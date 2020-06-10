Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с COVID-19 силовикам, - Гончаренко

Кабинет Министров Украины выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам подотчетных ведомств, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

Об этом в Teleram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство выделило из Фонда борьбы с коронавирусом 2 701 125 300 грн, в том числе для аппарата МВД - 171 081,6 тыс. грн, для Нацгвардии - 125 105,5 тыс. грн, для Администрации Государственной пограничной службы - 103 774,7 тыс. грн, для Государственной службы по чрезвычайных ситуаций - 51 302,5 тыс. грн, и для Нацполиции - 2 249 861 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею