Украина и Словакия в июле подпишут соглашение для возобновления работы аэропорта в Ужгороде
Кабинет Министров 10 июня одобрил проект соглашения со Словакией для возобновления полноценной работы аэропорта в Ужгороде.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.
Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, подписание этого соглашения позволит аэропорту полноценно принимать и отправлять рейсы.
"Мы прошли все необходимые внутригосударственные процедуры. Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - отметил министр.
Кабмин поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соответствующее соглашение со словацкой стороной.
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Зелені дебіли, одним словом.
Жти идиоты мешают Омеляна с грязью , а сами просто необразованные дикари и клоуны 😀😀😀
ХОРОШИЙ ХОЗЯИН ЗАПУСТИЛ БЫ В РАБОТУ АЭРОПОРТ МУКАЧЕВО , поставил бы новый комплекс .
При работе с оздоровительными курортами Закарпатья, западные туристы обычно интересуются АЭРОПОРТОМ В ЗАКАРПАТЬЕ, а не через горы во Львове
Так что у мукачевского аэропорта хорошие перспективы
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/503731
https://cfts.org.ua/news/2019/01/31/omelyan_anonsiroval_zapusk_poezda_v_berlin_i_koshitse_v_2019_godu_51466
https://mtu.gov.ua/news/29682.html
і т.п.
Лучше Визэйр с ценой в 10-20 евро , КАК ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
Главное чтобы украинцы могли дёшево и часто летать по своим делам
Украина- жто Европа