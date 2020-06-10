Глава партии "Голос" Рудик готова взять на поруки подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского врача Кузьменко

Народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик готова взять на поруки Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом нардеп заявила на заседании апелляционного суда в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я здесь для того, чтобы взять на поруки Юлию Кузьменко. Еще в конце прошлого года, когда было объявлено об этом деле, мы говорили, что нужны железобетонные доказательства для того, чтобы держать людей в СИЗО. Сейчас прошло уже семь месяцев, таких доказательств до сих пор нет, а люди продолжают сидеть за решеткой", — сказал Рудик.

По словам руководителя партии "Голос", персональная ответственность Авакова за это дело может привести к непредвиденным последствиям.

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"Именно поэтому я считаю, что сейчас правильно будет сделать так, чтобы люди, которые находятся под следствием, могли находиться не у СИЗО, а у себя дома. И именно поэтому я сегодня буду брать врача и волонтера Юлию Кузьменко на поруки", — добавила Рудик.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.