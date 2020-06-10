Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: против горняков планируют возбуждать уголовные дела по политическим статьям, - правозащитница
Директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова заявила, что по ее данным, против шахтеров, протестующих на оккупированной части Луганской области вблизи города Антрацит, будут возбуждать уголовные дела по политическим статьям.
Об этом Ястребова рассказала в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
В оккупированном Антраците шестой день продолжается протест на шахте "Комсомольская".
"Под землей остаются более тридцати человек. Вчера трое шахтеров поднялись на поверхность, у них ухудшилось состояние здоровья. Сейчас спуск в шахту контролирует так называемое "МГБ ЛНР". Они делают все для того, чтобы шахтеры не присоединились к забастовке. По нашей информации, вчера шесть горняков хотели присоединиться к протесту, но по дороге их задержали и увезли на допрос. Впоследствии отпустили", - говорит Вера Ястребова.
Также по информации правозащитников, наемники РФ давят и запугивают членов семей шахтеров.
"Родных заставляют звонить шахтерам, которые под землей, чтобы те прекращали протесты. На людей давят, запугивают. А чтобы исключить распространение информации, власть так называемой "ЛНР" выключила связь в районе Антрацита", - рассказала Ястребова.
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