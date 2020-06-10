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Порошенко прибыл в ОГП: Мы приехали, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают Конституцию и превращают Украину в авторитарный режим

Порошенко прибыл в ОГП: Мы приехали, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают Конституцию и превращают Украину в авторитарный режим

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прибыл в Офис генпрокурора с адвокатами и народными депутатами, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать - мы их не боимся. Мы приехали сюда для того, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, Конституцию, пытаются превратить Украину в авторитарный режим", - подчеркнул Порошенко.

"Только вы видели, что в ГБР абсолютно незаконно человек, который не представился, пыталась продемонстрировать попытку предъявить подозрение. По какой позиции? По делу, которое Генеральный прокурор Рябошапка назвал "юридическим трэшем", которое связано с реализацией конституционных полномочий Президента о назначении заместителя главы Службы внешней разведки", - напомнил Порошенко.

Смотрите также: Зеленскому стоит позвонить Януковичу и спросить, чем закончится политическое преследование оппозиции, - Порошенко. ВИДЕО

Порошенко отметил, что есть экспертизы, которые подтверждают, что он действовал в полном соответствии с Конституцией Украины. "Полномочия Президента определены Конституцией. Там четко отмечено, что Президент обязан назначать руководство военных формирований, к которым относится Служба внешней разведки", - сообщил Порошенко.

"На сегодняшний день они сами себя загнали и попытка предъявить подозрение Президенту, действующему народному депутату Порошенко, обязан делать исключительно Генеральный прокурор", - отметил лидер партии "Европейская Солидарность"

"И мы безусловно будем защищать демократию в Украине. Я еще раз подчеркиваю, что ничего общего с верховенством права, с демократией, с защитой, с расследованием преступлений это не имеет. Это называется двойные стандарты, преследование позиции и упрек лидеру оппозиции", - убежден Порошенко.

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"Этим занимался Янукович. Я очень сожалею, Владимир Александрович, что вы даете незаконные указания Генеральному прокурору, "на 300% вашему человеку" выполнять преступные приказы. Я еще раз подчеркиваю - перезвоните Януковичу в Россию и спросите, чем он закончил. И своевременно остановитесь. Так будет лучше для вас, так будет лучше для Украины", - призвал Зеленского политик.

Порошенко Петр (19599) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+38
зеленый дурак своими руками роет себе политическую могилу
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10.06.2020 13:57
+35
новость неправильная !

ПОРОХ с ЕС плющат БЕНЯдиктовну

по Прямому идет прямой стрим с кабинета Генпрокурора БЕНЯдиктовны, которая бросила его, позорно бежав

