и оккупированных Россией грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня, - Путин

Как известно 24 июня российские оккупационные администрации намерены провести парады в Донецке и Луганске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

День Победы (1211) Зеленский Владимир (20336) москва (3073) парад (634) Песков Дмитрий (1865)


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Топ комментарии
+14
а он так ждал, надеялся и верил
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10.06.2020 13:31
+13
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву: "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника" - Цензор.НЕТ 5084
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10.06.2020 13:32
+13
Я уверен, что к этому корпоративчику Зеленский точно готовился. Обидели пацана... Оставили без утренника и без возможности залезть на табуретку и прочитать смешной стишок.
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10.06.2020 13:32
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а он так ждал, надеялся и верил
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10.06.2020 13:31 Ответить
а можно и без приглашения завалится!
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10.06.2020 13:37 Ответить
Чего этот письков выздоровел от коронавируса? Бог бы не позволил. Видимо и не болел , а наврал как всегда, скотина.
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10.06.2020 13:51 Ответить
Это Украине не сигнализировала, а шмаркля очень даже "сигнализировал".
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10.06.2020 13:31 Ответить
не хочуть зайвий раз "палити" свого агента
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10.06.2020 13:31 Ответить
а может просто решили не ставить свою марионетку в неловкое и шаткое положение ?
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10.06.2020 13:32 Ответить
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву: "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника" - Цензор.НЕТ 5084
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10.06.2020 13:32 Ответить
Я уверен, что к этому корпоративчику Зеленский точно готовился. Обидели пацана... Оставили без утренника и без возможности залезть на табуретку и прочитать смешной стишок.
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10.06.2020 13:32 Ответить
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву: "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника" - Цензор.НЕТ 7951
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10.06.2020 13:34 Ответить
На Кровавой площади демонтировали пианино?)
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10.06.2020 13:36 Ответить
Зеля сказал что он на одном поле с кацапами срать не сядет, так понимаю?
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10.06.2020 13:36 Ответить
а что разве кто то обиделся
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10.06.2020 13:38 Ответить
)) чёт корейского солнца не видно в списке желающих разделить радость. а где братские классовые лидеры из стран азии, африки и латинской омерики? куба, шо уже не любофф ея?
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10.06.2020 13:39 Ответить
пукин - ********* не ссср, хватит строить из себя генсека..
для Украины - тот "парад" это очередное шапито и кривляние чужими заслугами..
в берлине пусть парад проведут, если хотят вспомнить победу ссс (не рф) над германией , а в масквабаде - нелогично..
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10.06.2020 13:44 Ответить
чи не "радость"
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10.06.2020 13:45 Ответить
єдине "досягнення" чим кацапо-гЄбельси зобмують свою бидло-масу....
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10.06.2020 13:45 Ответить
В списке холуев нет великой армении
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10.06.2020 13:48 Ответить
не увидели в его глазах желания праздновать. А он бедняжка так хотел, мир в глазах путина рассмотрел))
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10.06.2020 13:50 Ответить
Парад в Москве это насмешка и надругательство над всеми теми, кто отдал свою жизнь за мир. Как можно ехать в страну оккупант, армия, которой каждый день убивает украинцев. В цивилизованном мире Россия не должна вообще существовать, это лишняя страна.
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10.06.2020 13:52 Ответить
А чё,пожалели зебобу?мы бы поприкалывались с конвульсий зекретина
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10.06.2020 13:54 Ответить
Сигналют те кто с зади, а Украина уже впереди! Слепой Песков и незаметил как обогнали их запорожец.
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10.06.2020 14:04 Ответить
Подтверждение от Хорватии???
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10.06.2020 14:05 Ответить
Есть только одна ситуация - финальная распродажа и полная фрагментация правопреемницы, эту радость России мы, украинцы, искренне разделим.
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10.06.2020 14:08 Ответить
А Макрін? Він так хотів приїхати...
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10.06.2020 14:09 Ответить
Люди такі люди. Зробили з війни головний празнік. І тішаться, шо перемогли. Все ж таки на мій погляд тут значно більше підстав горювати, ніж святкувати. Але психікою людини надзвичайно легко маніпулювати. Звідси і це їхнє "можем повторіть". Очко знову свербить.
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10.06.2020 14:20 Ответить
та ватная Вошьдь зебилов уже какие только сигналы СОС хйлу не посылала, разве что, пока что, не выступает с видосиками в шикарном колорадском френче, хотя труселя, вполне возможно, давно уже колорадские, вот только Мендель об этом вряд-ли сейчас кому-либо расскажет, даже дорогой супруге-разлучнице ЕЁ президента..
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10.06.2020 14:20 Ответить
Что то у петуха галантерейного рожа траурная, видимо не было желающих разделить радость победы с кремлевскими комуно-фашистами.
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10.06.2020 14:28 Ответить
тю... А зачем? Уже давно подготовлена и отправлена делегация из беркутов по "обмену"
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10.06.2020 14:42 Ответить
Сигнализирую от имени украины: ПТН - ПНХ!
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10.06.2020 14:47 Ответить
а на хрена нам ваш парад геноцида Украины!! лукашенко и так вылежит путину всё, везде и за всех!!!
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10.06.2020 15:09 Ответить
парад во время короновирусной чумы это сумашествие и самоуничтожение, туда поедет только сумасшедший или самоубийца
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10.06.2020 15:11 Ответить
Умер многолетний президент Бурунди Нкурунзиза. Несколько лет назад он обнулил свои президентские сроки
Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/umer-mnogoletniy-prezident-burundi-nkurunziza-neskolko-let-nazad-on-obnulil-svoi-prezidentskie-sroki-1503759.html
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10.06.2020 16:34 Ответить
 
 