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Усов не имеет никакого отношения к космосу, поэтому его обещания не будут реализованы, - эксперт

Усов не имеет никакого отношения к космосу, поэтому его обещания не будут реализованы, - эксперт

Новая команда Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) во главе с Владимиром Усовым не разбирается в сфере, которой взялась руководить.

Об этом заявил директор Института космических исследований Национальной академии наук и ГКАУ Олег Федоров в эфире UMN на Youtube-канале skrypin.ua.

"Я сдержанно об этом скажу. То, что делает или, точнее, говорит председатель Космического агентства Украины - я не понимаю совсем. В Космическое агентство зашла новая команда, и ни один человек из этой команды не работал в этой сфере вообще, во главе с руководителем", - отметил эксперт.

Олег Федоров рассказал, что работал директором Института космических исследований 15 лет, и за это время работал и общался с людьми, которые заложили основы деятельности ГКАУ.

"Я привык к тому, что сначала мы отвечаем на вопрос "Что такое украинский космос? Что мы закладываем?". Сейчас пришла команда, которая ... можно сказать, что это "свежий взгляд", но "витіснимо росіян" ... Не надо быть большим аналитиком [чтобы понять, что это невозможно. - Ред.]", - сказал эксперт.

По словам Федорова, лично Усов на него произвел положительное впечатление, однако он не профессионал.

"Лично он производит впечатление положительное, как человек. Но он не имеет никакого опыта в этой сфере. Поэтому появляются такие заявления и такие проекты документов, которые никоим образом не соответствуют действительности. Это никогда не будет сделано", - подчеркнул директор Института космических исследований НАН Украины.

По его словам, сейчас Государственное космическое агентство Украины вырождается. "Да, конечно, есть необходимость что-то делать, реформировать. Но надо понимать несколько базовых вещей, которые не понимают ребята, которые туда пришли. Украина не является самодостаточным в космическом плане государством. Мы были частью целого, и сейчас является частью несуществующего целого", - резюмировал Олег Федоров. 

Напомним, Владимир Усов возглавляет Государственное космическое агентство Украины с января 2020-го. Недавно в интервью LB.ua новоназначенный глава ГКАУ заявил, что Украина может начать запуск собственных ракет уже через 3-4 года, а также - выбить российские компании из американских космических проектов. Также ранее стало известно, что в отношении Владимира Усова и его компании продолжается уголовное расследование.

Автор: 

космос (786) Госкосмос (66) НААН (19) Усов Владимир (11)


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Топ комментарии
+12
Так вся политика этой "новой ко-манды" строится на вбросах шапкозакидательских лозунгов, которые предназначены для самой тупой части населения - для вышиватников, орущих: "мы - не кацапы! кацапы - немы!" (при этом - ничем от своих соседей не отличающихся).
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10.06.2020 14:04
+9
Усов - клон Рогозина. Зелень таки и эту отрасль решила окончательно развалить.
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10.06.2020 14:08
+9
Маск, это вообще уникальное явление даже для США, там таких людей 1 на десятки миллионов. Он зашел на этот рынок не имея опыта, но у него был талант и он реализовавал свою мечту и в него вложились инвесторы, которые в него поверили, после других его успешных проектов...
Усов - никто, он просто ********
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10.06.2020 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Так вся политика этой "новой ко-манды" строится на вбросах шапкозакидательских лозунгов, которые предназначены для самой тупой части населения - для вышиватников, орущих: "мы - не кацапы! кацапы - немы!" (при этом - ничем от своих соседей не отличающихся).
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10.06.2020 14:04 Ответить
https://censor.net/user/385816. Украинцы и мокшано-удмурты совсем разные етносы а искусственное их перемешивание в силу проживания в одной тюрьме народов не является основанием заявлять, что "мы практически один народ".
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10.06.2020 14:21 Ответить
Хулио, спасибо за иллюстрацию типичного вышиватника - необразованного, наивного и легко манипулируемого пропагандой.
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10.06.2020 14:24 Ответить
Пораджу почитати В. Білінського "Країна Моксель або Московія" у 3-х томах. Ніякої пропаганди, лише аналіз...
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10.06.2020 16:25 Ответить
В свою очередь посоветую читать настоящих Белинских (которые Виссарионы), а не конъюнктурщиков, учившихся на железнодорожных инженеров. И прекратить смешить людей )
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10.06.2020 16:35 Ответить
Дякую, але я не цікавлюсь літературною критикою...
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10.06.2020 17:03 Ответить
знову великі зелені "фахівці"))
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10.06.2020 14:06 Ответить
Усов - клон Рогозина. Зелень таки и эту отрасль решила окончательно развалить.
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10.06.2020 14:08 Ответить
У новой команды из космического-только глупось и жадность.
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10.06.2020 14:09 Ответить
Маск то же зашел на тему космоса ни когда не имея к ней отношения ! А все эксперты за 29 лет независимости только деньги крали на этой теме ,в этом уж точно им равных в мире нет !
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10.06.2020 14:10 Ответить
Маск, это вообще уникальное явление даже для США, там таких людей 1 на десятки миллионов. Он зашел на этот рынок не имея опыта, но у него был талант и он реализовавал свою мечту и в него вложились инвесторы, которые в него поверили, после других его успешных проектов...
Усов - никто, он просто ********
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10.06.2020 15:08 Ответить
Как можно не профессионала ставить руководить космической отраслью?🤦🤦🙇
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10.06.2020 14:15 Ответить
,sergey,Не сравнивайте уй с пальцем, кто такой Маск и где Усов🤣
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10.06.2020 14:18 Ответить
скоро Чебурашка і Крокодил Гєна стануть "косьонавтами"
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10.06.2020 14:50 Ответить
Зелень засра..а всю Украину, а теперь еще решила и небо всра...ь.
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10.06.2020 15:00 Ответить
Ещё один граф Колиостро нашёлся!! Хватит с нас и неуча зеленского!!
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10.06.2020 15:07 Ответить
Сейчас почти на всех постах в Украине непрофессиональные и некомпетентные люди под стать президенту Зеленскому.
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10.06.2020 15:48 Ответить
космическое агентство Украины...
Ржунимагу!!!
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10.06.2020 16:47 Ответить
Слова старой гвардии не показатель. Илон Маск тоже ничего не понимал в космосе, над ним откровенно смеялись, и что сейчас? Разбираться в космосе должны технари - проектировщики ракет и так далее, а руководители должны генерировать идеи и добиваться поставленных целей. Это как не каждый хороший спортсмен способен стать хорошим тренером или владельцем клуба, и совсем не обязательно быть хорошим спортсменом, чтобы управлять командой.
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10.06.2020 17:22 Ответить
Президент хоч розуміє, кого призначає на такі відповідальні посади? Чи він в курсі і для нього то вигідно? Бо це повний треш - призначати повних профанів на такі посади.
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11.06.2020 15:03 Ответить
Мда... решили угробить окончательно космическую отрасль, судя по всему. Такие "профессионали" это горе для любой структуры.
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11.06.2020 16:33 Ответить
Это все равно что назначить главврачом больницы того кто до этого работал продавцом в магазине и потом хотеть, что бы всё в этой больнице было здорово. По каким критериям делаются такие назначения совсем непонятно.
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12.06.2020 14:40 Ответить
 
 