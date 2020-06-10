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Новости Убийство Шеремета
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Глава партии "Голос" Рудик готова взять на поруки подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского врача Кузьменко

Глава партии

Народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик готова взять на поруки Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом нардеп заявила на заседании апелляционного суда в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я здесь для того, чтобы взять на поруки Юлию Кузьменко. Еще в конце прошлого года, когда было объявлено об этом деле, мы говорили, что нужны железобетонные доказательства для того, чтобы держать людей в СИЗО. Сейчас прошло уже семь месяцев, таких доказательств до сих пор нет, а люди продолжают сидеть за решеткой", — сказал Рудик.

По словам руководителя партии "Голос", персональная ответственность Авакова за это дело может привести к непредвиденным последствиям.

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"Именно поэтому я считаю, что сейчас правильно будет сделать так, чтобы люди, которые находятся под следствием, могли находиться не у СИЗО, а у себя дома. И именно поэтому я сегодня буду брать врача и волонтера Юлию Кузьменко на поруки", — добавила Рудик.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Автор: 

поруки (22) Кузьменко Юлия (168) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+10
Це взагалі не справа, а зелений фарс!
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10.06.2020 14:42
+6
на фоні домашнього арешту для вбивць Олешка...
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10.06.2020 14:59
+6
боюсь, что ничего не получиться...
тварям надо куражится и унижать, чтоб моральный прессинг помог выбить признания, которые должны вписаться в шоу-презентацию от преЗЕдента и снять с аваки-собаки подозрения в незаконых преследованиях невиновных людей
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10.06.2020 15:00
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Це взагалі не справа, а зелений фарс!
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10.06.2020 14:42 Ответить
все что делает вазелиновая власть это фарс!
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10.06.2020 14:54 Ответить
не все. грабят страну реально и преследуют проукраинские силы конкретно
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10.06.2020 15:00 Ответить
но при этом называют это другими именами
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10.06.2020 15:02 Ответить
Глава партії "Голос" Рудик готова взяти на поруки підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячу лікарку Кузьменко - Цензор.НЕТ 690
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10.06.2020 15:22 Ответить
А вот Кожару или Портнова ей бы "на поруки" отдали враз...
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10.06.2020 17:15 Ответить
Давно надо было. Столько над женщиной-врачом издеваться((
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10.06.2020 14:53 Ответить
зеленая кацапская шваль
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10.06.2020 14:55 Ответить
єрмак-зєлєнський-мотя розумков+... це"кацапи? " ой як гламурно
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10.06.2020 15:14 Ответить
подху. .вники. так лучше?
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10.06.2020 15:23 Ответить
Преследование активистов вылезут боком "зеленой" швали. Сегодня уже видели как ген. прокурорша Венедиктова от "бандита" Порошенка из своего будуара убегала .
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10.06.2020 14:58 Ответить
на фоні домашнього арешту для вбивць Олешка...
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10.06.2020 14:59 Ответить
Кожара тоже дома, хотя сознался в убийстве...
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10.06.2020 15:21 Ответить
Значить ниточки до замовника у вбивстві Шеремета тягнуться доволі високо, можливо навість за межі України.
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10.06.2020 14:59 Ответить
Тіки яке відношення це має до цієї жінки-лікаря ??
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10.06.2020 15:03 Ответить
такі ж ДА.. професія не є пом'якшувальною обставиною для вироку
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10.06.2020 15:17 Ответить
боюсь, что ничего не получиться...
тварям надо куражится и унижать, чтоб моральный прессинг помог выбить признания, которые должны вписаться в шоу-презентацию от преЗЕдента и снять с аваки-собаки подозрения в незаконых преследованиях невиновных людей
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10.06.2020 15:00 Ответить
На поруки беруть осіб з явно визнаними елементами злочину. Таке враження, що у цій країні вже усі *** .......ті.
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10.06.2020 15:01 Ответить
якби вона була з ригів або зажоппо-зажидяєвців, тоді б портновський суд зразу обрав для неї більш гуманну міру запобіжного заходу.
А так - волонтерка, патріотка - свідомо чужа для зграї навозних мух зє-зє..
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10.06.2020 15:05 Ответить
То лі дело сваї ребята....
Суд скасував запобіжний захід Богатирьовій
04.06.2020 21:32
Сьогодні, 4 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді Печерського районного https://www.ukrinform.ua/tag-sud суду міста Києва та відмовила у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу"
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10.06.2020 15:11 Ответить
не варто цього робити... бо лише "підставить" партію
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10.06.2020 15:12 Ответить
https://sprotyv.info/news/poteri-okkupantov-tri-boevika-dnr-sgoreli-v-tanke-vo-vremya-manevrov Потери оккупантов: три боевика «ДНР» сгорели в танке во время маневров
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10.06.2020 15:46 Ответить
 
 