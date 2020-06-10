Усов не имеет никакого отношения к космосу, поэтому его обещания не будут реализованы, - эксперт

Новая команда Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) во главе с Владимиром Усовым не разбирается в сфере, которой взялась руководить.

Об этом заявил директор Института космических исследований Национальной академии наук и ГКАУ Олег Федоров в эфире UMN на Youtube-канале skrypin.ua.

"Я сдержанно об этом скажу. То, что делает или, точнее, говорит председатель Космического агентства Украины - я не понимаю совсем. В Космическое агентство зашла новая команда, и ни один человек из этой команды не работал в этой сфере вообще, во главе с руководителем", - отметил эксперт.

Олег Федоров рассказал, что работал директором Института космических исследований 15 лет, и за это время работал и общался с людьми, которые заложили основы деятельности ГКАУ.

"Я привык к тому, что сначала мы отвечаем на вопрос "Что такое украинский космос? Что мы закладываем?". Сейчас пришла команда, которая ... можно сказать, что это "свежий взгляд", но "витіснимо росіян" ... Не надо быть большим аналитиком [чтобы понять, что это невозможно. - Ред.]", - сказал эксперт.

По словам Федорова, лично Усов на него произвел положительное впечатление, однако он не профессионал.

"Лично он производит впечатление положительное, как человек. Но он не имеет никакого опыта в этой сфере. Поэтому появляются такие заявления и такие проекты документов, которые никоим образом не соответствуют действительности. Это никогда не будет сделано", - подчеркнул директор Института космических исследований НАН Украины.

По его словам, сейчас Государственное космическое агентство Украины вырождается. "Да, конечно, есть необходимость что-то делать, реформировать. Но надо понимать несколько базовых вещей, которые не понимают ребята, которые туда пришли. Украина не является самодостаточным в космическом плане государством. Мы были частью целого, и сейчас является частью несуществующего целого", - резюмировал Олег Федоров.

Напомним, Владимир Усов возглавляет Государственное космическое агентство Украины с января 2020-го. Недавно в интервью LB.ua новоназначенный глава ГКАУ заявил, что Украина может начать запуск собственных ракет уже через 3-4 года, а также - выбить российские компании из американских космических проектов. Также ранее стало известно, что в отношении Владимира Усова и его компании продолжается уголовное расследование.