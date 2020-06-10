Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция

Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского..

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - сообщает полиция.

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Напомним нарушение правил карантина влечет наложение штрафа на граждан - от 17000 до 34000 гривен.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".