Украина и Словакия в июле подпишут соглашение для возобновления работы аэропорта в Ужгороде

Кабинет Министров 10 июня одобрил проект соглашения со Словакией для возобновления полноценной работы аэропорта в Ужгороде.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, подписание этого соглашения позволит аэропорту полноценно принимать и отправлять рейсы.

"Мы прошли все необходимые внутригосударственные процедуры. Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - отметил министр.

Кабмин поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соответствующее соглашение со словацкой стороной.

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