после таких "приводов" Пороха в прокуратуру у БЕНЯдиктовны будет нервная болезнь !
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10.06.2020 13:59
+25
справедливость восторжествует, когда зелоха и его команду будут привлекать к ответственности.
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10.06.2020 13:59
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Страница 3 из 3
В чому була позаконність? Вониж ніяк не могли знати що Педро в цей момент ховається в каналізаційній ямі.
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10.06.2020 15:15 Ответить
Слегка хитрожопый Пеця обижается на сильно хитрожопого Зебила.
Сам виноват - без тебя он не пришел бы к власти.
А если честно:
выбираю "Армия, Мова, Віра" вместо "Какая разница".
п.с.
Трагично, что приходится делать выбор между хитрожопыми разной концентрации.
Где, черт возьми, украинцы?
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10.06.2020 15:08 Ответить
Слегка хитрожопый разбогател на 1 лярд долларов за время своего президентства и дал 100 таким как ты по 100 долларов за порохоботство, а вы и рады!
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10.06.2020 15:21 Ответить
А янелох нищает? Сколько ему "эпицентр" отвалил, за контробасик? Сколько ежемесячно отстёгивает ему юзик? Какая часть отстёгивает ермак янелоху от торговли должностями? А бородатая бабушка? А *****? А ...
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10.06.2020 15:58 Ответить
Брешеш же.
Смотри Форбс за годы его президентства.
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10.06.2020 22:52 Ответить
Думаю, Сонцеликому Петру Олексійовичу є про що розповісти. Десь так томів на 100. Мемуарів. Або кримінальних справ.
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10.06.2020 15:12 Ответить
Да это просто цирк!
Зеленый делает вид, что хочет посадить пороха, а порох делает вид - что верит в то, что его хотят посадить.
Это "шоу" они будут крутить нам еще 3 с половиной года...
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10.06.2020 15:24 Ответить
Дай Бог!
***** уже 20 лет крутит! А вот разницы, у янелоха с ******, я не заметил! Всегда найдутся кацапы и в Украине, а ***** им поможет...
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10.06.2020 16:13 Ответить
Так воно задумано Зю! і Чоколядним Мюнхаузеном. Але направду.буде так, як Бог дасть.
Не знаю, може, то лагідний подих параної, але відчуття в мене таке, що в країні буде бійка. Велика бійка. І товктимуть писок тим, хто заслужив, бо за границю через "короночку" не дуже повтікають.
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10.06.2020 17:38 Ответить
А ви були присутні, коли про це доволялись? Бо таку складну гру не можливо зіграти без покрокової домовленості. Може чули від когось, хто був присутній? Просто цікаво.
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11.06.2020 00:52 Ответить
Нажаль, туди мене не покликали. Мабуть, через те, що хтось із перемовників (точніше обидва) отримав би на горіхи .
На факт таких перемовин вказує баланс інтересів персонажів і логіка їхніх дій - "я зроблю вигляд, що наїхав на тебе, а ти зробиш вигляд, що злякався; інцидент на тому буде вичерпано і всі лишаться при своєму". Гра, направду, не така вже й складна: обом персонажам таке вигадати цілком до снаги.
.
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11.06.2020 01:17 Ответить
Ні. Не вказує. Певний баланс між сукупністю потуг завжди десь існує, незалежно від того, чи спостерігаєте ви його в поточний момент. Тобто це лише ваше припущення. Ви його з легкістю робите, а на факти не покладаєтесь.
Власне, за для того, щоби стверджувати, що таку гру не важко зіграти, треба мати досвід. У вас, пеано, є такий?
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11.06.2020 11:08 Ответить
Я висловив свою приватну думку (каюсь, у доволі в'їдливій формі), підкріпив її так, як зумів. Ви - свою. Цього разу вони не співпали. Не біда.
Щодо імовірних фактів. Підемо від зворотного. Припустимо, такі факти комусь вдалося роздобути (спосіб не суттєвий в даному разі). Далі цей "хтось" оприлюднює їх. Уявіть: яким буде ефект такого ходу? Ото ж бо й воно. Факту не було оприлюднено, його наслідки є. Чи був факт?
В шахи граєте? Якщо так, думаю, погодитесь: будь-який шахіст (навіть любитель) прораховує ходи - свої і суперника - і їхні наслідки наперед. От і відповідь на Ваше питання про досвід.
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11.06.2020 15:05 Ответить
Я не вважаю це відповіддю. Швидше ухиляння від удару. Але це вже не шахмати, а бокс.
Уявімо, що "хтось" вважає, що лептонно-кваркова природа є вигаданою. І на його думку, він навіть роздобув відповідні факти, що спростовують стандартну модель. Але не оприлюднив їх, і вони не стали предметом дискусії. Проте цей "хтось" стверджує, що його уявлення об'єднують електромагнітну, слабку і сильну взаємодії із гравітаційними у теорію всього. Чи будете ви вважати, що його факти відповідають дійсності, тому що загальноприйнята картина має певні прогалини?
Факту не було оприлюднено, проте ви виробите висновок, що він є, бо нічим іншим ви не можете пояснити події, які відбуваються. Я не маю нічого проти вашої приватної думки, але ви маєте бути здатні підтвердити, що вона не є маніпуляцією.
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11.06.2020 15:35 Ответить
От Ви і розкусили мене - в молодості я дійсно "бив грушу" .
Оприлюднення факту можна чекати років двісті і не дочекатися. Хоча б тому, що років через двісті він буде неактуальним. Однак, коли йдеться про "вже і сьогодні", ми бачимо наслідки дії, в той час, як про саму дію повідомлень не було. Знову ж таки: була та дія, той факт, чи не було? Невідомо. Я кажу: мабуть, була. Ви кажете: мабуть, ні. В даному випадку важливо не те, чи був факт. Важливі його наслідки.
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11.06.2020 18:12 Ответить
І навіть, якщо факту не було зовсім, ваші переконання з радістю нададуть вам можливість прив'язати будь-які наслідки. В цьому конкретному випадку ви вважаєте, - що зелені не бажають знайти провину Порошенка. Ви одразу впевнені у провинах і вважаєте, що погано шукають. Вам взагалі не потрібні факти. Ви вже переконані, що це так і ваша свідомість знайде пояснення, чому ці наслідки саме такі.
Питання в тому, хто сформував ваші переконання.
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11.06.2020 21:18 Ответить


