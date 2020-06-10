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Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция

Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция

Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского..

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - сообщает полиция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленскому выписали штраф за визит в кафе в Хмельницком: "И в принципе правильно сделали". ВИДЕО

Напомним нарушение правил карантина влечет наложение штрафа на граждан - от 17000 до 34000 гривен. 

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) карантин (16729) рестораны (279) Хмельницький (477) штраф (1285) Ляшко Виктор (1364) Трофимов Сергей (41) Ермак Андрей (1262) Габинет Дмитрий (7) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Неплохо подставили владельца.
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10.06.2020 14:27
+19
Считаю, что Зеленский и Ко должны оплатить штрафы не только за себя но и за владельца кафе. И да. Обязательно выложить квитанции об уплате штрафов в интернете и предъявить журналистам
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10.06.2020 14:29
+17
Лучше б им звиздюлей выписали вместо штрафа, да по-больше!!!
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10.06.2020 14:29
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Неплохо подставили владельца.
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10.06.2020 14:27 Ответить
Лучше б им звиздюлей выписали вместо штрафа, да по-больше!!!
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10.06.2020 14:29 Ответить
За Петра такого б не було. Усы би жерли через маски!!
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10.06.2020 14:40 Ответить
владелец, пустивший на порог вислюка апокалипсиса был обречен..
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10.06.2020 14:34 Ответить
Если в его заведение вошли зебобы в масках, сняли их и начали нарушать правила карантина, то он был обязал или выгнать их нах с кафе или же вызвать наряд полиции, шоб этих нарушителей во главе с главзебилом повалили на мордой на землю как это делали охеревшие два мусора в Одессе с хазяином кофейни на вынос =)
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10.06.2020 14:39 Ответить
теперь вислюк компенсирует себе и друзьям - "штраф"... Эдак премией в 100 кратном размере.. за "моральное страдание потерпевших"
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10.06.2020 14:41 Ответить
Это я к тому, что в данном случае не зебил, ни Ляшко, ни дерьмак не виноваты, а виноват именно владелец генделыка
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10.06.2020 14:43 Ответить
вислюку и Ко - так делать невпервой:
https://bykvu.com/ua/bukvy/etnodim-pones-ubytki-iz-za-foto-zelenskogo-v-vyshivanke/

ETNODIM зазнав збитків через фото Зеленського у вишиванці
Український бренд ETNODIM заявив про збитки після публікації на сторінці магазину в Facebook фотографії президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у вишиванках.
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10.06.2020 14:40 Ответить
Почему подставили? Владелец сам их уговаривал зайти проверить то, как его заведение готово к приему гостей.
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10.06.2020 15:04 Ответить
И как проверили, готово?
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10.06.2020 15:44 Ответить
Мне не докладывали, но если вам доложат - отпишитесь.
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10.06.2020 16:12 Ответить
Шоу должно продолжаться!!! Тем более за все заплатят лохи которые наполняют бюджет...
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10.06.2020 14:27 Ответить
Так и есть - Это я без сарказма говорю!
Формально, они находились во время выполнения своих рабочих обязанностей, поэтому ответственность несет "организация" которую они представляли (платит все штрафы, компенсирует убытки), их ответственность уже наступает внутри самой организации, т.е. выносится какое то дисциплинарное взыскание или убытки "организации" взыскиваются с работника (очень сомневаюсь, что им это грозит).
"Организацией" в данном случае являются органы государственной власти, которые финансируются из бюджета и штраф в бюджет, тоже будет из бюджета
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10.06.2020 14:54 Ответить
Клоуны, хватит людей смешить.
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10.06.2020 14:28 Ответить
Хорошо чт хоть не в колин ресторан, а то пришлось бы без праймериза на мэрский трон посадить.
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10.06.2020 14:29 Ответить
вав - всі рівні перед Законом - гребане популі....- ну на кого це розраховано - от зЄбіли гребані
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10.06.2020 14:29 Ответить
Бо ми усі президенти. І це істи на !!!
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10.06.2020 14:31 Ответить
100 %...
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10.06.2020 14:46 Ответить
Считаю, что Зеленский и Ко должны оплатить штрафы не только за себя но и за владельца кафе. И да. Обязательно выложить квитанции об уплате штрафов в интернете и предъявить журналистам
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10.06.2020 14:29 Ответить
ХА ХА ХА
больше ничего сказат не могу
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10.06.2020 14:30 Ответить
ЗЕБОБИКИ АУУУУУУУУУУУУУУУУ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/19/7212677/ Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам

