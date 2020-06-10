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Все, что сегодня предлагается, - сделать эмиссию на 400 млрд, то есть сжечь резервы НБУ, других идей нет, - Милованов

Все, что сегодня предлагается, - сделать эмиссию на 400 млрд, то есть сжечь резервы НБУ, других идей нет, - Милованов

Бывший министр экономики Тимофей Милованов критикует предложения политической рабочей группы по развитию и восстановлению экономики.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Посмотрел очередное заседание очередной политической рабочей группы по очередному развитию и восстановлению экономики. Новых идей нет. Есть идея взять 400 млрд и раздать бизнесу и людям, построить инфраструктуру. Каким людям, какому именно бизнесу, какую инфраструктуру? По каким конкретно критериям? Ответа нет", — написал Милованов.

Экс-министр напомнил, что деньги и так раздают людям — в виде пенсий, субсидий и выплат по безработице. И если бы у государства была возможность поднять эти соцвыплаты, их бы давно подняли.

Также на Цензор.НЕТ: Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов

"На самом деле, все, что предлагается — это сделать эмиссию на 400 млрд. Других идей нет. Нормальным языком — это предложение сжечь резервы НБУ. Ну, давайте. Что это даст? Ничего. Проблема не в том где взять деньги, а как их потратить. Так, чтобы экономике была наибольшая польза. И здесь ничего нового не предложено", — считает Милованов.

"Идей нет. И поэтому мы бедные", — подытожил он.

Все, что сегодня предлагается, - сделать эмиссию на 400 млрд, то есть сжечь резервы НБУ, других идей нет, - Милованов 01

Автор: 

НБУ (4835) экономика (3879) эмиссия (63) Милованов Тимофей (289)


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Топ комментарии
+13
Колишній зебіл проти теперішніх зебілів. Це має бути епічно! Але, що на це скажуть зебіли?
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10.06.2020 13:51
+11
Ну що, зебобіки, от і добрались ваші миші до резервів НБУ. Нагадую - зробили ви це разом.
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10.06.2020 13:56
+10
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное - а у нас денег нет!" (С) известный кот
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10.06.2020 13:52
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Ну, как Янукович, всё в семью
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10.06.2020 13:49 Ответить
Мілованов не економіст а псевдо-науковець який писав дисертацію по теорії ігр і дуже добре що його відправили у відставку, такі говнофахівці Україні не потрібні! А от допомога громадянам України потрібна! Весь цивілізований світ допомагає своїм громадянам - США дають по 1200 доларів кожному щоб підтримати споживчі ринки під час кризи, щоб люди пішли в магазин і купили собі продутків та засобів першої необхідності, щоб не зупинявся процес товар-гроші-товар, щоб сплачувались податки з продажів! Мілованов цього не розуміє, а вже навіть в Китаї це зрозуміли і почали видавати громадянам ваучери на 1,7 млрд доларів для шопінгу та оплати послуг закладів громадського харчування! Вже навіть китайці зрозуміли що краще видавати гроші простим людям щоб вони їх витрачали на свої потреби і тим самим буде збільшуватись обсяг продажів і розмір внутрішнього ринку, буде збільшуватись ВВП країни! Нарешті під час страшної кризи економісти сказали правду - гроші потрібно видавати простим людям, які не будуть ховати їх в банках та офшорах, а будуть витрачати на покупки прямо зараз, на продукти першої необхідності і це підніме економіку!
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10.06.2020 14:24 Ответить
Проїдання, це розвиток економіки. А роздача "своїм" - тим більше
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10.06.2020 14:31 Ответить
Колишній зебіл проти теперішніх зебілів. Це має бути епічно! Але, що на це скажуть зебіли?
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10.06.2020 13:51 Ответить
Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов - Цензор.НЕТ 3307
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10.06.2020 14:37 Ответить
До речі, цей зебіл, будучи міністром, зізнався, що голосував за Порошенка.
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10.06.2020 14:43 Ответить
А твой папа трахнул твою маму. На выходе Х знает что получилось! Важен конечный результат.
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10.06.2020 15:40 Ответить
Ты дебил? Странно! Без ошибок пишешь...
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10.06.2020 15:59 Ответить
магу з ашибками, как ты любеж.
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10.06.2020 16:31 Ответить
Ты не злой, ты какой-то странный.
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10.06.2020 16:48 Ответить
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное - а у нас денег нет!" (С) известный кот
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10.06.2020 13:52 Ответить
а мвф на что деньги дает?? на повышение пенсий и пособий или под реформы для развития??))
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10.06.2020 13:55 Ответить
OK. Задаю три простых вопроса:
Полиция реформирована?
Судебная система реформирована?
Медицина реформирована?
На все три вопроса ответ один - "Черта с два!"
Задаю следующий вопрос:
Сколько раз повышались пенсии и осуществлялись всяческие подарочные выплаты?
Ответ: "Не менее 4-х раз"
Вы считаете, что деньги МВФ идут на что-то, кроме сдерживания социального взрыва? Ну-ну...
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10.06.2020 14:00 Ответить
полиция и судебная система реформированы но с ошибками, медреформа только в процессе))
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10.06.2020 14:06 Ответить
Когда вам сделают операцию по удалению саркомы, после которой вы обнаружите, что метастазы распространились по всему телу и, в сущности, продолжают свою разрушительную работу, я посмеюсь над тем, как вы, глядя на свой диагноз, станете себя утешать: "Ну... операция была успешной. Но с ошибками"
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10.06.2020 14:16 Ответить
странный пример,ну нет уж,пусть вам поставят такой диагноз и прооперируют)) а я не посмеюсь а посочувствую вам))
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10.06.2020 14:26 Ответить
кстати и в контрольных работах допускают ошибки и реформы от этого не застрахованы))
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10.06.2020 14:28 Ответить
Відколи це ти став таким шибко грамотним?
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10.06.2020 13:52 Ответить
та какая разница!))
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10.06.2020 13:52 Ответить
Какая разница должна быть дебилам,выбравшим весь этот гнойный мусор.А что делать людям?
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10.06.2020 13:58 Ответить
просто пережить как и прежде все неприятности))
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10.06.2020 14:04 Ответить
Ну що, зебобіки, от і добрались ваші миші до резервів НБУ. Нагадую - зробили ви це разом.
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10.06.2020 13:56 Ответить
Зебуины, я в восхищении!
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10.06.2020 13:56 Ответить
Цікава політика - то маски, то зерно, тепер золото. А в цей час вистава з посадкою Порошенка. Молодці!
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10.06.2020 13:57 Ответить
И это только лишь за один год,то ли ещё будет.
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10.06.2020 15:04 Ответить
правительство: просираем деньги! нарид: ой как здорово жить!
правительство: денег нет! нарид: владу геть!
новое правительство: копим деньги! нарид ой, зубожіння!!!
новое правительство: деньги есть! нарид: надоело зубожіння владу геть!!!
новое правительство: просираем деньги!!!
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10.06.2020 13:58 Ответить
согласен
свыня до своеї свивячої копілочки, копійочка до копійочки,
свиня бережлива
а народу