Цікаве кіно. Ви звинуватили мене в тому, чого я не писав, і за це засудили до... неважливо до чого. Важливо, що засудили .
Якщо не заперечуєте, поясню свою позицію. "Бої нанайських хлопчиків" у виконанні Влодка і Петрика могли бути спричинені чим завгодно. Якою була причина того убогого шоу - ніхто не знає. Я в іронічній формі описав один із варіантів пояснення, на якому не надто наполягаю. Бо цілком можливі інші варіанти.
Просте питання: Вас уїв мій сарказм? Коли так, даремно. Мій сарказм був спрямований не на Вас, а виключно на двох політиків. Як на мене, не найкращих.
От і все.
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11.06.2020 23:38 Ответить
Ну ж бо, я вас не звинуватив. А спробував пояснити як, на мою думку у вас виникли підозри у постановочному характері справі. Але я неодноразово закликав вас пояснити, що вас навело на такий висновок. Та ви й з'їхали.
Мене не ввів в оману ваш сарказм, але в мене виникло бажання подискутувати із вами і за можливості докопатись до суті вашої "противсіх" позиції. Можливо це б допомогло вам. А можливо й мені. Зважаючи на ваш перфекціонізм, перефразую одну відому на цензорі дописувачку, що політику в Україні не роблять ті, хто не пачкає рук. То для мене дивно, що ви, людина з бійцівським досвідом ставите знак рівняння між поганим і мерзенним.
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12.06.2020 00:31 Ответить
А, от Ви про що... Що ж, спробую пояснити свою позицію у такій проекції, яка Вас цікавить, щоб не виглядало, ніби я з'їхав. Симуляція бурхливої діяльності замість адекватної реакції з боку Зеленського чимось спричинена. Чим? Чим завгодно. Практика показує, що як правило, коли йдеться про наших політиків, треба шукати просте пояснення, яке я привів вище. Тільки й усього. На місці Зеленського я прореагував би інакше - підняв би на сміх Порошенка. Але то таке - справа суб'єктивна.
Щодо моєї гіпотетичної "противсіхської" позиції. Це не так. Я ставлюся з великою повагою до А. Гриценка, Д. Яроша, навіть до В. Парасюка... Ніхто з нас не досконалий - кожен має уразливі місця. Але ці люди мають чітку позицію, за що я їх і поважаю, хоча не завжди з ними згідний.
Щодо різниці між "поганим" і "мерзенним", вона, безумовно, є. Але критерії для визначення того, що "погане", а що "мерзенне", у кожного з нас свої, суб'єктивні. Якось так...
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12.06.2020 14:34 Ответить
З усіх ваших трьох я поважаю лише одного. Ще один, на мій прогляд, має недоліки не менші, ніж Порошенко. А того, що лишився, разом з так званим презедентом відношу до мерзенного. Це щоби розставити крапки. Але Порошенко попри всі власні вади, зробив речі, які багато хто, навіть не бачить. Бо важко, наприклад, побачити повітря.
Італійське прислів'я каже, що іноді бувають часи, коли потрібні сміливі і рішучі. Але після них - впливові і зі зв'язками. Проте нічого там нема про брехливих скоморохів, що готові вже за гіпотетичної загрози ставати на коліна.
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12.06.2020 23:47 Ответить
Тут дійсно непросто визначити, хто... нейтральний, хто поганий, а хто мерзенний. Мабуть, неостанню роль у визначенні того, хто є who, грає наше суб'єктивне ставлення до того чи іншого політика.
На перший погляд, Порошенко "балансує" між "нейтральним" і "поганим", більше в бік "нейтрального" (особливо, якщо слухати порохоботів). Але на моє суб'єктивне переконання він ще гірший за мерзенного Шапкокрада. Чому? Від того непорозуміння він відрізняється лише одним - має розум за наявності усіх спільних із Шапкокрадом недоліків. У випадку Порошенка це лише погіршує його оцінку.
Щодо Зеленського... Можливо, сам по собі він і непоганий хлопець. Знову ж таки: можливо... Але даремно він пішов в українську політику. Тут недостатньо бути просто "хорошим хлопцем" (якщо це направду так). Тут, окрім цього, потрібно мати специфічний досвід управління, знання про те, як функціонує державний механізм, бути достатньо цинічним і не боятися в разі необхідності пролити кров. Цих речей йому і бракує.
Але це лише моя особиста думка; на істину в останній інстанції я не претендую (хоча і був би не проти претендувати ).
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14.06.2020 15:53 Ответить
Надиво, про Зеленського ви сильно помиляєтесь. Він лизав біло-сині дупи чи не з першого майдану. З часом вдягнув штани іншого кольору. Але суть залишилась антиукраїнська. Бо від цього ніякі штани не допомагають.
Про Порошенка не сильно. Він поганий. Але багато з чого, що робилось "погано" інакше тут не працює. І ви самі показали, що прекрасно це розумієте. Та я можу навести кілька дуже красномовних прикладів. За які, до речі, Порошенко може відгрести в суді. Хоча робив те, що треба.
Та скажіть мені таке, ви от теж не дурна людина, чи завжди вправно реалізуєте знахідки свого розуму?
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20.06.2020 00:08 Ответить
Дякую за добрі слова на мою адресу.
Щодо Зеленського. Кількома словами я описав "найм'якший" варіант пояснення. Але не наполягав на ньому. Бо ближчим до правди є жорсткіше пояснення. Основну ідею Ви вловили точно. І так само точно договорили те, що не договорив я.
Про Порошенка. Всі його дії служать лише одній меті - постійному збагаченню себе любого. Тому не погоджуся з Вами, що він робив потрібні країні речі. Він - жадібний злодій, а злодій має сидіти в тюрмі. Решта - чоколядна демагогія від дона Педро, за якою він силкується сховатися від тюрми.
Щодо реалізації своїх задумів. Я - більшою мірою цинік (якщо Вас коробить від цього терміну, замініть його іншим - жорсткий реаліст), меншою мірою - ледар (нажаль, так і є ). Тому ніколи не ********* на те, чого реалізувати не зможу.