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10.06.2020 14:30 Ответить
А блазню як рецидивісту - 34000 грн?
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10.06.2020 14:30 Ответить
Та нє...
Мінімальний -17 грв...
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10.06.2020 14:31 Ответить
Игры в демократию.
Пришли с проверкой, а оштрафовали хозяина.
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10.06.2020 14:31 Ответить
Президент не ходит с проверкой по кафе - там наоборот - хозяин кафе очень просил зайти посмотреть, как он готов к открытию.
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10.06.2020 15:05 Ответить
Як щоб кафе не було відкрито, то в нього ніхто-б і не ввійшов! Якщо власника примусили порушити умови карантину, то вже перевищення посадових повноважень, але то вже інша кримінальна справа.
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10.06.2020 14:31 Ответить
Покажите мне участкового, который приехал в опу, записался на прием и сказал;
- Васцаныч, вы тут нарушили, распишитесь, на днях в суд пойдем!
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10.06.2020 14:31 Ответить
Ау кто так строит, он просто потерялся в коридорах власти.
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10.06.2020 15:52 Ответить
ослу штраф лично на всю катушку
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10.06.2020 14:32 Ответить
Без їжі та ліків. На Львівщині сотні пацієнтів психіатричної лікарні кілька місяців сиділи голодними, бо Львівська область виділила гроші лише на зарплату медперсоналу. Калорійність раціону хворих вдвічі нижча за норму.
Бандерівців і візитівок біля лікарні не помічено.
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10.06.2020 14:33 Ответить
Цензорів там теж не було. Подробиці https://changeua.com/news/na-lvivshhini-sotni-***********-psihiatrichnoyi-likarni-kilka-misyatsiv-sidili-golodnimi-video/ ТУТ .
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10.06.2020 14:37 Ответить
Это под давлением общественности произошло. Иначе бы никак.
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10.06.2020 14:34 Ответить
а по попе ?Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция - Цензор.НЕТ 1526
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10.06.2020 14:36 Ответить
Власть тваарит "чудеса""!!
Чудесатно, мля..
😃
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10.06.2020 14:40 Ответить
закон нарушил, обещал уйти, но онож зесцыкло и зелжец. так что будем терпеть дальше его ехидную гримасу и голос
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10.06.2020 14:40 Ответить
Он хотел заболеть на коронавирус шоб людям было легше, а вы тут такое про него пишите
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10.06.2020 14:42 Ответить
зебільня тратить мільйони бюджетних гривень на піарчик ішака, а тут такий привід і всього 17 тисяч.
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10.06.2020 14:43 Ответить
И я думаю, что пока барыга прячется от повесток ГБР, они эти штрафы оплатят.
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10.06.2020 14:43 Ответить
Безкоштовна реклама кафе.
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10.06.2020 14:45 Ответить
В пору открывать музей - ресторан восковых фигур.
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10.06.2020 15:48 Ответить
1. кто выписал?
2. сумма штрафа?
3. из каких шишов заплатят (если заплатят? )))) (опять Ленка ? ))))
4. а нельзя ли штраф заменить...общественными работами? (пусть сортиры чистят или улицу метут)))))
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10.06.2020 14:45 Ответить
Та всё без разницы. Суд возвратит материалы из-за неправильного указания фамилий правонарушителей.
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10.06.2020 18:19 Ответить
Вы не романтик ! )))))
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10.06.2020 18:31 Ответить
Ні, от романтизму крутить ноги.
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10.06.2020 19:35 Ответить
Так они же в кафе "с проверкой" ходили. Глав. сан.врач сказал Ляшко. Если вспомнить его слова о запрете гулять в парках, принятом для запугивания граждан, то вывод напрашивается такой: "Ни одному слову этого Ляшко верить нельзя". Потому, что скользкий тип, на "черное" скажет: "белое". В общем пи....рас в наихудшем смысле этого слова.
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10.06.2020 14:53 Ответить
зеленського оштрафували при його голосувані за себе==з цього він почав своє президенство,з порушень Законів і конституції. А за рік президенства мінімум десяток карних справ треба відкрити--за держзраду, за перевищення своїх повноважень, за корупцію.за вплив на правоохоронні органи. за самоусунення від виконання своїх обовязків і т.інш.
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10.06.2020 14:54 Ответить
расстрелять нахер
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10.06.2020 14:55 Ответить
Если это так, то это единственное достижение полиции за последний год.
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10.06.2020 14:56 Ответить
Україна вперше обрала президента, якому можуть виписати штраф і який може виплатити штраф. До Зеленського це сприймалось би як жарт, в крайньому випадку було б застосовано принцип "парєшать".
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10.06.2020 15:01 Ответить
сейчас расплачусь от умиления.
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10.06.2020 16:36 Ответить
Выписали, не значит заплатили....
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10.06.2020 15:01 Ответить
Вот именно. Бумага всё стерпит.
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10.06.2020 18:14 Ответить
ця новина - намазати на хліб 73% попкам
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10.06.2020 15:02 Ответить
Самі ж і розпорядились, щоби їх оштрафували. Показухою пахне...
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10.06.2020 15:38 Ответить
це ж насильство над підлеглими.
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10.06.2020 15:49 Ответить
Какое там пахнет - миазмы.
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10.06.2020 18:15 Ответить
если я нарушу закон, я уйду сам (с) п-бол
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10.06.2020 16:02 Ответить
адмінпротокол - копія - у рамочку на стінку. такий джек пот буває раз в сто років.
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10.06.2020 18:56 Ответить
Эти штрафы только "выписали" т.к. много крика в сетях, а потом зеленый суд эти штрафы не признает))) но к тому времени рыбки-гупии об этом эпизоде забудут!
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10.06.2020 22:03 Ответить
На фото видно 10 человек плюс как минимум 1 фотографировал и штраф на кафе еще должны выписать. Итого 12 штрафов минимум где можно увидеть?
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19.06.2020 17:17 Ответить
 
 