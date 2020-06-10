Сегодня передам в ТКГ всю информацию по протестам шахтеров в оккупированном Антраците, - Казанский

Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, намерен сообщить информацию по протестам шахтеров в оккупированном Антраците на заседании гуманитарной подгруппы.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Уже несколько дней подряд я рассказываю на ютубе о шахтёрских протестах в Антраците (под контролем формирований "ЛНР"). Там рабочие шахты "Комсомольская" потребовали свою зарплату за несколько месяцев. Но боевики не стали возвращать им деньги, а вместо этого ввели блокаду шахтерского посёлка, отключили мобильную связь и соцсети. А затем включился обычный для "народной республики" каток репрессий - самых активных забастовщиков похитила так называемая "МГБ"", - написал Казанский, коментируя обвинения марионеток РФ в его адрес в том, что он не может предствалять оккупированные районы, поскольку не живет там.

Казанский уточнил, что своё участие в ТКГ в том числе будет использовать для огласки таких фактов.

"Сегодня передам всю информацию по Антрациту в гуманитарную группу", - сообщил блогер.

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Напомним, 9 июня прошли первые переговоры в ТКГ с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