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20.06.2020 00:43 Ответить
З того, що Порошенко "збагачував себе" ви робите висновок, що це було злочинним. Проте сама лише ваша думка (яка, на мій погляд є інспірованою і хибною) не є істиною. Жадібність для людини, що керує бізнесом, не є відверто негативною рисою. А злочинною - й поготів. Що ж до того, що зроблено за його президентства, ви вже й самі маєте усвідомлювати, бо відкат багатьох надбань - наочний. Та я не про це.
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30.06.2020 14:57 Ответить
Збагачувати себе можна по-різному. В контексті дона Педро і його оточення йдеться про незаконний шлях. Чи вже було доведено, що "панамські папери" виявились... туалетним папером? Тому я наполягаю на тому, що мої висновки в даному разі не є хибними.
Далі діяв принцип: непокаране зло повторюється. Тому ми отримали те, що отримали.
Далі. Відкат почався ще за Порошенка. Скільки ригів перезулося в повітрі, щоб і далі м'яко спати і ситно жерти? Я сказав би так: та майже всі, окрім найбільш зашкварених. Саме тому зараз Зеленський продовжує ту ж "лінію Порошенка". А відкат у Зю!-виконанні є логічним і набув більших масштабів за рахунок повернення вже неслабо зашкварених ригів. Якщо ця паскудна тенденція збережеться (Боже збав!), то за наступної влади повернуться навіть незабутні Шапкокрад і Мікіла Йановіч.
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30.06.2020 20:42 Ответить
Так. Панамські папери виявились туалетним папером. Я не маю часу наразі аргументовано подати вам посилання, але повірте мені на слово.
Перевзування є способом політичного життя. Дивно, що ви бачите в цьому провину Порошенка. Але ж ви можете відрізнити вагу політичного перевзування порівняно з поверненням відвертих ворогів?
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30.06.2020 22:02 Ответить
Щодо панамських паперів, банкопадів, ротердамів+, свинаргейтів та інших художеств. Думаю, буде справедливо, коли цим займуться правоохоронні органи. А суд дасть чіткий і однозначний вердикт. Думаю, за цієї влади цього не трапиться. За наступної - теж навряд чи. А от за "наступної за наступною" - цілком можливо.
Короля грає свита. Якщо свита із перезутих ворогів, то чого вартий такий "король"?
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01.07.2020 17:03 Ответить
Ми живемо серед ворогів. Принаймні кожний третій в Україні вважає, що тут має бути московія. То що тепер, нам і життя нічого не варте?
Кожне слово з чотирьох, що ви написали на початку допису було маніпуляцією.
Я не звинувачую вас у брехні, але мені прикро, що ви не дали собі ради це з'ясувати.
В Пороха були інші, більш складні помилки і прорахунки. Але пояснювати їх людям дуже складно. Вигадати дурню значно легше. Бо мало хто буде розбиратись.
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02.07.2020 10:17 Ответить
Я не вважаю себе оптимістом, але, думаю, Ви надто похмуро на це дивитесь. Вороги є, але, на щастя, їх не так багато. Переважна більшість фанатів "рускага міра" - звичайні ідіоти (наприклад, алкашня). Вважати їх ворогами - багато честі .
Чотири вказані мною художества дона Педро - це не маніпуляція, а його найочевидніші зашквари. Я так думаю.
Прорахунки, на мою думку, це коли людина дійсно хоче зробити щось добре, але, не врахувавши якогось чинника, не здійснила задумане. При всьому своєму бажанні за доном Педро такого я пригадати не можу. А от вигадувати якісь штуки, які б "на ура!" сприймались громадянами - це було. Чого вартий слоган "армія-мова-віра".
Та менше з тим. Що було, то було, чого не було, того і не було. А Справедливий Дядько Час усе розставить по своїх правильних місцях.
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02.07.2020 15:29 Ответить
Вибачте, що я повернувся до старої вже дискусії, проте, поза певну до вас симпатію, маю наголосити, що ви обмаюєте себе самі. Жорсткий реаліст завжди усвідомлює, що не буває ідеальних, бо усі люди мають вади. А політики проходять певний негативний відсів через електоральне сито (тобто через невисоку здатність посереднього виборця сприймати складні політичні ідеї). То вони мають ще більші вади, бо МАЮТЬ дурити своїх виборців, бо інакше ніколи не отримають влади. Реаліст мав би сказати собі щось на кшталт: цей Порох - жадібний барига. Він не вміє вирішувати питання інакше, як обійти своїх спільників. Усі кажуть, що з ним неможливо домовитись. Він дуже поганий. Але за його каденції і його зусиллями створено фронт (військовий і дипломатичний) що протистоїть москві. Це є запорукою того, що Україна має майбутнє.
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30.06.2020 15:00 Ответить
Якби проти нього виступала люина, що прагне до подальшої розбудови держави, посилення української політичної нації, посилення антимоскальських потуг, та хай навіть український націоналіст, який не має усіх цих ідей, - я би підтримав вас у вашому незадоволенні Порошенком. Але останній постав перед малоросом, ницим комедіантом, брехуном, особою, що декларувала зневагу до України і готовність стати на коліна перед ворогом. І ви відійшли убік, вважаючи, що гірше не буде. Вирішили, що ви нічого не здатні вдіяти? Що краще вмити руки?
Ви вважаєте це цинізмом? Як на мене, це навіть не романтизм, який, зазвичай, протиставляють реалізму. Махрова маніловщина, солодкі мрії про те, що прекрасне майбутнє настане завтра. І його принесе хтось інший. Безкоштовно.
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30.06.2020 15:08 Ответить
