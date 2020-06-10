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Сегодня передам в ТКГ всю информацию по протестам шахтеров в оккупированном Антраците, - Казанский

Сегодня передам в ТКГ всю информацию по протестам шахтеров в оккупированном Антраците, - Казанский

Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, намерен сообщить информацию по протестам шахтеров в оккупированном Антраците на заседании гуманитарной подгруппы.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Уже несколько дней подряд я рассказываю на ютубе о шахтёрских протестах в Антраците (под контролем формирований "ЛНР"). Там рабочие шахты "Комсомольская" потребовали свою зарплату за несколько месяцев. Но боевики не стали возвращать им деньги, а вместо этого ввели блокаду шахтерского посёлка, отключили мобильную связь и соцсети. А затем включился обычный для "народной республики" каток репрессий - самых активных забастовщиков похитила так называемая "МГБ"", - написал Казанский, коментируя обвинения марионеток РФ в его адрес в том, что он не может предствалять оккупированные районы, поскольку не живет там.

Казанский уточнил, что своё участие в ТКГ в том числе будет использовать для огласки таких фактов.

"Сегодня передам всю информацию по Антрациту в гуманитарную группу", - сообщил блогер.

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Напомним, 9 июня прошли первые переговоры в ТКГ с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Сегодня передам в ТКГ всю информацию по протестам шахтеров в оккупированном Антраците, - Казанский 01
Сегодня передам в ТКГ всю информацию по протестам шахтеров в оккупированном Антраците, - Казанский 02

шахтеры (655) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+2
Виходить що Україна домовлятиметься з Україною. Громадянська війна.
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10.06.2020 14:50
+1
они хотели русский мир пусть наслаждаются
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10.06.2020 14:16
+1
Легко судить обо всех сразу,они хотели они голосовали и т. д. Но многие оказались не в то время,не в том месте и никто их мнения не спросил и не спрашивает сейчас.
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10.06.2020 14:22
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они хотели русский мир пусть наслаждаются
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10.06.2020 14:16 Ответить
Ми не контролюємо цю територію. Яке нам діло до їхніх розбірок.
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10.06.2020 14:17 Ответить
молодец Казанский...
нужно что бы шахтеры в Лугандонии получали зарплату вовремя...
дурдом...
Казанскому наоборот нужно было всех уверять что с шахтерами все ОК, если уже согласился вести переговоры с рашистами...
Легимитизация террористов.... - окно Овертона...
Об этом не принято говорить, но я думаю купили патриота Казанцева...
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10.06.2020 14:21 Ответить
молодец Казанский .ыкает кацапов носом в их какашки
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10.06.2020 14:26 Ответить
Виходить що Україна домовлятиметься з Україною. Громадянська війна.
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10.06.2020 14:50 Ответить
Легко судить обо всех сразу,они хотели они голосовали и т. д. Но многие оказались не в то время,не в том месте и никто их мнения не спросил и не спрашивает сейчас.
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10.06.2020 14:22 Ответить
Гарне виправдання для зрадників Батьківщини. Що завгодно можна виправдати
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10.06.2020 15:08 Ответить
В чем зрада друг? Люди работают в шахте ,а не воюют.
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10.06.2020 15:29 Ответить
Та ви шо? А чи не на ті гроші, які вони заробляють, існує лугандон?
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10.06.2020 16:41 Ответить
Кормить себя и семью обязанность мужчины.
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11.06.2020 04:46 Ответить
Ну да, в перервах між чергуванням на блок-посту
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11.06.2020 10:31 Ответить
Здоровья не хватит работать в шахте и дежурить на блок. посту.
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11.06.2020 12:24 Ответить
Вам видніше
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11.06.2020 13:47 Ответить
По правде да, после смены в шахте не то что стоять,на жену сил нет!
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11.06.2020 14:27 Ответить
Співчуваю. Попийте віагри
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11.06.2020 18:50 Ответить
Спасибо за совет.
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12.06.2020 04:11 Ответить
То был повод для разговора,в мои 48 все хорошо, но мне всегда приятно общаться со здравомыслящими людьми особенно из разных областей, Вы откуда если не секрет?
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12.06.2020 20:48 Ответить
Ну отримають ті шахтарі зарплату. І що? Українцям полегшає? Припинять стріляти? Повернуться в Україну? Що? Що це нам дасть?
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10.06.2020 15:06 Ответить
 
 