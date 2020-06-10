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Украина и Словакия в июле подпишут соглашение для возобновления работы аэропорта в Ужгороде

Украина и Словакия в июле подпишут соглашение для возобновления работы аэропорта в Ужгороде

Кабинет Министров 10 июня одобрил проект соглашения со Словакией для возобновления полноценной работы аэропорта в Ужгороде.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, подписание этого соглашения позволит аэропорту полноценно принимать и отправлять рейсы.

"Мы прошли все необходимые внутригосударственные процедуры. Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - отметил министр.

Кабмин поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соответствующее соглашение со словацкой стороной.

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Автор: 

аэропорт (1509) Словакия (981) Ужгород (434) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+5
Ви дебіли! там взлітна смуга довкола забудована, навіть є кримінальне провадженя по даному факту. Омельян лобіював перенесення аеропорту до Мукачева. Це логістично обгрунтовано і взлітна смуга там краща, залишилась від військового аеродрому...
Зелені дебіли, одним словом.
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10.06.2020 14:36
+4
Главное чтобы не МАУ С ЦЕНОЙ билета В 200 евро
Лучше Визэйр с ценой в 10-20 евро , КАК ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
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10.06.2020 14:37
+2
Думаю рік, два. Побудова аеропорту це комплексне рішення. Міжнародні потяги на Європу (на вузьку колію) із Мукачева встигли запустити, основний перевал (траса автомобільна) йде через Мукачево, рішення про закриття Ужгородського аеропорту було прийнято, тому думаю що за два роки могли би почати.
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10.06.2020 16:06
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Ви дебіли! там взлітна смуга довкола забудована, навіть є кримінальне провадженя по даному факту. Омельян лобіював перенесення аеропорту до Мукачева. Це логістично обгрунтовано і взлітна смуга там краща, залишилась від військового аеродрому...
Зелені дебіли, одним словом.
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10.06.2020 14:36 Ответить
100 баллов.

Жти идиоты мешают Омеляна с грязью , а сами просто необразованные дикари и клоуны 😀😀😀
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10.06.2020 14:38 Ответить
Зате у них Трускавецькі дипломи.
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10.06.2020 14:38 Ответить
😀😀😀
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10.06.2020 14:39 Ответить
А твому Омеляну скільки ще десятків років потрібно було, щоб долобіювати переніс?
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10.06.2020 15:40 Ответить
Думаю рік, два. Побудова аеропорту це комплексне рішення. Міжнародні потяги на Європу (на вузьку колію) із Мукачева встигли запустити, основний перевал (траса автомобільна) йде через Мукачево, рішення про закриття Ужгородського аеропорту було прийнято, тому думаю що за два роки могли би почати.
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10.06.2020 16:06 Ответить
При посадке в Ужгороде , самолеты разворачиваются над Словакией.

ХОРОШИЙ ХОЗЯИН ЗАПУСТИЛ БЫ В РАБОТУ АЭРОПОРТ МУКАЧЕВО , поставил бы новый комплекс .
При работе с оздоровительными курортами Закарпатья, западные туристы обычно интересуются АЭРОПОРТОМ В ЗАКАРПАТЬЕ, а не через горы во Львове
Так что у мукачевского аэропорта хорошие перспективы
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10.06.2020 16:23 Ответить
мукачевє сране село з мешканцями недоумками і бандитами і максімум що там буде і було це військовий аеродром...))))
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10.06.2020 16:59 Ответить
А хіба Омелян міністром був не більше 3х років?
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10.06.2020 16:33 Ответить
Був.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/503731

https://cfts.org.ua/news/2019/01/31/omelyan_anonsiroval_zapusk_poezda_v_berlin_i_koshitse_v_2019_godu_51466