Я міркував простіше. Вибір другого туру особисто для мене виглядав не як "між поганим і гіршим", а як між двох рівноцінних зол. Саме тому я замість такого вибору поїхав на дачу чистити сад.
Багато моїх знайомих міркували інакше: дідько з ним, з тим блазнем, хай вже краще буде він, а не той злодій. І певний смисл в тому був. Але з такою позицією я не був згідний ані тоді, ані зараз.
Справа в тому, що така позиція - так звана "вимушена помилка", тобто рефлексування на дійсність. Правильним було б у першому турі робити обдуманий вибір. Наприклад, на користь Гриценка. Тоді у другому турі справді був би реальний вибір.
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30.06.2020 21:05 Ответить
На мою думку гарного вибору не буде ніколи. Доки суспільство не навчиться робити хоча б реальний. Бо наразі виборець, здебільшого, обирає не через своє розуміння, а через сукупність зовнішніх впливів.
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30.06.2020 22:12 Ответить
Навіщо Ви так - буде гарний вибір, всьому свій час. Інша справа, що до того моменту ми можем і не дожити. Але то таке...
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01.07.2020 17:52 Ответить
Ви ж казали, що ви реаліст. Чому вас лякає реальність?
За кого будете голосувати в другому турі, якщо там опиняться Зеленський і Бойко?
Поїдете сад обрізувать?
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02.07.2020 10:15 Ответить
За себе мені не страшно. Небагато мені вже залишилося - півроку тому мені видалили ракову пухлину. Страшно за мою 8-річну племінницю, страшно за інших дітей - в якому цілодобовому кошмарі їм доведеться жити, якщо ближчим часом не позбудемося навколишнього безладу.
...Якщо у другому турі опиняться Зеленський і Бойко... Будемо сподіватися, що такого не буде. Але якщо таке трапиться, і якщо доживу до такого жахіття.... Є немала імовірність, що станеться бійка. Обов'язково візьму в ній участь.
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02.07.2020 15:15 Ответить
Вибачте, що певною провокацією я витягнув вас на зайву відвертість. Сподіваюсь, ви приймете до уваги, що я переймаюсь не за пороха, але за вашу племінницю зокрема. Порошенко в моєму уявленні це лише інструмент для українського соціуму. Не найліпший, але й не поганий. На мою думку, є всі підстави очікувати, що 14-20 роки це лише перший епізод світової гібридної війни, яка за прикладом попередньої може з перервами тягнутись 20-30 років. І Україна вже є її театром. Тому протистояння Бойко-Зеленський-Порошенко, як нинішніх електоральних лідерів в Україні, не є жахіттям серед того, що може дістатись цим дітям. Але я певен, що в них будуть і кращі моменти життя. Бо так воно влаштовано.
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02.07.2020 19:57 Ответить
Не знаю, чому Ви вирішили, ніби я когось ідеалізую. Звісно, ідеальних діячів не буває. Більше того, я сказав би, що в нашому політикумі на владу реально претендують виключно негативні персонажі (дай Бог, щоб тут я помилився).
Щодо створення Порошенком фронту проти мацкви. Боюсь, тут як раз Ви помиляєтесь, ідеалізуючи негідника. Цей фронт, на моє переконання, був створений не завдяки йому, а всупереч (приміром, чого варта обмовка по Фройду про те, що волонтери не такі вже й потрібні).
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30.06.2020 20:51 Ответить
Ні. Я не помиляюсь. Але я приймаю те, що ми не маємо в цьому питанні спільної позиції.
Та хоч як, суспільство не може у всьому, а зокрема у військовій царині замінити професійні військові підрозділи. А вони були певною мірою відновлені після занепаду. І зараз знову деградують. Спитайте Бутусова.
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30.06.2020 22:08 Ответить
Не біда, що в деяких питаннях ми розходимось. Ба навіть то на краще - нам є про що цікаво поговорити.
Щодо армії. Там направду "мутна ситуація". "Веселого роздовбайства" серед вояк завжди вистачало - такий уже наш слов'янський менталітет. Крім того, будь-який кадровий військовий збрехати не дасть: всяке військо, що не веде активних бойових дій, починає деградувати.
Постачати ж військо всім необхідним, безперечно, повинна держава. Та державний механізм громіздкий і повільний. Тому "швидка волонтерська допомога" виявилась вкрай необхідною і своєчасною (особливо на початках!) і для регулярних частин, і для добробатів. Думаю, не погрішу проти істини, якщо скажу, що не в останню чергу завдяки волонтерам і добровольцям вдалося зупинити ворога. І саме цього чинника не врахували Облізле Пу і його гауляйтер ведмедчук у 2014-му році. Можливо, іхтамнєти не стоять де-небудь над Збручем саме тому...
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01.07.2020 17:26 Ответить
Через все те, що я написав, логіка другого туру виборів, коли приймають участь лише два кандидати, полягає в голосуванні "проти", а не не в голосуванні "за". А статистика - в тому, що голоси "проти всіх" через неучасть в голосуванні розділяють ваш голос "проти" між двома кандидатами пропорційно до результатів голосувань активних виборців. Тобто через пасивне голосування такий голос статистично зарахований на 73% проти бариги і на 24% проти українофоба.
Таке маємо.
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30.06.2020 15:18 Ответить
Погоджуся. Хоч і з деякими застереженнями та уточненнями.
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30.06.2020 21:08 Ответить
А не допускаешь вариант, что его реально не за что садить?
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10.06.2020 22:53 Ответить
Не помиляється лише той,хто нічого не робить. Тому питання не про те. є чи нема за що. А про те, яку ціль переслідують.