курс в 3 раза

коммуналку в 6 раз
пенсионный на 10 ки лет
и тд.
и почему нарид свыню не любит?
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10.06.2020 15:16 Ответить
Все эти наши горе экономисты хотят быть похожими на пламенных социалистов из позапрошлого века,где то раздобыть бабло и раздать его несчастному быдлу через бюджет - вот их главная и единственная цель в работе,идиоты не желают заботиться о создании рабочих мест,нормального бизнес климата с нормальными налогами,про борьбу с коррупцией и казнокрадами они вообще и думать не желают.
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10.06.2020 14:06 Ответить
прадать усьо, купіть пінждак с атлівом- і в герцлію
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10.06.2020 14:11 Ответить
Почему же, можно сжечь олигархов и конфисковать все награбленное! Сразу Украина дышать начнет!
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10.06.2020 14:20 Ответить
Чому обов'язково палити? Можна ліквідувати монополії та обкласти податками.
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10.06.2020 15:26 Ответить
морда дебила .у него даже читать нет желания что он там пропи...дел ...
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10.06.2020 14:28 Ответить
Если коротко - просто напечатать денег, чтобы всем хватило...
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10.06.2020 14:38 Ответить
Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов - Цензор.НЕТ 7368
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10.06.2020 15:23 Ответить
Головне питання: що, ви хочете досягти вливанням коштів в економіку? Якщо попіаритися та роздерибанити то, довго думати не потрібно. Якщо влити тим, хто вже і так має багато то, теж думати нема чого. Які там плани розвитку?
Якщо ж, у когось виникне думка розвивати економіку то, починати потрібно не з коштів, а з зміни системи державного управління. Перш за все, позбавити чиновників-бюрократів можливості обдерати дрібний та середній бізнес. По друге, бізнесу потрібне місце, інструменти та матеріали. По третьє, ринки збуту. Доки не будуть вирішені ці питання то, все марні балачки.
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10.06.2020 15:25 Ответить
шмаркля на початку року у Давосi про перспективи економiки в Українi при його вiслючому керiвництвi. ну Ви, панове,пам'ятаєте...

Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов - Цензор.НЕТ 9479
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10.06.2020 17:18 Ответить
 
 