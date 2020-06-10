Все, что сегодня предлагается, - сделать эмиссию на 400 млрд, то есть сжечь резервы НБУ, других идей нет, - Милованов

Бывший министр экономики Тимофей Милованов критикует предложения политической рабочей группы по развитию и восстановлению экономики.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Посмотрел очередное заседание очередной политической рабочей группы по очередному развитию и восстановлению экономики. Новых идей нет. Есть идея взять 400 млрд и раздать бизнесу и людям, построить инфраструктуру. Каким людям, какому именно бизнесу, какую инфраструктуру? По каким конкретно критериям? Ответа нет", — написал Милованов.

Экс-министр напомнил, что деньги и так раздают людям — в виде пенсий, субсидий и выплат по безработице. И если бы у государства была возможность поднять эти соцвыплаты, их бы давно подняли.

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"На самом деле, все, что предлагается — это сделать эмиссию на 400 млрд. Других идей нет. Нормальным языком — это предложение сжечь резервы НБУ. Ну, давайте. Что это даст? Ничего. Проблема не в том где взять деньги, а как их потратить. Так, чтобы экономике была наибольшая польза. И здесь ничего нового не предложено", — считает Милованов.

"Идей нет. И поэтому мы бедные", — подытожил он.