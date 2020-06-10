Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция
Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского..
Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В результате проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - сообщает полиция.
Напомним нарушение правил карантина влечет наложение штрафа на граждан - от 17000 до 34000 гривен.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.
Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.
Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".
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Формально, они находились во время выполнения своих рабочих обязанностей, поэтому ответственность несет "организация" которую они представляли (платит все штрафы, компенсирует убытки), их ответственность уже наступает внутри самой организации, т.е. выносится какое то дисциплинарное взыскание или убытки "организации" взыскиваются с работника (очень сомневаюсь, что им это грозит).
"Организацией" в данном случае являются органы государственной власти, которые финансируются из бюджета и штраф в бюджет, тоже будет из бюджета
больше ничего сказат не могу
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/19/7212677/ Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам
Мінімальний -17 грв...
Пришли с проверкой, а оштрафовали хозяина.
- Васцаныч, вы тут нарушили, распишитесь, на днях в суд пойдем!
Бандерівців і візитівок біля лікарні не помічено.
Чудесатно, мля..
😃
2. сумма штрафа?
3. из каких шишов заплатят (если заплатят? )))) (опять Ленка ? ))))
4. а нельзя ли штраф заменить...общественными работами? (пусть сортиры чистят или улицу метут)))))