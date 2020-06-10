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Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: против горняков планируют возбуждать уголовные дела по политическим статьям, - правозащитница

Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: против горняков планируют возбуждать уголовные дела по политическим статьям, - правозащитница

Директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова заявила, что по ее данным, против шахтеров, протестующих на оккупированной части Луганской области вблизи города Антрацит, будут возбуждать уголовные дела по политическим статьям.

Об этом Ястребова рассказала в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

В оккупированном Антраците шестой день продолжается протест на шахте "Комсомольская".

"Под землей остаются более тридцати человек. Вчера трое шахтеров поднялись на поверхность, у них ухудшилось состояние здоровья. Сейчас спуск в шахту контролирует так называемое "МГБ ЛНР". Они делают все для того, чтобы шахтеры не присоединились к забастовке. По нашей информации, вчера шесть горняков хотели присоединиться к протесту, но по дороге их задержали и увезли на допрос. Впоследствии отпустили", - говорит Вера Ястребова.

Также по информации правозащитников, наемники РФ давят и запугивают членов семей шахтеров.

"Родных заставляют звонить шахтерам, которые под землей, чтобы те прекращали протесты. На людей давят, запугивают. А чтобы исключить распространение информации, власть так называемой "ЛНР" выключила связь в районе Антрацита", - рассказала Ястребова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: горняки третий день не поднимаются на поверхность, профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих

Автор: 

забастовка (321) протест (5857) шахта (960) антрацит (8) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+22
Хотели "рускаго мира", его и получили. Зато бендеровцев нет и Правый сектор под каждым кустом не сидит
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10.06.2020 13:51
+17
Меньше всего волнуют их забастовки.
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10.06.2020 13:49
+15
Как мне рассказывал мужик с Антрацита, местные шахтёры в 14-ом году активно помогали кацапам в штурме Саур Могилы, так что *****. За шо воевали, то и получили.
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10.06.2020 14:12
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Меньше всего волнуют их забастовки.
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10.06.2020 13:49 Ответить
очень хорошо
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10.06.2020 13:49 Ответить
Хотели "рускаго мира", его и получили. Зато бендеровцев нет и Правый сектор под каждым кустом не сидит
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10.06.2020 13:51 Ответить
хай бастуют.
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10.06.2020 13:52 Ответить
Куда "хай бастують", а озброєння для потреби республіки хто викопувати буде!
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10.06.2020 15:03 Ответить
да пох
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10.06.2020 13:53 Ответить
Ст 58 ук рсфср
Контрреволюционным признаётся всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов.
58-1а. Расстрел с конфискацией имущества, или 10 лет с конфискацией имущества.
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10.06.2020 13:54 Ответить
Какая прєлєсть!А проти чого ті шахтьори протестують, і чому на поверхні їх ніхто не підтримує?
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10.06.2020 13:55 Ответить
а как вошьдь учил? сначала экономические требования, которые потом должны перерасти в политические ))) "превентивная мера" (С)
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10.06.2020 13:56 Ответить
за что боролись, на то и напоролись (с)
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10.06.2020 13:58 Ответить
Зато дела будут изложены на русском языке, а это меняет дело
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10.06.2020 14:05 Ответить
Как мне рассказывал мужик с Антрацита, местные шахтёры в 14-ом году активно помогали кацапам в штурме Саур Могилы, так что *****. За шо воевали, то и получили.
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10.06.2020 14:12 Ответить
Может после проверки ваших задниц на крепость начнете думать головой. А пока пользуйтесь тем,что требовали.
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10.06.2020 14:13 Ответить
кротам место под землей!
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10.06.2020 14:18 Ответить
Вспоминаю, как при Украине с шахтерами носились, Украина того не имела, но все самое лучшее отдавали шахтерам, самые высокие зарплаты, льготы, путевки в дома отдыха, санатории, награды, квартиры, большие пенсии. Хотя Донбасс был высоко дотационным районом, кому-то не доплачивали, а шахтерам отдавали. И шахтеры стали думать, что они кормят Украину и еще решили, что им еще не доплачивают, позвали русский мир, Путина. Пришел русский мир, все ценное вывез к себе в Московию, шахты стали закрывать, сдали на металлолом или просто разрушили. Теперь шахтеры превратись в бомжей, которые не то, чтобы прокормить Украину, они теперь не в состоянии даже себя прокормить. Ходят с протянутой рукой. Очень поучительная история падения, предательства. Так вам и надо.
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10.06.2020 14:22 Ответить
люмпенманкуртство
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10.06.2020 14:28 Ответить
Команду розстріляти обов'язково давати російською.
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10.06.2020 14:47 Ответить
Да, так им будет приятнее
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10.06.2020 14:57 Ответить
Помруть з думкою про Росію, як мріяли кримчани.
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10.06.2020 15:06 Ответить
Ястребова, не трепыхайся. Эти кроты с 1991 года терроризировали власти Украины, требуя выполнения своих хотелок. Пусть подохнут все, кормильцы хреновы. Пусть жрут русский мир, пока не повыздыхают! Это им не в Киеве касками перед КМ стучать!
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10.06.2020 14:58 Ответить
Какие вы тут все злые и бессердечные. А они ж там такие же украинцы, просто вместо дебила в президенты они выбрали слиться в рашку. А мотивы этого поступка в обоих случаях совершенно одинаковые.
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10.06.2020 15:29 Ответить
"это Украина виновата что на Донбассе поверили сепаратистам"
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10.06.2020 16:47 Ответить
Ну да. Тем во всём виновата Украина, этим во всём виноват Порошенко. Один и тот же ход мыслей.
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10.06.2020 16:55 Ответить
это просто рабы партии регионов. Так было с 1991 г. Бунт на коленях?
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10.06.2020 15:33 Ответить
В Украине шахтёры шли на пенсию в 50, но это не устраивало, так потом уже после 10 лет подземного стажа. Такого нигде в мире нет, но Украина может себе позволить. В Чехии шахтёры на пенсию в 60 лет, но захотели раньше, типа тяжёлые условия. В правительстве Чехии их послали подальше и сказали - дай вам, а завтра официанты прийдут, шо им тоже тяжело. Но всё им Украина была не такая, так теперь получите, щас вам всё будет и ванна и шампанское..
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10.06.2020 15:37 Ответить
не панькайтеся з тими майдаунами - на підвал, а краще - в расход!
маладойдєржавє і так важко, а вони бастувати вирішили....
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10.06.2020 16:29 Ответить
 
 