Зміцнення демократії? Навряд чи.

Тріумф права? Аж ніяк.
Збільшення авторитету держави? Буде навпаки.

Не тому, що Порошенко винний, чи ні. Зеленського це не обходить.
Цей потерпає від падіння рейтингу. Такі страждання відчуває,- їсти не може.
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11.06.2020 00:48 Ответить
Меня терзают смутные сомнения не вызвали ли следователи Порошенка для селфи?
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10.06.2020 15:22 Ответить
Зеленский не нужен. Зарывайте.
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10.06.2020 15:22 Ответить
В глаза можно не только сказать, но и плюнуть.
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10.06.2020 15:52 Ответить
Хех, пора Петро, пора...
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10.06.2020 17:14 Ответить
Напоминание, сухари для диабетиков должны быть из житной муки и ни грамма сахара и конфет "РОШЕН".
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10.06.2020 17:25 Ответить
Мы приехали, чтобы сказать им в глаза

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
"Мы пахали",а почти пол ярда заработал ты петя.
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10.06.2020 17:28 Ответить
Брешеш же.
Смотри Форбс за годы его президентства.
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10.06.2020 22:55 Ответить
Я тебя макнул с Форбс,макну ещё раз. Ото Сиди,пей и не пи...ти .
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10.06.2020 23:43 Ответить
В 2014 году украинский Forbes http://www.forbes.ru/news/258737-ukrainskii-forbes-sostavil-reiting-bogateishikh-biznesmenov оценивал состояние Петра Порошенко в $1,3 млрд. В начале марта http://www.forbes.ru/news/281715-poroshenko-vybyl-iz-reitinga-bogateishikh-lyudei-mira-po-versii-forbes стало известно , что президент Украины выбыл из рейтинга богатейших людей мира, составляемого американским Forbes.

