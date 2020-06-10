Все, что сегодня предлагается, - сделать эмиссию на 400 млрд, то есть сжечь резервы НБУ, других идей нет, - Милованов
Бывший министр экономики Тимофей Милованов критикует предложения политической рабочей группы по развитию и восстановлению экономики.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Посмотрел очередное заседание очередной политической рабочей группы по очередному развитию и восстановлению экономики. Новых идей нет. Есть идея взять 400 млрд и раздать бизнесу и людям, построить инфраструктуру. Каким людям, какому именно бизнесу, какую инфраструктуру? По каким конкретно критериям? Ответа нет", — написал Милованов.
Экс-министр напомнил, что деньги и так раздают людям — в виде пенсий, субсидий и выплат по безработице. И если бы у государства была возможность поднять эти соцвыплаты, их бы давно подняли.
Также на Цензор.НЕТ: Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов
"На самом деле, все, что предлагается — это сделать эмиссию на 400 млрд. Других идей нет. Нормальным языком — это предложение сжечь резервы НБУ. Ну, давайте. Что это даст? Ничего. Проблема не в том где взять деньги, а как их потратить. Так, чтобы экономике была наибольшая польза. И здесь ничего нового не предложено", — считает Милованов.
"Идей нет. И поэтому мы бедные", — подытожил он.
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На все три вопроса ответ один - "Черта с два!"
Задаю следующий вопрос:
Сколько раз повышались пенсии и осуществлялись всяческие подарочные выплаты?
Ответ: "Не менее 4-х раз"
Вы считаете, что деньги МВФ идут на что-то, кроме сдерживания социального взрыва? Ну-ну...
правительство: денег нет! нарид: владу геть!
новое правительство: копим деньги! нарид ой, зубожіння!!!
новое правительство: деньги есть! нарид: надоело зубожіння владу геть!!!
новое правительство: просираем деньги!!!
свыня до своеї свивячої копілочки, копійочка до копійочки,
свиня бережлива
а народу
курс в 3 раза
коммуналку в 6 раз
пенсионный на 10 ки лет
и тд.
и почему нарид свыню не любит?
Якщо ж, у когось виникне думка розвивати економіку то, починати потрібно не з коштів, а з зміни системи державного управління. Перш за все, позбавити чиновників-бюрократів можливості обдерати дрібний та середній бізнес. По друге, бізнесу потрібне місце, інструменти та матеріали. По третьє, ринки збуту. Доки не будуть вирішені ці питання то, все марні балачки.