https://mtu.gov.ua/news/29682.html

і т.п.
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10.06.2020 16:39 Ответить
Ну то? Він же сам рік тому і відкрив аєропорт в Ужгороді як тимчасову міру - чи після звільнення омеляна мали одразу побудувати аєропорт у Мукачевому?
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11.06.2020 10:09 Ответить
Тепер ця тимчасова міра стане постійною.
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11.06.2020 17:13 Ответить
Що возить твоя вузька колія з мукачевого? три вагона ціган на мадяри? тупе балогівське чмо...)))
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10.06.2020 17:04 Ответить
? шавка, ти на кого гавкаєш?
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10.06.2020 17:32 Ответить
шавки на підпитку тебе зробили, дебіле))) десть під капурою у росвидові))))
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10.06.2020 18:48 Ответить
Писок небрясь притули.
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10.06.2020 21:50 Ответить
лише після тебе, лумпаку...
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11.06.2020 18:33 Ответить
Взлітна смуга краща чим? тим що ви ******** усу плити?))) мукачевє дебільне місто разом з мешканцями контрабандистами і бандитами...)))
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10.06.2020 16:52 Ответить
Главное чтобы не МАУ С ЦЕНОЙ билета В 200 евро
Лучше Визэйр с ценой в 10-20 евро , КАК ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
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10.06.2020 14:37 Ответить
за венгерский Визэйр Берегивским районом расчитаются с венгерскими всериятами...
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10.06.2020 16:10 Ответить
А какая Вам разница ЧЕЙ ВИЗЭЙР?

Главное чтобы украинцы могли дёшево и часто летать по своим делам
Украина- жто Европа
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10.06.2020 16:20 Ответить
Венгерский Wizzair до 1 ибня с.г. полностью （!） возвратил деньги за невыполненные рейсы （четыре маршрута туда-обратно） из-за карантина, причем, без всякого напоминания, автоматически. Негодяи из МАУ обещают вернуть только аэропортовые сборы, ссылаясь, что "тариф проданного вам билета не предполагает возврата денег". Наследие Коломойского - жить в стране, не считаясь с ее законами. Про совесть, уважение клиентов говорить не приходится. А Wizzair это выбор всей нашей семьи, всегда радуемся, когда они открывают новые маршруты, в т.ч. и в Украину, хотя по Европе стараемся летать тоже только Wizzair.
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10.06.2020 16:46 Ответить
"какая разница" ??? но вот для венгерскому всериято, несколько лет подряд есть разница ,именно он блокирует работу комисси Украины и НАТО
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10.06.2020 18:11 Ответить
ти оргазм кацап від своїх вологих фантазій не дістав?
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10.06.2020 16:40 Ответить
хіба те,що угорський міністр закордонних справ Szijjártó Péter; блокує роботу комісії Україна-НАТО є волога фантазія ?,а чи реальність на протязі пару років?...отож то,що рашисти послуговуються своїми давніми угорськими вассалами ,так як їм вигідно лиш би нашкодити Україні...
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10.06.2020 19:26 Ответить
На момент написання посту я ще не читав новину про новий "берегівський район",а тому не зміг оцінити його глибину! Мадяраси звісно ганд.ни рідкісні.
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10.06.2020 21:43 Ответить
Але я думаю, що ініціатива створення такого району йде від агента ФСБ Єрмака, і потрібен він більше Кремлю
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10.06.2020 21:44 Ответить
Хто буде літати з мукачевого ? мешканці іршави? чи малої копані? дебіли мукачівські))))
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10.06.2020 16:54 Ответить
містечко у якому проживає декілька тисяч бандитів і контрабандистів вимагає від держави мільярд на аєропорт який нікому не потрібен, окрім мешканців цього села...))))
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10.06.2020 17:07 Ответить
У нашей власти без мозгов знания на уровне, что Мукачево это "где-то под Житомиром", и никто им не скажет, что население Закарпатской области в лучшие времена было около 300 тыс.человек, сейчас не выше 170-180 тысяч. Рассчитываиь, что в Мукачево полетят миллионы туристов, вообще глупость, там нет ни отелей, ни инфраструктуры. И, похоже, никогда не будет.
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10.06.2020 19:10 Ответить
 
 