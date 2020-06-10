Порошенко прибыл в ОГП: Мы приехали, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают Конституцию и превращают Украину в авторитарный режим

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прибыл в Офис генпрокурора с адвокатами и народными депутатами, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать - мы их не боимся. Мы приехали сюда для того, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, Конституцию, пытаются превратить Украину в авторитарный режим", - подчеркнул Порошенко.

"Только вы видели, что в ГБР абсолютно незаконно человек, который не представился, пыталась продемонстрировать попытку предъявить подозрение. По какой позиции? По делу, которое Генеральный прокурор Рябошапка назвал "юридическим трэшем", которое связано с реализацией конституционных полномочий Президента о назначении заместителя главы Службы внешней разведки", - напомнил Порошенко.

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Порошенко отметил, что есть экспертизы, которые подтверждают, что он действовал в полном соответствии с Конституцией Украины. "Полномочия Президента определены Конституцией. Там четко отмечено, что Президент обязан назначать руководство военных формирований, к которым относится Служба внешней разведки", - сообщил Порошенко.

"На сегодняшний день они сами себя загнали и попытка предъявить подозрение Президенту, действующему народному депутату Порошенко, обязан делать исключительно Генеральный прокурор", - отметил лидер партии "Европейская Солидарность"

"И мы безусловно будем защищать демократию в Украине. Я еще раз подчеркиваю, что ничего общего с верховенством права, с демократией, с защитой, с расследованием преступлений это не имеет. Это называется двойные стандарты, преследование позиции и упрек лидеру оппозиции", - убежден Порошенко.

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"Этим занимался Янукович. Я очень сожалею, Владимир Александрович, что вы даете незаконные указания Генеральному прокурору, "на 300% вашему человеку" выполнять преступные приказы. Я еще раз подчеркиваю - перезвоните Януковичу в Россию и спросите, чем он закончил. И своевременно остановитесь. Так будет лучше для вас, так будет лучше для Украины", - призвал Зеленского политик.