Украинский журнал Forbes в пятницу опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых людей Украины, в котором состояние президента Украины Петра Порошенко было оценено в $750 млн. В сотне богатейших украинцев Порошенко занимает восьмое место.

1,4-0,75=Сколько же это будет ?
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10.06.2020 23:49 Ответить
Мне просто интересно - это у шмария так сейчас манипулируют, или где ты подхватил такие гавно-нарративы? Просто интересно, откуда это гавно лезет? Скажи.
Наверно, нужно считать разницу между началом и концом президентства?
Мы же подводим итоги, сколько он всего украл?
1,4-1,3=0,1 за 5 лет. Посчитай, сколько это в процентах. Выгоднее было бы в банк на депозит на 5 лет положить.
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11.06.2020 13:18 Ответить
Читать умеете,в 2015 он уже не был ярдером,а сейчас 1,4.Какой шмарий,Форбс вам уже не авторитет?Вы не считайте,что у него было,он 0,6 потерял на 2015.1,3 это результат 25 лет,практически постоянно находясь во власти.А 0,6 или 0,7 он нашёл будучи президентом в воюющей стране,где экономика не вернулась на позиции 2013 г.

млн$
2013 г 183310
2014 = 131805
2015= 90615
2016= 93270
2017= 112154
2018= 130832
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11.06.2020 13:50 Ответить
1) Что цифры в колонке означают?
2) Для вывода о "воровал или нет" - берется начальная и конечная цифра. Колебвния по годам к ответу на этот вопрос не относятся. Если считаете иначе, докажите. Или признайте, что так и есть, что ошибались, в этом нет ничего страшного или постыдного.
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11.06.2020 14:10 Ответить
1.Это ввп украины в $.
2.Где я писал о воровстве?
3.Он их не в сейф положил,а потерял,всё их нет,а за четыре года войны заработал,вернул,украл (я не прокурор)0,6.Много погибших,много лишившихся вообще всего,я лично потерял в пенсии почти 50%,а он поднял 0,6.
Вам лично, не кажется это странным?
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11.06.2020 14:34 Ответить
1.Это ввп украины в $.
Окей. Тогда поясни,

а) почему ты подчеркнул 2014 и 2018
б) какая связь с обсуждаемым вопросом?

2.Где я писал о воровстве?
а) Ну, это же тезис рашапропаганды, с которым я и борюсь в умах людей. В данном случае - борюсь с рашаролрагандрй в твоем уме (если она там есть).

б) А к чему тогда ты ведешь, какие твои выводы?

3. потерял - не знаю, верить ли сообщениям, что он много пожертвоал на благотворительность. В первую очередь,на вооружение, а особенно - на ПВО города Киева,за что я, киевлянин, ему очень благодарен. С Путьки бы сталося превратить Киев в Алеппо.

Много погибших,много лишившихся вообще всего - верно. Кто виноват?
я лично потерял в пенсии почти 50%,а он поднял 0,6 - у меня родственникам по-чуть чуть добавляли пенсии за эти годы. Не жируют, конечно, и надо бы больше, но просто как факт.
а он поднял 0,6 - не понял?
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11.06.2020 14:53 Ответить
1.а) скопировано с моей ссылки в другой теме
б) Когда в стране экономический спад как честно заработать 0,6.

2 а) меня чьи-то тезисы мало волнуют.(я русский украинец )
б) см 1.)б
3 ??? И вы пишите,кто запрещает.Потратил,молодец,не потратил аферист.Вот только я лично не верю,что 0,5 ярда $ он потратил на обороноспособность Я же присматриваюсь к ПАП с 2006.
Добавляют к уже урезанной в 2 раза пенсии пенсии,эт да,не спорю.
Поднял = заработал,украл,нажил.( Одесский жаргон).
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11.06.2020 15:25 Ответить
Я не идеализирую Порошенко - и я помню его дела с 2004 года, уже тогда его Зинченко упрекал в коррупции.

