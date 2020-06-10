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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с COVID-19 силовикам, - Гончаренко

Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с COVID-19 силовикам, - Гончаренко

Кабинет Министров Украины выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам подотчетных ведомств, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

Об этом в Teleram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство выделило из Фонда борьбы с коронавирусом 2 701 125 300 грн, в том числе для аппарата МВД - 171 081,6 тыс. грн, для Нацгвардии - 125 105,5 тыс. грн, для Администрации Государственной пограничной службы - 103 774,7 тыс. грн, для Государственной службы по чрезвычайных ситуаций - 51 302,5 тыс. грн, и для Нацполиции - 2 249 861 тыс. грн.

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Автор: 

Кабмин (14026) карантин (16729) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Гончаренко (535) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Що і треба було довести.Вони будують поліцейську державу,а нарід мовчки спостерігає,скоро буде пізно рипатись,"чорний воронок" приїде до кожного хто мовчав.
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10.06.2020 14:07
+5
Шота я не понял, а как силовики борются с вирусом? Они его арестовывают или сразу расстрел на месте?
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10.06.2020 14:09
+5
О как...оказывается это менты с вирусом борются...а не медики...
Первым деньги...втором болт...
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10.06.2020 14:21
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Сортировать:
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Що і треба було довести.Вони будують поліцейську державу,а нарід мовчки спостерігає,скоро буде пізно рипатись,"чорний воронок" приїде до кожного хто мовчав.
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10.06.2020 14:07 Ответить
Всі ж поховались, чекають на вірус, врешті він прийде, та не такий, як на малюнках.
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10.06.2020 14:19 Ответить
Пля, это тот силовик, что на Троицу бабок в храме сосчитал, и наличие масок проверил? И на таких , как он, хероев, выделили 2,7 млрд. гр. доплаты ? А ряха не треснет ?
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10.06.2020 14:37 Ответить
Це в той час коли медикам зарплатню віддали тільки за березень.
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10.06.2020 14:40 Ответить
Шота я не понял, а как силовики борются с вирусом? Они его арестовывают или сразу расстрел на месте?
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10.06.2020 14:09 Ответить
Все, как и требовал Аваков(((
Просто размазали немного((
Все эти службы подчинены МВД (т.е. тов.Авакову)
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10.06.2020 14:10 Ответить
добавьтє ім дєнєг, міністр Аваков,
Гєращєнко Тоша, раздать ордєна!
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10.06.2020 14:11 Ответить
Один тупой вопрос???
Как полиция, МЧС и т.п. борются с вирусом??????
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10.06.2020 14:13 Ответить
Ловят самоизолянтов, охраняют больнички, штрафуют, окапывают села, дежурят на КПП, меряют температуру, патрулируют города...Борцуны еще те. А МЧС - да, вопрос...
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10.06.2020 14:17 Ответить
а кто то эту борьбу видел??????????????
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10.06.2020 14:18 Ответить
гонялись несколько десятков за пловцом в Киеве - шо, забыли???
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10.06.2020 15:39 Ответить
О как...оказывается это менты с вирусом борются...а не медики...
Первым деньги...втором болт...
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10.06.2020 14:21 Ответить
А огласите должностные обязанности правоохранителей, только весь список,пожалуйста.
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10.06.2020 14:25 Ответить
да ментов не видно было по всех из злачных местах ,сидели суки в отделах как мыши , так кое где лазили типа мы при делах, приделах суки при кормушки , а медикам 2 месяца сказки пели про 300 % ,и то напели на 2 копейки
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10.06.2020 14:26 Ответить
это заплатили авакяну за услуги для зелоха
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10.06.2020 14:36 Ответить
а они борются с вирусом или с народом? И за что им еще народное бабло платить?
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10.06.2020 14:34 Ответить
я розмовляла з поліцейськими,чи нацгвардійцями--не пам'ятаю.Вони не пускали нас в райраду на сесію.Я питаю---а якщо я піду,стріляти будете.Відповідь мене просто вбила------якщо буде наказ.
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10.06.2020 15:44 Ответить
 
 