Скопирую тебе тоже свой пост о коррупции:
Більше того: в жодній країні, в жодні часи, корупцію не було повністю подолано, хоч би й стріляли за це - а знаходяться все нові корупціонери.
А отже, правильний висновок, на мою думку, такий: треба не "боротися з корупцією", тобто носити воду решетом, а часто і показово на публіку заради піару - а створювати умови, де держчиновники та підприємці буди змушені бути якмога чеснішими. Змушені, за допомогою правильно построєної системи законів, кнута для покарання, і пряника для заохочення.
и второй, о выборе:
В Порошенка багато плюсів і мінусів.
В найбільший плюс йому ставлю - декомунізвцію.
В найбільший мінус - повна відсутність спротиву ворожій пропаганді, провалений інформацйний фронт. Не було централізованого спротива у цьомму напрямі.
Щодо дій Порошенко сумарно - ставлю йому все ж твердий плюс.
Особливо на фоні всіх інших, як ти правильно зауважив.
Наврядчи він буде знову Президентом - антирейтинг не дасть.
Але, можна вибрати людину, схожу на нього в його позитивних діях. Дивлячись на те, які реальні справи робила ця людина, та робить.
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11.06.2020 19:23 Ответить
Да Зинченко упрекал,но не это главное.Вспомните кто стал одним из виновников развала "оранжевой коалиции".
От этого человека я не хочу плюсов,потому что считаю,что каждый его плюс,это наш минус.
Если человек миллиардер при самом беднейшем населении европы,то сиди и занимайся бизнесом ибо остальное от лукавого.Да и ярды он заработал мечась по партиям и властным кабинетам.Столько маркеров и все отрицательные.Даже не хочу его обсуждать.
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11.06.2020 20:00 Ответить
Окей, не будем его обсуждать. Но выбирать рано или поздно все равно придется. Я не циклюсь на Порошенко, но я хочу видеть во главе Украины людей, подобных ему в лучших качествах - в тех, что служили на наше благо.
А его худшие качества - так я помню, что идеальных людей не бывает и не будет, мы будем выбирать из того, что есть. И присматриваться и продолжать делать выводы, нужно прямо сейчас. Чтобы к моменту выбора уже иметь накопленный опыт.
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11.06.2020 20:18 Ответить
Так все и выбирают исходя из знаний и политических предпочтений.Опытней Тимошенко,только Бойко или Медведчук,но они "зашкваренные".Я ожидал от последних выборов несколько других результатов,но маемо шо маемо.Получается только Тимоха (остальные не вызывают доверия)или новое лицо,ан нет этих новых лиц,одни крохоборы и чл наблюдательных советов.
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11.06.2020 20:27 Ответить
Да почему нет?
Зеркаль, Пастор,... Это первое что сразу пришло на ум.
А еще куча достойных военных, котоных я просто не знаю.
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11.06.2020 20:38 Ответить
К пастору претензий нет,кроме Крыма.Надо было не за Януковичем гоняться,а объявлять учения на полуострове с ротацией личного состава.
Зеркаль,и чем же она заслужила быть гарантом?
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11.06.2020 21:05 Ответить
брати- Українці, нам доведеться вчергове виправляти помилки наших малоросів та хохлів, які час-від-часу приводять до влади чи то зеків чи то клоунів! Треба НЕГАЙНО повернути Пороха у крісло Президента і тоді ми ще хоч якось спільно зможемо врятувати Україну!
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10.06.2020 17:39 Ответить
" Я еще раз подчеркиваю - перезвоните Януковичу в Россию и спросите, чем он закончил. И своевременно остановитесь. Так будет лучше для вас, так будет лучше для Украины", - призвал Зеленского политик."Источник: https://censor.net/n3201106
А чем он закончил? Все пецины каналы кричали и кричат уже 6 лет,что Янукович вывез в Россию КАМАЗы налички! Какой страшный конец !
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10.06.2020 18:05 Ответить
Хороший конец? А так сидел бы еще 5 лет, а потом Сашке передал бы трон...
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10.06.2020 22:56 Ответить
Астанавитесь!
Где то уже было.
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10.06.2020 18:07 Ответить
Один гасав по пеньках, інші - топчуться на граблях.
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11.06.2020 01:25 Ответить
Порошенко прибув в ОГП: Ми приїхали, щоб сказати їм в очі, що вони порушують Конституцію і перетворюють Україну на авторитарний режим - Цензор.НЕТ 8602
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10.06.2020 22:21 Ответить
в авторитарный режим????
ха-ха-ха......пЭцьке НЕ удалось выстроить путинскую вертикаль власти в Украине вовремя СКИНУЛИ!!!!
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11.06.2020 11:27 Ответить
демократия уже довела страну до развала. давно нужно было вводить смертную казнь
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11.06.2020 14:21 Ответить
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